Traditionsreicher KS Energie- und Umweltpreis weist den Weg in die Zukunft

In den Jahren 1973 und 1979/80 erschütterten zwei Ölkrisen Deutschland. Die Wirtschaft geriet in die Krise. Massive Einsparungen im Verkehrssektor waren nötig, unter anderem durch autofreie Sonntage und Tempolimits. Der Automobilclub KS e.V., Deutschlands drittgrößter Automobilclub, erkannte allerdings früh, dass Energie- und Ressourceneinsparungen auch seitens der Autohersteller erforderlich waren. Es war die Geburtsstunde des KS Energie- und Umweltpreises, der seit 1981 herausragende Innovationen im Verkehrssektor prämiert.Damals wie heute zeigt sich, wie schwer ein stark von fossiler Energie abhängiges Land durch politische Krisen getroffen werden kann. „Das unterstreicht einmal mehr die hohe Bedeutung von Innovationen auf dem Gebiet der energie- und ressourcensparenden und damit auch nachhaltigen Mobilität. Und gleichzeitig wird dadurch der Industriestandort Deutschland gestärkt“, bringt es Ole Eilers, Präsident des Automobilclub KS e.V., auf den Punkt. Der KS Energie- und Umweltpreis unter der Schirmherrschaft des Bundeministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), der in diesem Jahr zum 41. Mal verliehen wird, ist nach Überzeugung von Ole Eilers daher relevanter denn je.Thomas Achelis, der 1981 den KS Energie- und Umweltpreis initiierte und noch heute Mitglied der KS Expertenjury ist, erinnert sich: „Der KS war von Anfang an davon überzeugt, dass es nicht ausreicht, nur an die Autofahrer zu appellieren, sparsam zu fahren und sich an autofreie Sonntage und Tempolimits zu halten. Mit dem Preis wollten wir vielmehr Innovationen der Mobilitätsbranche prämieren, die es ermöglichen, möglichst ressourcensparend und umweltfreundlich zu fahren.“ Vom Start weg stieß der neu gegründete Preis des Automobilclub KS e.V. auf große Zustimmung und Unterstützung. So war nicht nur der bayerische Umweltminister Alfred Dick sofort von der Idee eines Energie- und Umweltpreises angetan. Auch der Bundesminister für Forschung und Technologie, Andreas von Bülow, war davon begeistert und übernahm prompt die Schirmherrschaft. Weitere Partner der ersten Stunde waren Esso Entwicklungschef Prof. Dr. Dieter Klamann, FAZ Motorredakteur Dr. Gerold Lingnau und der Chef des Allianz Zentrums für Technik, Professor Dr. Max Danner. Seit 1981 entscheidet Jahr für Jahr eine unabhängige wie hochkarätige Expertenjury mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Medien über die jeweiligen Preisträger. Als allerersten Preisträger benannte die KS Expertenjury 1981 Volkswagen mit der Formel E, die verschiedene Maßnahmen zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs kombinierte. Zahlreiche namhafte Automobil- und Nutzfahrzeughersteller wie auch Zulieferer wurden seitdem mit dem KS Energie- und Umweltpreis ausgezeichnet (eine Liste sämtlicher Preisträger aus 40 Jahren findet sich unter https://www.ks-auxilia.de/... ). Während die Innovationen des Preises zunächst für ihre Zeit typisch oft auf Optimierungen rund um Diesel- und Benzinmotoren ausgelegt waren, reflektierte der Preis im Lauf der Jahre auch immer den notwendigen Wandel der Automobilbranche hin zu alternativen Antrieben und damit hin zu einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Mobilität. Der zunehmenden Bedeutung des Klimaschutzes tragen daher auch die Preisträger des Automobilclub KS e.V. Rechnung: Beispielsweise wurde Daimler 2009 für die Integration der Lithium-Ionen-Batterie ins Auto ausgezeichnet. 2019 ging der Preis an den CNG-Club e.V. stellvertretend für Hersteller von BioCNG-Fahrzeugen und im vergangenen Jahr an Opel für deren Brennstoffzellentransporter Vivaro-e HYDROGEN.„Es braucht Mut zur Veränderung, um der Klimakrise adäquat begegnen zu können. Innovationen in der Fahrzeugtechnologie, modernste Mobilitätssysteme und intelligente Verkehrskonzepte in städtischen und ländlichen Räumen sind tragende Säulen, um den Verkehrssektor zukunftsfit zu machen. Nur damit gelangen wir zu einer nachhaltigen Mobilität, die zur Lebensqualität aller beiträgt und zugleich Kraftstoffverbräuche, Stickoxide, Kohlendioxid und Feinstaubbelastungen verringert und Energie einspart“, ist Ole Eilers, Präsident des Automobilclub KS e.V., überzeugt. Um der Notwendigkeit zur Transformation des Verkehrs- und Mobilitätssektors noch mehr Nachdruck zu verleihen, vergibt der Automobilclub KS e.V. ab diesem Jahr seinen Preis erstmals in den zwei Kategorien Fahrzeugtechnik und Mobilitätssysteme und unterstreicht damit einmal mehr die Bedeutung der Verkehrswende und einer zielgerichteten Klimadiskussion.Der Automobilclub KS e.V. war seiner Zeit weit voraus, als er 1981 den KS Energie- und Umweltpreis ins Leben gerufen hat. „Mit dieser wegweisenden Auszeichnung haben wir erstmals den Mut prämiert, Mobilität neu zu denken und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig haben wir uns mit diesem Schritt bereits frühzeitig als Vorkämpfer für mehr Umwelt- und Klimaschutz im Verkehrssektor stark gemacht. Heute zeigt sich mehr als deutlich, welch hohen Stellenwert die Themen Energie, Umwelt und Klima haben. Wir sind daher außerordentlich stolz, auch in diesem und den kommenden Jahren mit dieser Auszeichnung wertvolle Denkanstöße für mehr Klimaschutz geben sowie die Branche weiter zu Höchstleistungen in puncto nachhaltige Mobilität motivieren zu können“, resümiert Ole Eilers, der Präsident des Automobilclubs KS e.V., anlässlich der anstehenden Festveranstaltung zur Prämierung der diesjährigen Preisträger am 14. Juli in München.