Alle Vorschläge zugelassen

- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
- Alternative für Deutschland (AfD)
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
- Freie Demokratische Partei (FDP)
- FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
- Die Linke (Die Linke)
- Unabhängige Vogelsberger Energie- und Landinitiative- Wärme/Wasser/Strom (VELI-WS)
- Bündnis Friedlicher Vogelsberg (BFV)
- Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Story Box-ID: 1048250