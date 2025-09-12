Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035478

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Herr Christian Lips +49 6641 977272
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

20. „Marktplatz Ausbildung 2025“

Mehr als 200 Möglichkeiten bei Aus- und Weiterbildungsmesse am 18. September in der Hessenhalle

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Ideen entwickeln, Neues entdecken, Betriebe und Unternehmen oder Berufsfelder kennenlernen: Die Aus- und Weiterbildungsmesse „Marktplatz Ausbildung 2025“, organisiert von der KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter, bietet dazu am 18. September von 8 bis 16 Uhr in der Alsfelder Hessenhalle die besten Möglichkeiten.

„Fachkräfte werden mehr denn je gebraucht – und die Aus- und Weiterbildungsmesse hilft dabei, sich zu entscheiden und die richtigen Weichen für die berufliche Karriere zu stellen. Lassen Sie sich von unserer Aus- und Weiterbildungsmesse inspirieren, sammeln Sie Informationen und treffen Sie eine fundierte Entscheidung über Ihre Zukunft“, appelliert Landrat Dr. Jens Mischak.

Insgesamt 121 Aussteller haben mehr als 200 Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten im Gepäck, über die man sich am Messetag informieren kann. Dort können junge Menschen aus dem gesamten Vogelsbergkreis regionale Ausbildungsbetriebe kennenlernen und mit ihnen Kontakt aufnehmen, sich beruflich orientieren, einen passenden Ausbildungsplatz finden oder ein Praktikum vereinbaren.

„Wir können stolz darauf sein, eine Vielzahl an beruflichen Perspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer Region sowie auf der Aus- und Weiterbildungsmesse anbieten zu können“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug. „Nutzen Sie die Chancen, die Ihnen der Messetag und 121 Aussteller bieten“, rufen Landrat Dr. Mischak und Erster Kreisbeigeordneter Krug gemeinsam auf.

Weiterbildung und Außengelände

Weitere Schwerpunkte der Messe sind Qualifizierung und Weiterbildung, zu denen an verschiedenen Ständen informiert wird. Unter anderem geht es dabei um nachhaltige Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung – besonders ein Besuch der Messe am Nachmittag bietet sich dazu an.

Auf dem Außengelände stellen einige Unternehmen ihre vielfältigen Fahrzeuge und Arbeitsgeräte vor. Außerdem wird es eine Mini-Baustelle geben.

Weitere Informationen und einen Messeplan finden Interessierte unter www.kva-vogelsbergkreis.de/...
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.