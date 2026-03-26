Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1055805

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Amtliches Endergebnis steht fest

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Der Kreiswahlausschuss hat getagt, das amtliche Endergebnis der Kommunalwahl steht fest: Die CDU geht mit 33,27 Prozent als stärkste Partei aus der Wahl hervor und bekommt damit 20 der insgesamt 61 Sitze im Kreistag.

Die SPD holt 20,33 Prozent der Stimmen und somit zwölf Sitze, die AfD 19,33 Prozent und ebenfalls zwölf.

Außerdem gehen sieben Sitze an die Freien Wähler, die auf 10,70 Prozent der Stimmen kommen. Bündnis 90/die Grünen erzielt 7,90 Prozent und damit fünf Sitze im Kreistag, während die Linke 3,79 Prozent der Wählerstimmen erreicht und somit zwei Sitze erhält. Es folgen mit je einem Sitz die FDP (2,07 Prozent), das BFV (0,73) und die Partei (1,2). Die Veli-WS landet bei 0,69 Prozent.

Bei den Kommunalwahlen im Vogelsbergkreis waren insgesamt 84.444 Personen wahlberechtigt. Von diesen gaben 53.186 Personen ihre Stimmen ab.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.