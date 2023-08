IAA Mobility 2023: Die Mobilität von morgen ist nachhaltig und vernetzt

Die Transformation des Verkehrssektors spiegelt sich auch bei der IAA wider: Mit der Neuausrichtung 2021 hat sie sich von einer reinen Automesse zu einer Mobilitätsplattform gewandelt. Das klassische Konzept, sich auf die neuesten Modelle und Fabrikate der Autobranche zu fokussieren, hat ausgedient. Heute sind ganzheitliche Verkehrslösungen gefragt, bei denen die verschiedensten Bereiche branchenübergreifend miteinander verzahnt sind. So präsentieren sich in diesem Jahr auf der IAA neben Automobilherstellern – von Branchenriesen bis Start-ups – und Zulieferern auch Technologieunternehmen, Energieversorger, Softwareunternehmen, Batterieproduzenten oder Aussteller aus dem Forschungsbereich, wie die Fraunhofer-Gesellschaft oder das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Zudem sind die Verkehrsmittel selbst vielfältiger geworden: Die Bandbreite reicht heutzutage vom Auto über Kleinstfahrzeuge aus dem Micromobilitybereich und Fahrrad bis hin zu neuen Lösungen für den öffentlichen Verkehr. „Vernetzung auf allen Ebenen ist das große Thema der diesjährigen IAA Mobility in München – sowohl was die Verzahnung verschiedenster Branchen, Player im Automotive-Bereich und Verkehrsmittel betrifft, als auch was die Digitalisierung und Konnektivität im Fahrzeugsegment angeht. Vor allem aber sollen sich die Menschen vernetzen, ins Gespräch kommen und gemeinsam die Mobilität von morgen diskutieren“, erläutert Isabella Finsterwalder, Pressesprecherin des Automobilclub KS e.V.Zugleich hat sich der Verband der Automobilindustrie (VDA), der die IAA Mobility ausrichtet, entschieden, das diesjährige Mobilitätsfestival an zwei Münchner Standorten zu veranstalten: Die Formate IAA Summit und die IAA Conference auf dem Messegelände dienen Experten und Fachbesuchern aus dem B2B-Bereich als Austauschplattform für Weltneuheiten und innovative Mobilitätslösungen. Für Privatbesucherinnen und -besucher gibt es in diesem Jahr den IAA Open Space mit der IAA Experience und dem IAA Citizens Lab. In dem für alle frei zugänglichen und kostenlosen IAA Open Space in der Münchner Innenstadt wird es einen Austausch über urbane und ländliche Mobilitätskonzepte der Zukunft geben; gleichzeitig werden dort auch die neuesten Technologien und Fahrzeuge hautnah erlebbar sein. Der IAA Open Space besteht aus einem Festivalgelände, Produkt-Showrooms sowie Teststrecken, auf denen Autos, E-Scooter und E-Bikes getestet werden können. Die einzelnen Veranstaltungsorte verteilen sich auf den Marienplatz, den Max-Joseph-Platz, rund um Hofgartenstraße und Residenzhöfe, den Odeonsplatz und die Ludwigstraße, den Wittelsbacher Platz sowie den Königsplatz.Im Rahmen der IAA Experience können Besucher beispielsweise erleben, wie sich die klimaneutrale Mobilität der Zukunft „anfühlt“. Verschiedene Aussteller demonstrieren ihre Produkte und Neuerungen in den Bereichen Assistenzsysteme, autonomes Fahren, Smart City Infrastructure, Ladeinfrastruktur und mehr. Außerdem können Interessierte an verschiedenen Orten im IAA Open Space individuelle Probefahrten absolvieren und mehr als 150 neueste Fahrzeuge von Mercedes, BYD, Polestar, BMW, Audi, Porsche und vielen anderen in der Stadt und auf der Autobahn testen. Zusätzlich können E-Scooter und Cargobikes in der Stadt sowie Fahrräder und E-Bikes auch auf der eigenen Teststrecke im Englischen Garten ausprobiert werden.Zu einem Ort der Begegnung und des Austausches zwischen Bürgerinnen und Bürgern, IAA Besuchern und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft wird das IAA Citizens Lab am Marienplatz: Hier will man im Rahmen verschiedener Formate und Workshops ausloten, wie sich unsere Städte in den nächsten Jahren verändern, welche wegweisenden Innovationen und Technologien unser Mobilitätsverhalten beeinflussen werden oder was einen attraktiven ÖPNV ausmacht. Ergänzt wird der Open Space, der für die ganze Familie geeignet ist, mit Kunst- und Kulturangeboten, Food-Konzepten und Live-Entertainment. Vom Dienstag (05.09.) bis Samstag (09.09.) findet das Mobilitätsfestival jeweils von 10 bis 20 Uhr statt, am Sonntag (10.09.) von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.iaa-mobility.com