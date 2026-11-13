Drohne über dem Landratsamt

Die roten und grünen Lampen blinken, die Rotoren beginnen sich zu drehen, zunächst langsam, dann immer schneller, ein leichter Luftzug ist zu spüren. Ein wenig Staub wirbelt auf. Für einen Moment verharrt das Fluggerät etwa anderthalb Meter über dem Boden und steigt dann senkrecht in die Höhe. Binnen weniger Sekunden schließlich schwebt die Drohne über den Parkplatz des Lauterbacher Landratsamtes und fliegt weiter in Richtung Umgehungsstraße. Drohne – Landratsamt? Keine Angst, alles ganz harmlos: Die Drohnenstaffel des DRK-Ortsvereins Grebenhain ist an diesem Abend zu Gast und führt Landrat Dr. Jens Mischak und den Mitarbeitern des Amtes für Gefahrenabwehr ein Fluggerät der nächsten Generation vor. Absolut beeindruckend.



„Achtung Flugbetrieb“ – diese Warnung ist wohl eher selten zu sehen auf dem Parkplatz am Landratsamt. An diesem Abend schon, der Abflugplatz ist abgesperrt, gelbe Warnlampen markieren das Areal. Vorgefahren ist ein Einsatzfahrzeug mit technischem Equipment und einem großen Monitor. Auch neben dem Wagen wird ein großer Bildschirm aufgebaut, auf den wenig später die Drohnenbilder gestochen scharf überspielt werden.



Bereitschaftsführerin Yvonne Backes koordiniert das alles, neben ihr stehen Alexander Knobloch und Steffi Sommer bereit. Sie haben die Fernbedienungsgeräte schon umgehängt und warten auf das Startzeichen. Knobloch ist an diesem Tag der Pilot der Drohne, seine Kollegin steuert Licht, Ton und Kamera des Fluggeräts. Yvonne Backes erläutert derweil Landrat Dr. Jens Mischak und dem Team aus dem Amt für Gefahrenabwehr die Vorteile der neuen Drohne: hochauflösende Bilder, KI-Unterstützung, drei Akkus zum Wechseln, Weitwinkel-Kamera, Zoom, 40 Kilometer Reichweite, und, und, und



Mittlerweile ist es fast dunkel geworden, da kommt das Startzeichen, wenige Sekunden später schwebt die Drohne über dem Parkplatz und zeigt im wahrsten Sinne des Wortes, was sie kann. Auf dem Bildschirm vor dem grau-schwarzen Himmel erscheinen glockenklare, helle Bilder. Vom Landratsamt, der Umgehungsstraße, den Lebensmittelgeschäften und weiter von der Stadt. Es wird deutlich, wie sehr die Kamera im Einsatz unterstützen kann – vor allem bei der Personensuche. In unwegsamen Geländen, bei Nacht oder schlechter Sicht kann die Wärmekamera die Körperwärme erfassen. „Wir können auch eine Person fixieren, die Kamera bleibt an ihr dran, selbst wenn wir sie durch Büsche und Bäume hindurch nicht direkt sehen können“, schildert Yvonne Backes und nennt als Beispiel: Eine alte Dame wird in einem Altenheim vermisst, auf einem Feldweg mit Büschen und Hecken wird sie von der Drohne entdeckt und fixiert. Per Lautsprecher kann sie angesprochen und beruhigt werden, man kann ihr sagen, dass Hilfe auf dem Weg ist. Gleichzeitig kann der Suchtrupp am Boden, der nur wenige hundert Meter entfernt ist, über den genauen Standort der alten Dame informiert werden und ihn gezielt ansteuern.



Es gibt ganz viele Einsatzmöglichkeiten – nicht zuletzt bei Bränden wie am Lauterbacher Marktplatz oder bei Naturkatastrophen. Und genau da kommt das Vogelsberger Amt für Gefahrenabwehr mit dem Katastrophenschutz ins Spiel. Im Moment werden die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die Drohnenbilder später direkt in den Stabsraum des Amtes zu überspielen oder auf die Tablets der Einsatzkräfte vor Ort. „Bilder in dieser Qualität in Echtzeit auf dem Monitor in unserem Stabsraum zu haben – das ist eine Wegmarke“, kommentiert Landrat Dr. Jens Mischak. „Wenn die Technik steht, können unsere Katastrophenschützer und auch unsere Leitstelle im Ernstfall noch schneller agieren, sie gewinnen wertvolle Zeit, weil sie die wichtigen Informationen sofort auf dem Schirm haben“, sagt Landrat Mischak, der dem DRK Grebenhain erst vor knapp vier Wochen eine Spende der OVAG in Höhe von 3000 Euro überreicht hatte – eben für den Kauf der neuen Drohne. Wie gut dieses Geld angelegt ist, das hat die Drohnenstaffel an diesem Abend eindrucksvoll demonstriert.

(lifePR) (