Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053192

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Ein Beispiel für konstruktive Zusammenarbeit auf der kommunalen Ebene

Landrat Dr. Jens Mischak und Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug würdigen die Arbeit des Kreisseniorenbeirates

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
„Um möglichst lange selbstständig im eigenen Zuhause leben zu können, ist es manchmal nötig, sich Unterstützung für den Haushalt zu holen. Und genau hier hilft der Entlastungsbeitrag“, erklärt Marcelina Vorwerk vom Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises. In der letzten Sitzung des Seniorenbeirats in dieser Legislaturperiode informiert sie über diese Entlastung in Höhe von 131 Euro für qualifizierte Nachbarschaftshelfer, die pflegebedürftigen Menschen ab Pflegegrad 1 beispielsweise beim Einkaufen oder Wäschewaschen helfen.

Zunächst aber danken Landrat Dr. Jens Mischak und Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug dem Seniorenbeirat für seine Arbeit und würdigen das Engagement der Mitglieder, „die sich in den vergangenen fünf Jahren vieler Themen angenommen haben und das ist auch wirklich gut so“, wie Dr. Mischak betont. Selbst in der letzten Sitzung ist die Tagesordnung noch einmal umfangreich – „das zeigt mir auch, wie konstruktiv wir auf kommunaler Ebene zusammenarbeiten“, so der Landrat. „Danke für das Engagement in insgesamt 19 Sitzungen, deren Vor- und Nachbereitung und vor allem für die Rückkoppelung in die Gemeinden und die dortigen Gremien“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Krug. Er freut sich vor allem über den „Input, den der Seniorenbeirat geliefert hat“.

Der hat sich in den vergangenen fünf Jahren über die verschiedensten Bereiche informiert, oft stand auch eine Präsentation aus einem der Fachbereiche der Kreisverwaltung auf der Tagesordnung – so auch zum Abschluss: Diese Aufgabe hat diesmal Marcelina Vorwerk übernommen, die auf den Entlastungsbeitrag in Höhe von 131 Euro für qualifizierte Nachbarschaftshelfer eingeht. Die können zum Beispiel beim täglichen Einkauf helfen, sie können Mahlzeiten zubereiten, Wäsche machen, die Wohnung reinigen oder Arzt-, Behörden- und Apothekengänge übernehmen. Diese Helfer dürfen mit der pflegebedürftigen Person weder verwandt noch verschwägert sein. Sie dürfen auch nicht in einem Haushalt leben und der Helfer darf nicht mehr als drei Personen im Monat gleichzeitig unterstützen.

Wer mehr über diesen Entlastungsbeitrag wissen möchte, kann den Pflegestützpunkt beziehungsweise Marcelina Vorwerk direkt kontaktieren unter pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de, Telefon 06641/977-4720.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.