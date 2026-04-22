Ein Lern- und Entdeckungsort: Erster Kreisbeigeordneter und Volkshochschul-Dezernent zu Besuch im Selbstlernzentrum in Lauterbach
Was genau, das stellt er im Lauf der Sitzung auch Martin Rahner, stellvertretender Schulleiter der Vogelsbergschule in Lauterbach, Lilli Pepler, Projektkoordinatorin „Passgenaue Besetzung & Willkommenslotsen“ von der Vogelsberger Kreishandwerkerschaft, Andrea Ortstadt von der Wirtschaftsförderung des Vogelsbergkreises und Monika Wüllner, in der Volkshochschule als Koordinatorin für den Hessencampus zuständig, vor. Sie sind Mitglieder der Steuerungsgruppe, die gemeinsam aktuelle und geplante Projekte des Hessencampus erörtern.
Zielgruppe soll erweitert werden
Nach rund 100 Tagen ist die Einarbeitungsphase für Lernberater Seelbach endgültig vorbei – und er hat viel vor. Denn der Germanist beabsichtigt mit dem Selbstlernzentrum ab sofort einen weiteren Schwerpunkt zu setzen: „Ich will rund um das Selbstlernzentrum auch Angebote für Unternehmen etablieren. Denn das Zentrum bietet viele Möglichkeiten und kann zum Beispiel bei einer Weiterbildung begleiten, internationale Fachkräfte beim Erlernen fachspezifischer Sprache unterstützen, bei der Prüfungsvorbereitung behilflich sein oder als Lernort für Auszubildende genutzt werden“, führt er aus.
Im Raum 16 des „Alten Esels“ laden PC-Arbeitsplätze, Lernmaterialien, Bücher, Medien und eine konzentrierte Lernatmosphäre ein, sich fortzubilden und Neues zu entdecken. Dabei unterstützt Lernberater Seelbach individuell und niedrigschwellig. Zusammen mit den Besuchern wird geschaut, wo die Ziele und Interessen liegen, berichtet der Selbstlern-Fachmann. Anschließend werden Materialen, nützliche Links und hilfreiche Medien zusammengestellt. In regelmäßigen Abständen wird dann geschaut, ob das Angebot noch passt. „Ganz besonders ist, dass sich immer wieder Gruppen bilden, die gemeinsam neue Themen angehen und sich so erfolgreich Neues erarbeiten“, berichtet Seelbach.
Sprechtreff zum lockeren Austausch
Auch hat er einen Sprechtreff initiiert, zu dem donnerstags von 14 bis 15 Uhr Menschen ins Selbstlernzentrum kommen können. „Interessierte sind eingeladen, im lockeren Austausch zu einem vorher festgelegten Thema ihre Sprachfertigkeiten zu verbessern“, führt Seelbach aus, der auf eine langjährige Erfahrung als Deutschlehrer blickt.
Kontakt zum Selbstlernzentrum
Das Selbstlernzentrum in Lauterbach steht dienstags von 8.30 bis 12 Uhr, mittwochs von 10.30 bis 18 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 15.30 Uhr zur Verfügung.
Der Sprechtreff findet immer donnerstags von 14 bis 15 Uhr statt. Interessierte können einfach im Selbstlernzentrum im Hessencampus im „Alten Esel“, Obergasse 44, vorbeikommen.
Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Interessierte auf www.vhs-vogelsberg.de/hessencampus/lernberatung.