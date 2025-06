Abgeordnete des Vogelsberger Kreisjugendparlaments bei der Visionale

Jedes Jahr zieht die Visionale, Hessens ältestes und größtes Jugend-Medien-Festival, junge Talente, kreative Köpfe und Medienbegeisterte aus ganz Hessen an. Dieses Jahr fand die 36. Ausgabe des Festivals im Gallus Theater in Frankfurt statt. Mit dabei: die Abgeordneten des 15. Kreisjugendparlaments (KJP) des Vogelsbergkreises mit ihrem Dokumentarfilm „Aufmachen“. Die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren schafften es, unter die besten zwölf Einreichungen ihrer Altersgruppe zu gelangen. „Das ist eine großartige Leistung, die zeigt, wie engagiert und kreativ die jungen Filmemacher sind“, lobte Landrat Dr. Jens Mischak.



Den Film „Aufmachen“, der die Demokratie thematisiert, haben die Jugendlichen im August vergangenen Jahres in Landenhausen gedreht. Sie entwickelten dazu eigenständig Interviewfragen, drehten die Szenen und schnitten schließlich den finalen Film. „Das Ergebnis ist ein eindrucksvoller Beitrag, der beleuchtet, wie Demokratie das Leben der jungen Menschen prägt und auch, welche Erfahrungen die Jugendlichen im täglichen Miteinander machen“, erklärt Angelina Kuhl aus dem Sachgebiet Jugendarbeit, Jugendbildung, Demokratieförderung des Jugendamtes, die den Abgeordneten beratend zur Seite steht.



Vor der Vorführung ihres Films „Aufmachen“ erläuterten einige KJP-Abgeordnete, wie der Film entstanden ist, wo er gedreht wurde und warum es so wichtig ist, die demokratischen Strukturen zu schützen.



Während der drei Festivaltage wurden die Beiträge der jeweiligen Altersgruppen präsentiert. Nach den Vorführungen hatten die jungen Filmemacher die Gelegenheit, ihr Projekt vor Publikum und Jury zu präsentieren. Dabei erklärten sie den jeweiligen Projektcharakter und standen für Fragen bereit.



„Die Jugendlichen können stolz auf ihre Arbeit sein und sie konnten wertvolle Einblicke in die Welt des Filmemachens gewinnen“, so Landrat Dr. Mischak.



Finanziert wurde das Film-Projekt der KJP-Abgeordneten durch den Jugendfonds des Bundesprogramms „Demokratie leben“.

