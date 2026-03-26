Amtliches Endergebnis steht fest
Die SPD holt 20,33 Prozent der Stimmen und somit zwölf Sitze, die AfD 19,33 Prozent und ebenfalls zwölf.
Außerdem gehen sieben Sitze an die Freien Wähler, die auf 10,70 Prozent der Stimmen kommen. Bündnis 90/die Grünen erzielt 7,90 Prozent und damit fünf Sitze im Kreistag, während die Linke 3,79 Prozent der Wählerstimmen erreicht und somit zwei Sitze erhält. Es folgen mit je einem Sitz die FDP (2,07 Prozent), das BFV (0,73) und die Partei (1,2). Die Veli-WS landet bei 0,69 Prozent.
Bei den Kommunalwahlen im Vogelsbergkreis waren insgesamt 84.444 Personen wahlberechtigt. Von diesen gaben 53.186 Personen ihre Stimmen ab.