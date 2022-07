Bewerbung als Projektkommune im Kulturprojekt TraVogelsberg

Im Vogelsberg ist doch nix los? Für (noch) mehr Kultur in der Region können sich Kulturschaffende jetzt gemeinsam mit ihrem Bürgermeister oder ihrer Bürgermeisterin und weiteren Kooperationspartnern als Projektkommune im Kulturprojekt „TraVogelsberg“ bewerben.Seit gut zwei Jahren sind die Projektpartner Vogelsbergkreis, Lauterbacher Musikschule e.V und Kulturzentrum Kreuz e.V. in der Region unterwegs, um Netzwerke zu knüpfen, neue Veranstaltungsformate zu entwickeln, Veranstaltungsorte zu entdecken und gemeinsam mit den Aktiven vor Ort Ideen umzusetzen. Bisherige Stationen waren Schlitz, Breitenbach am Herzberg und Schotten, aktuell beginnt die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mücke.Fünf bis sechs Monate dauert jeweils die Kooperation vor Ort.Frühester Beginn ist Dezember 2022, Projektende Juni 2024.Wichtig ist, dass die sich bewerbenden Kommunen Lust haben, sich auf einen spannenden Prozess einzulassen und neue Wege zu gehen.Bewerbungsschluss ist der 9. September 2022. Mehr Infos zur Bewerbung, dem Projekt „TraVogelsberg“ sowie den bisherigen Aktivitäten finden sich auf www.travogelsberg.de . Auskünfte gibt es außerdem bei der Kulturförderung des Vogelsbergkreises, Frau Brod (06641 9778268, kulturfoerderung@vogelsbergkreis.de).Das Projekt „TraVogelsberg – eine Region bricht auf“ wird gefördert in „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel, eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes“, und durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst.Mit TRAFO hat die Kulturstiftung des Bundes ein Programm initiiert, das ländliche Regionen in ganz Deutschland dabei unterstützt, ihre Kulturinstitutionen für neue Aufgaben zu öffnen. Die beteiligten Museen, Theater, Musikschulen und Kulturzentren reagieren auf gesellschaftliche Herausforderungen in ihrer Region und werden zu kulturellen Ankern und zeitgemäßen Kultur- und Begegnungsorten. TRAFO trägt dazu bei, die Bedeutung der Kultur in der öffentlichen Wahrnehmung und die kulturpolitischen Strukturen in den Kommunen und Landkreisen dauerhaft zu stärken.Von 2015 bis 2021 unterstützt TRAFO vier Regionen bei der Weiterentwicklung ihrer kulturellen Infrastruktur. In der zweiten Phase werden von 2020 bis 2024 sechs weitere Regionen gefördert.