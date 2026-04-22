Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1058327

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Herr Christian Lips +49 6641 977272
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Ein Lern- und Entdeckungsort: Erster Kreisbeigeordneter und Volkshochschul-Dezernent zu Besuch im Selbstlernzentrum in Lauterbach

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Wie und was man lernt, ob es eine neue Fremdsprache sein soll, der erfolgreiche Schulabschluss oder die berufliche Fortbildung – all das kann man sich im Selbstlernzentrum in der vhs des Vogelsbergkreises in Lauterbach aussuchen. „Seit über zehn Jahren ist das Selbstlernzentrum ein Ort, der zum Entdecken einlädt. Von Grundschul-Mathematik über begleitetes Lernen für Ausbildung und Beruf, bis hin zu den ersten Schritten am Smartphone für Senioren – das Selbstlernzentrum bietet ein tolles Angebot“, macht der Erste Kreisbeigeordnete und vhs-Dezernent Patrick Krug im Rahmen seines Besuchs deutlich. Gemeinsam mit der Steuerungsgruppe Hessencampus ist er im „Alten Esel“ in Lauterbach zu Gast und wird dort von Lernberater Peter Seelbach begrüßt. Er ist seit Jahresbeginn der Ansprechpartner für die Lernwilligen und hat einiges vor.

Was genau, das stellt er im Lauf der Sitzung auch Martin Rahner, stellvertretender Schulleiter der Vogelsbergschule in Lauterbach, Lilli Pepler, Projektkoordinatorin „Passgenaue Besetzung & Willkommenslotsen“ von der Vogelsberger Kreishandwerkerschaft, Andrea Ortstadt von der Wirtschaftsförderung des Vogelsbergkreises und Monika Wüllner, in der Volkshochschule als Koordinatorin für den Hessencampus zuständig, vor. Sie sind Mitglieder der Steuerungsgruppe, die gemeinsam aktuelle und geplante Projekte des Hessencampus erörtern.

Zielgruppe soll erweitert werden

Nach rund 100 Tagen ist die Einarbeitungsphase für Lernberater Seelbach endgültig vorbei – und er hat viel vor. Denn der Germanist beabsichtigt mit dem Selbstlernzentrum ab sofort einen weiteren Schwerpunkt zu setzen: „Ich will rund um das Selbstlernzentrum auch Angebote für Unternehmen etablieren. Denn das Zentrum bietet viele Möglichkeiten und kann zum Beispiel bei einer Weiterbildung begleiten, internationale Fachkräfte beim Erlernen fachspezifischer Sprache unterstützen, bei der Prüfungsvorbereitung behilflich sein oder als Lernort für Auszubildende genutzt werden“, führt er aus.

Im Raum 16 des „Alten Esels“ laden PC-Arbeitsplätze, Lernmaterialien, Bücher, Medien und eine konzentrierte Lernatmosphäre ein, sich fortzubilden und Neues zu entdecken. Dabei unterstützt Lernberater Seelbach individuell und niedrigschwellig. Zusammen mit den Besuchern wird geschaut, wo die Ziele und Interessen liegen, berichtet der Selbstlern-Fachmann. Anschließend werden Materialen, nützliche Links und hilfreiche Medien zusammengestellt. In regelmäßigen Abständen wird dann geschaut, ob das Angebot noch passt. „Ganz besonders ist, dass sich immer wieder Gruppen bilden, die gemeinsam neue Themen angehen und sich so erfolgreich Neues erarbeiten“, berichtet Seelbach.

Sprechtreff zum lockeren Austausch

Auch hat er einen Sprechtreff initiiert, zu dem donnerstags von 14 bis 15 Uhr Menschen ins Selbstlernzentrum kommen können. „Interessierte sind eingeladen, im lockeren Austausch zu einem vorher festgelegten Thema ihre Sprachfertigkeiten zu verbessern“, führt Seelbach aus, der auf eine langjährige Erfahrung als Deutschlehrer blickt.

Kontakt zum Selbstlernzentrum

Das Selbstlernzentrum in Lauterbach steht dienstags von 8.30 bis 12 Uhr, mittwochs von 10.30 bis 18 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 15.30 Uhr zur Verfügung.

Der Sprechtreff findet immer donnerstags von 14 bis 15 Uhr statt. Interessierte können einfach im Selbstlernzentrum im Hessencampus im „Alten Esel“, Obergasse 44, vorbeikommen.

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Interessierte auf www.vhs-vogelsberg.de/hessencampus/lernberatung.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.