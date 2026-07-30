1.500 Euro im 75. Jubiläumsjahr

Auftritte in Düsseldorf, Bad Bevensen, Nusplingen, New Mills oder auf Maibaumfest und Pfingstmarkt in Alsfeld: Die Show and Brass Band der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alsfeld ist gefragt und gut unterwegs. „Und sie feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Ein ganz besonderer Anlass, der mit vielen verschiedenen Aktivitäten begangen werden soll. Die OVAG-Spende in Höhe von 1.500 Euro kommt daher für den Verein genau zur richtigen Zeit“, unterstreicht Landrat Dr. Jens Mischak. Zur offiziellen Übergabe begrüßt dieser den „Stabführer“ der Show and Brass Band, Alexander Reinsch, im Landratsamt.



Bei dieser Gelegenheit umreißt der Stabführer, also der Dirigent der Show and Brass Band, was im 75. Jubiläumsjahr ansteht. Denn neben verschiedenen Auftritten in der gesamten Republik sollen etwa der Vereinsbus neu gestaltet, und im September bei einem Jubiläumsabend die Geschichte und Zukunft der Show and Brass Band gefeiert werden. Außerdem steht eine Fahrt in Alsfelds Partnerstadt New Mills in der Nähe von Manchester in Groß-Britannien an, führt Reinsch aus.



„Rund 45 Musikerinnen und Musiker sowie eine aktive und erfolgreiche Jugendarbeit sind die Basis für die seit Jahrzehnten erfolgreiche Arbeit des Vereins“, unterstreicht Dr. Mischak. Ein Engagement für Musik, Ehrenamt und Gemeinschaft, das seit der Gründung als Spielmannszug der Alsfelder Feuerwehr in 1951 anhält. „Und für das wir uns gerne im Spendenbeirat der OVAG eingesetzt haben“, sagt Landrat Dr. Mischak abschließend und wünscht dem Verein – besonders für das weitere Jubiläumsjahr – alles Gute.

(lifePR) (