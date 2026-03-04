Ein Beispiel für konstruktive Zusammenarbeit auf der kommunalen Ebene
Landrat Dr. Jens Mischak und Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug würdigen die Arbeit des Kreisseniorenbeirates
Zunächst aber danken Landrat Dr. Jens Mischak und Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug dem Seniorenbeirat für seine Arbeit und würdigen das Engagement der Mitglieder, „die sich in den vergangenen fünf Jahren vieler Themen angenommen haben und das ist auch wirklich gut so“, wie Dr. Mischak betont. Selbst in der letzten Sitzung ist die Tagesordnung noch einmal umfangreich – „das zeigt mir auch, wie konstruktiv wir auf kommunaler Ebene zusammenarbeiten“, so der Landrat. „Danke für das Engagement in insgesamt 19 Sitzungen, deren Vor- und Nachbereitung und vor allem für die Rückkoppelung in die Gemeinden und die dortigen Gremien“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Krug. Er freut sich vor allem über den „Input, den der Seniorenbeirat geliefert hat“.
Der hat sich in den vergangenen fünf Jahren über die verschiedensten Bereiche informiert, oft stand auch eine Präsentation aus einem der Fachbereiche der Kreisverwaltung auf der Tagesordnung – so auch zum Abschluss: Diese Aufgabe hat diesmal Marcelina Vorwerk übernommen, die auf den Entlastungsbeitrag in Höhe von 131 Euro für qualifizierte Nachbarschaftshelfer eingeht. Die können zum Beispiel beim täglichen Einkauf helfen, sie können Mahlzeiten zubereiten, Wäsche machen, die Wohnung reinigen oder Arzt-, Behörden- und Apothekengänge übernehmen. Diese Helfer dürfen mit der pflegebedürftigen Person weder verwandt noch verschwägert sein. Sie dürfen auch nicht in einem Haushalt leben und der Helfer darf nicht mehr als drei Personen im Monat gleichzeitig unterstützen.
Wer mehr über diesen Entlastungsbeitrag wissen möchte, kann den Pflegestützpunkt beziehungsweise Marcelina Vorwerk direkt kontaktieren unter pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de, Telefon 06641/977-4720.