Auftaktveranstaltung in Schotten

Oft von heute auf morgen, und mit einem großen Berg an Fragen: Das Thema Pflege trifft viele Menschen häufig unvermittelt und plötzlich. „Es ist daher besonders wichtig, dass wir als Kreisverwaltung einen Schritt voraus- und auf unsere Bürgerinnen und Bürger zugehen“, unterstreicht Erster Kreisbeigeordneter und Sozialdezernent Patrick Krug bei der Auftaktveranstaltung zum neuen monatlichen Beratungsangebot des Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis in Schotten.



Zum Startschuss in der Schottener Festhalle sind eine ganze Reihe verschiedener Unterstützungsangebote der Kreisverwaltung vor Ort, die dort über ihre Arbeit und ihre Angebote informieren – darunter etwa die Betreuungsbehörde, die Schuldnerberatungsstelle, der sozialpsychiatrische Beratungsdienst, die Fachstelle Prävention im Alter und die Palliativkoordinatorin des Vogelsbergkreises. Denn: „Unterstützung darf nicht erst dann zum Thema werden, wenn die Pflege erforderlich oder die Belastung gar schon zu groß ist“, erläutert Sozialdezernent Krug. „Wir bieten daher hier in Schotten ab sofort ein niedrigschwelliges, wohnortnahes, kostenloses und neutrales Beratungsangebot mit einem klaren Ziel: Menschen in Pflegesituationen, ihre Angehörigen und alle, die sich frühzeitig informieren möchten, zu unterstützen und zu begleiten“, ergänzt er. Denn leider sei immer wieder wahrzunehmen, dass sich Menschen erst dann Hilfe suchend an die Beratungsstellen wenden, wenn schon viel wertvolle Zeit verstrichen ist, in der man kleine Stellschrauben hätte anpassen können.



Dass Beratungsangebote in der Fläche eine gute Resonanz haben, zeigen die positiven Erfahrungen bei der sehr guten Zusammenarbeit mit dem MVZ Vogelsberg. „Seit über einem Jahr bietet Marcelina Vorwerk montags in Grebenhain und dienstags in Freiensteinau Vor-Ort-Sprechstunden an, die bereits vielfach wertvolle Hilfe leisten konnten“, berichtet Sozialdezernent Krug. „Grund genug, das vielfältige Angebot auch in Schotten zu etablieren.“



Dieses geht weit über reine Pflegethemen hinaus, denn auch Unterstützung im Alltag oder eine allgemeine soziale Beratung können in dem durch Projektgelder des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege ermöglichten Angebot thematisiert werden. Vor Ort will das Projekt außerdem eine Hilfskultur stärken, Nachbarschaftshilfe und gegenseitige Unterstützung fördern, heißt es in der Mitteilung.



Sprechstunden in der Mühlgasse 4 jeweils am zweiten Freitag im Monat



Die Sprechstunden finden zukünftig an jedem zweiten Freitag im Monat jeweils von 10 bis 12 Uhr im M4 Gebäude, Mühlgasse 4, in Schotten statt. Los geht es am 12. September, weitere Sprechstunden folgen am 10. Oktober, am 14. November und am 12. Dezember. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

