5.000 Euro fürs „Aquariohm“

In einem Schwimmbad ist die wichtigste Technik meist gut versteckt und arbeitet unauffällig im Hintergrund. Damit das auch im „Aquariohm“ in Mücke so bleibt, will die Bürgergenossenschaft, die das Hallenbad betreibt, investieren. Unter anderem in eine Umwälzpumpe, Messtechnik, Duschanlagen, weitere Ausstattung und zwei Defibrillatoren für die Sicherheit der Besucher. „Bürgergenossenschaft und Förderverein haben in den vergangenen Jahren viel Mühe, Zeit und Geld in ihr Aquariohm gesteckt, und wollen das auch in Zukunft tun“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak. Gerade deshalb hatte er sich im Ovag-Spendenbeirat für eine Zuwendung an den Förderverein des Hallenbades eingesetzt. Und das mit Erfolg, denn zur Spendenübergabe im Landratsamt kann er nun Lothar Schellhaas, Aufsichtsratsmitglied der Bürgergenossenschaft Hallenbad Mücke, und Holger Seng, 2. Vorsitzender vom Förderverein Hallenbad Mücke begrüßen. Stellvertretend für den Förderverein nehmen die beiden eine Ovag-Spende in Höhe von 5.000 Euro in Empfang.



Gemessen am finanziellen Aufwand, der für die Unterhaltung eines Schwimmbades nötig ist, ist das ein kleiner Betrag. „Und trotzdem bringt auch dieser die Initiative rund um das Aquariohm weiter“, sagt der Landrat. „Denn die Jüngsten müssen schwimmen lernen, die Älteren wollen sich bewegen und Sport machen oder in der Sauna entspannen. Und jede Spende ist eine Anerkennung für die wichtige ehrenamtliche Arbeit, die rund um das Hallenbad geleistet wird“, merkt der Landrat an. „Ich bin froh und dankbar, dass es das Aquariohm gibt, und wünsche dem ganz besonderen Engagement von Genossenschaft und Förderverein auch für die Zukunft viel Erfolg“, macht er abschließend deutlich.

