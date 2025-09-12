20. „Marktplatz Ausbildung 2025“
Mehr als 200 Möglichkeiten bei Aus- und Weiterbildungsmesse am 18. September in der Hessenhalle
„Fachkräfte werden mehr denn je gebraucht – und die Aus- und Weiterbildungsmesse hilft dabei, sich zu entscheiden und die richtigen Weichen für die berufliche Karriere zu stellen. Lassen Sie sich von unserer Aus- und Weiterbildungsmesse inspirieren, sammeln Sie Informationen und treffen Sie eine fundierte Entscheidung über Ihre Zukunft“, appelliert Landrat Dr. Jens Mischak.
Insgesamt 121 Aussteller haben mehr als 200 Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten im Gepäck, über die man sich am Messetag informieren kann. Dort können junge Menschen aus dem gesamten Vogelsbergkreis regionale Ausbildungsbetriebe kennenlernen und mit ihnen Kontakt aufnehmen, sich beruflich orientieren, einen passenden Ausbildungsplatz finden oder ein Praktikum vereinbaren.
„Wir können stolz darauf sein, eine Vielzahl an beruflichen Perspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer Region sowie auf der Aus- und Weiterbildungsmesse anbieten zu können“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug. „Nutzen Sie die Chancen, die Ihnen der Messetag und 121 Aussteller bieten“, rufen Landrat Dr. Mischak und Erster Kreisbeigeordneter Krug gemeinsam auf.
Weiterbildung und Außengelände
Weitere Schwerpunkte der Messe sind Qualifizierung und Weiterbildung, zu denen an verschiedenen Ständen informiert wird. Unter anderem geht es dabei um nachhaltige Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung – besonders ein Besuch der Messe am Nachmittag bietet sich dazu an.
Auf dem Außengelände stellen einige Unternehmen ihre vielfältigen Fahrzeuge und Arbeitsgeräte vor. Außerdem wird es eine Mini-Baustelle geben.
Weitere Informationen und einen Messeplan finden Interessierte unter www.kva-vogelsbergkreis.de/...