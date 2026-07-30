1.500 Euro im 75. Jubiläumsjahr
Landrat Dr. Mischak überreicht OVAG-Spende an die Alsfelder Show and Brass Band
Bei dieser Gelegenheit umreißt der Stabführer, also der Dirigent der Show and Brass Band, was im 75. Jubiläumsjahr ansteht. Denn neben verschiedenen Auftritten in der gesamten Republik sollen etwa der Vereinsbus neu gestaltet, und im September bei einem Jubiläumsabend die Geschichte und Zukunft der Show and Brass Band gefeiert werden. Außerdem steht eine Fahrt in Alsfelds Partnerstadt New Mills in der Nähe von Manchester in Groß-Britannien an, führt Reinsch aus.
„Rund 45 Musikerinnen und Musiker sowie eine aktive und erfolgreiche Jugendarbeit sind die Basis für die seit Jahrzehnten erfolgreiche Arbeit des Vereins“, unterstreicht Dr. Mischak. Ein Engagement für Musik, Ehrenamt und Gemeinschaft, das seit der Gründung als Spielmannszug der Alsfelder Feuerwehr in 1951 anhält. „Und für das wir uns gerne im Spendenbeirat der OVAG eingesetzt haben“, sagt Landrat Dr. Mischak abschließend und wünscht dem Verein – besonders für das weitere Jubiläumsjahr – alles Gute.