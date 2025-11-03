Doppelte Auszeichnung unterstreicht enge zivil-militärische Zusammenarbeit

Das Regimentsantreten des Kampfhubschrauberregiments 36 in der Georg-Friedrich-Kaserne in Fritzlar wurde zum Schauplatz einer doppelten Auszeichnung, die die enge zivil-militärische Partnerschaft unterstrich: Vertreter des Amtes für Gefahrenabwehr im Vogelsbergkreis sowie des Kreisfeuerwehrverbandes überreichten dem Verband und einem seiner Soldaten besondere Anerkennungen für ihr Engagement im Katastrophen- und Brandschutzwesen.



Das gesamte Regiment, das mit dem Kampfhubschrauber Tiger die Panzerabwehrkräfte des Heeres unterstützt und an Rettungs- sowie Spezialoperationen der Division Schnelle Kräfte beteiligt ist, erhielt das Förderschild des Kreisfeuerwehrverbandes Vogelsberg. Die Vorsitzende des Verbandes, Susanne Sturm, würdigte mit der Übergabe an den Kommandeur die beispielhafte Unterstützung der Soldatinnen und Soldaten für die örtlichen Feuerwehren.



Eine persönliche Auszeichnung ging an Hauptfeldwebel Christian Feibel: Für seine besonderen Verdienste wurde ihm das Brandschutzehrenzeichen in Bronze des Landes Hessens verliehen.

Kreisbrandinspektor Marcell Büttner übernahm die feierliche Übergabe. Feibel wurde damit für seinen herausragenden Einsatz für zivile Belange geehrt, der sich unter anderem bei einer Großübung in Homberg im vergangenen Jahr gezeigt hatte.



Kreisbrandinspektor Büttner nutzte die Gelegenheit, um dem komplett angetretenen Regiment, den Ehrengästen aus Politik und Verwaltung sowie den Familienmitgliedern der Soldatinnen und Soldaten seinen tief empfundenen Dank auszusprechen. Er unterstrich die Bedeutung der reibungslosen Kooperation zwischen den Kräften der Bundeswehr und der Freiwilligen Feuerwehren für die Sicherheit in der gesamten Region.



Unter den Gästen waren neben der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Susanne Sturm und Geschäftsführer Franz-Josef Kreuter auch die Vogelsberger Kreisbrandmeister Tony Michelis, Thomas Stein und Andreas Leinweber, die damit die hohe Wertschätzung ihrer Organisationen für die Partnerschaft zum Ausdruck brachten.

