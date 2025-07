300.000 Euro fließen ins Gründchen

Das ist doch mal eine gute Nachricht: Aus Mitteln der Dorf- und Regionalentwicklung fließen insgesamt 300.000 Euro ins Gründchen – und zwar für die Sanierung der Außenhülle der ehemaligen Gaststätte „Hirsch“ in Schwarz und für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Udenhausen. Bürgermeister Lars Wicke konnte nun gemeinsam mit Lars Habermann, dem Ortsvorsteher von Udenhausen, die entsprechenden Bewilligungsbescheide im Lauterbacher Landratsamt in Empfang nehmen.



Die Auerberghalle und das Bürgerhaus, die ehemalige Gaststätte „Zum Hirsch“, prägen die Dorfmitte im Stadtteil Schwarz, nun wird hier kräftig investiert, betont Landrat Dr. Jens Mischak bei der Bescheidübergabe. Immerhin ist die Sanierung des Bürgerhauses mit fast 285.000 Euro veranschlagt. Aus Mitteln der Dorferneuerung gibt es einen Zuschuss in Höhe von 180.000 Euro.



Das Bürgerhaus ist ein in sich ab­geschlossenes Bauwerk, räumlich von der Auerberghalle getrennt, und wird ei­genständig genutzt, erläutert Jana Brittner, die Leiterin des Sachgebiets Dorf- und Regionalentwicklung. Im Gastraum mit seiner ursprünglichen Ausstattung im Erdgeschoss stehen rund 40 Plätze zur Verfü­gung, der Raum wird für private Feiern und Veranstaltungen sowie für Ver­einsaktivitäten genutzt. Im Dachge­schoss ist die örtliche Pilgerherberge am „Lutherweg" untergebracht. Im Dach- und Kellergeschoss befinden sich ungeheizte Lager- und Archivräume der ortsansässigen Vereine sowie allge­meine Neben- und Funktionsräume.



Die bestehende Dacheindeckung aus unterschiedlichen Zeitepochen ist min­destens 60 Jahre und älter und muss jetzt saniert werden, schildert Landrat Dr. Mischak. Mit der Dachsanierung verbunden ist zudem eine energetische Verbesserung. Die Fassade des „Hirsch“ weist erhebliche Schäden auf, der Außenputz hat sich großflächig gelöst. Daher sollen neben der Dacherneuerung auch die Wandflächen saniert, die Haustür und Fenster erneuert werden.



Einen Förderbescheid in Höhe von 120.000 Euro überreicht der Landrat für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Udenhausen, das regelmäßig von Vereinen und auch für Veranstaltungen und Feiern genutzt wird. Die Räume sind jedoch veraltet und sollen daher saniert und energetisch aufgewertet werden. Die geplanten Maßnahmen umfassen im Wesentlichen den Anbau eines Windfangs mit Garderobe und den Umbau des bisherigen Eingangsraums zum Stuhllager. Zudem soll das Dach des eingeschossigen An­baus erneuert werden. Ebenfalls vorgesehen sind der Einbau eines barrierefreien WC und der Einbau eines Abstellraums. Die Gesamtkosten der Maßnahme bezifferte der Landrat auf 220.000 Euro.



Hintergrund



Die Stadt Grebenau startete 2020 in die zwei Jahre dau­ernde Konzeptphase zur Erstellung eines integrierten kommunalen Entwick­lungskonzeptes (IKEK). Die anschließende Förderphase begann für die Kom­mune im Mai 2022 nach offizieller Anerkennung des IKEKs. Letztmaliger Termin zur Antragstellung für Dorfentwicklungsanträge (privat sowie kommunal) ist nach jetzigem Stand der 1. März 2027.



Von 2022 bis 2024 wurden neun Kommunale und sechs private Förderbescheide erteilt.

