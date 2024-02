Klimafreundliche Mobilitätslösungen und energieeffiziente Fahrzeugtechnologien gesucht

„In einer volatilen Zeit mit sich überlagernden, multiplen Krisen droht die Klimakrise aus dem Fokus zu geraten. Dabei ist sie eine der größten, wenn nicht die größte Herausforderung unseres Jahrhunderts. Mit der Verleihung des KS Energie- und Umweltpreises stellen wir uns daher auch in diesem Jahr wieder dieser wichtigen Aufgabe und setzen ein klares Zeichen für eine nachhaltige wie zukunftsfähige Mobilität“, sagt Ole Eilers, Präsident des Automobilclub KS e.V. Die Auszeichnung wird in den beiden Kategorien Fahrzeugtechnik und Mobilitätssysteme verliehen und ist mit je 10.000 Euro in Form von Spendengeldern dotiert. Bewerber für den Bereich der Fahrzeugtechnik stammen häufig aus der Pkw-, Motorrad- oder Nutzfahrzeugbranche sowie aus der Zulieferindustrie. In der Kategorie Mobilitätssysteme bewerben sich typischerweise Verkehrsträger, Mobilitätsanbieter, Städte und Kommunen, Institutionen, Verbände und / oder Organisationen. Vorschläge kann jedoch jeder einreichen – auch Privatpersonen, Medienvertreter oder Vereine. Voraussetzung ist lediglich, dass sich die Vorschläge bereits in der Praxis bewähren oder kurz vor dem Rollout stehen.Bereits seit 1981 zeichnet der Automobilclub KS e.V. mit seinem Energie- und Umweltpreis maßgebliche Leistungen im Verkehrssektor für Energieeinsparungen, Umwelt- und Klimaschutz aus. Dazu zählen seit jeher innovative technische Entwicklungen im Pkw- und Nutzfahrzeugbereich ebenso wie durchdachte, zukunftsweisende Mobilitätskonzepte. Zahlreiche der vom KS prämierten Entwicklungen, wie beispielsweise die Formel E von Volkswagen (1981), das integrierte Verkehrsmanagement des VDA (1993) oder BMW Efficient Dynamics (2007), haben sich in der Branche als Meilensteine etabliert. Nach dem Opel Vivaro-e HYDROGEN mit seinem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb im Jahr 2022 wurden im vergangenen Jahr Bosch für das „Automated Valet Parking“ (Kategorie Mobilitätssysteme) und Knorr-Bremse für das „Restschleifmomentreduzierungssystem“ (Kategorie Fahrzeugtechnik) ausgezeichnet.„Eine insgesamt klimafreundliche Mobilität ist nicht allein durch innovative und energieeffiziente Antriebe zu erreichen. Vielmehr gilt es, Mobilität gesamthaft zu denken und zu leben. Erst dann wird uns die Transformation hin zu einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Mobilität gelingen. Als Automobilclub wollen wir daher auch künftig richtungsweisende Entwicklungen mit dem KS Energie- und Umweltpreis in den beiden Kategorien Fahrzeugtechnik und Mobilitätssysteme auszeichnen“, resümiert Ole Eilers, Präsident des drittgrößten Automobilclub KS e.V.