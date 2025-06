Automobilclub KS e.V. für mehr Engagement im Bereich Verkehrssicherheit

Nahezu 3.000 Menschen sind laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr in Deutschland bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen; die Zahl der Verletzten betrug 363.000. Damit sind die Zahlen zwar um zwei Prozent bzw. ein Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, im Sinne der Vision Zero, die im Verkehrsbereich verschiedenste Ansätze zur Vermeidung von Unfällen und Verletzten verfolgt, sollen diese Zahlen jedoch mittel- bis langfristig auf null gesenkt werden. „Verkehrssicherheit muss an 365 Tagen im Jahr Priorität haben. Die hohen Opferzahlen, die der Straßenverkehr jedes Jahr fordert, sind nicht akzeptabel. Verkehrssicherheit ist und bleibt daher für uns als Automobilclub und Gründungsmitglied des Deutschen Verkehrssicherheitsrates ganz oben auf der Prioritätenliste“, sagt Isabella Finsterwalder, Pressesprecherin der Automobilclub KS e.V.Mit dem Tag der Verkehrssicherheit macht der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) am 21. Juni wieder auf die Sicherheit auf Deutschlands Straßen aufmerksam. Der vom DVR 2005 ins Leben gerufene Aktionstag, der jedes Jahr am dritten Samstag im Juni stattfindet, soll sowohl die Politik als auch die Bevölkerung für das Thema Verkehrssicherheit sensibilisieren. In diesem Jahr steht die Kampagne unter dem Motto „30 Verkehrszeichen – 30 Gründe für mehr Sicherheit auf Deutschlands Straßen“. Anhand von 30 bekannten Verkehrszeichen, die für den Aktionstag umgestaltet wurden, will der DVR verdeutlichen, wo es noch Handlungsbedarf gibt und warum beim Thema Verkehrssicherheit nicht nachgelassen werden darf. Diese Zeichen sollen zugleich ein deutlicher Appell an die Politik sein, Verkehrssicherheit wieder ganz oben auf die Agenda zu setzen. Auf den Schildern werden die Unfallzahlen, Tempoüberschreitungen, vulnerable Gruppen im Straßenverkehr, Wildunfälle, Ablenkung und viele weitere Aspekte thematisiert.Bundesweit sind Städte und Gemeinden, Organisationen, Institutionen, Unternehmen, soziale Einrichtungen, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich mit Veranstaltungen und Aktionen zu beteiligen. Diese können vor Ort oder digital durchgeführt werden, etwa mit eigenen Aktionen in der Schule, im Verein oder in der Nachbarschaft. Zu diesem Zweck stellt der DVR kostenfrei 30 umgestaltete Verkehrszeichen zum Ausdrucken sowie ein Social-Media-Kit zur Verfügung.Mehr Informationen: www.dvr.de/...