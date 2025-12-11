Kontakt
Effizienter und kostengünstiger arbeiten

Dank LEADER-Fördermitteln neues technisches Gerät für Baumpflege-Firma angeschafft

Eine neue Hubarbeitsbühne auf Kettenfahrwerk mit Transportanhänger: Diese Anschaffung der Firma Baumpflege Fischer aus Grebenhain-Herchenhain konnte nun mit LEADER-Fördermitteln, einem Förderprogramm der Europäischen Union, unterstützt werden. Landrat Dr. Jens Mischak überreichte dem Chef Dominik Fischer einen entsprechenden Bescheid. „Die Investition in moderne Technik ist nicht nur ein Gewinn für Ihren Betrieb, sondern auch für den Vogelsbergkreis. Denn Sie machen Ihre Firma fit für die Zukunft und sichern dadurch Arbeitsplätze.“

Dominik Fischer, der Kopf hinter der Baumpflege-Firma, erläuterte die weitreichende Bedeutung dieser Anschaffung: „Mit der neuen Hubarbeitsbühne können wir nicht nur bestehende Aufträge effizienter und in höherer Qualität erfüllen, sondern zudem neue Zielgruppen gewinnen. Außerdem planen wir, unser Team durch die Einstellung einer zusätzlichen Fachkraft zu erweitern, was uns helfen wird, unsere Kapazitäten weiter zu steigern.“

Die Firma hat sich auf Baumpflege und Baumfällung im urbanen Raum sowie an Waldrändern spezialisiert. Besonders aktiv ist das Unternehmen in der Begutachtung von durch Witterungseinflüsse und Stürme verursachten Schäden sowie in der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Durch die Anschaffung der Hubarbeitsbühne werde es Baumpflege Fischer zukünftig möglich sein, auch schwer zugängliche Bereiche besser zu bedienen und somit den Bedürfnissen der Kunden noch effizienter nachzukommen.

„Die Nachfrage nach professioneller Baumpflege wächst kontinuierlich, insbesondere im Kontext des Klimawandels und der damit verbundenen, steigenden Anforderungen an die Sicherheit von Bäumen“, so Fischer abschließend.
