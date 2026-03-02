Umwelttechnik & Entsorgung: Kontrast rekrutiert Fachkräfte für Abwasser- und Kanalservice in Schwaben
Kontrast Personalberatung rekrutiert in Gersthofen Mitarbeitende (m/w/d) für technische Services bei Gastronomie, Werkstätten, Industrie – unbefristet.
Die Kontrast Personalberatung GmbH (Hamburg/Berlin) begleitet aktuell ein neues Headhunting-Mandat im Themenfeld Umwelttechnik, Recycling und Entsorgung am Standort Gersthofen. Gesucht werden Mitarbeitende (m/w/d) für eine unbefristete Festanstellung in einem Dienstleistungsunternehmen für Gesamtentsorgung, Gastro-Entsorgung, Abwasser- und Industrieservice.
Kundennah, technisch, verantwortungsvoll: Arbeit direkt bei Betrieben vor Ort
Der Arbeitsalltag spielt dort, wo Betriebssicherheit zählt: bei Gastronomie und Großküchen, in Gewerbebetrieben, bei Industriekunden oder im Umfeld von Werkstätten/Servicehöfen. Die Fachkräfte sorgen dafür, dass technische Einrichtungen für das Abwasser- und Entsorgungsmanagement zuverlässig laufen – inklusive sauberer Dokumentation und klarer Sicherheitsstandards. Für viele Kandidat*innen ist genau diese Mischung attraktiv: praktische Arbeit, Technikbezug, planbare Abläufe und ein Markt mit dauerhafter Nachfrage.
Einstieg auch für Handwerker: Nicht der perfekte Lebenslauf zählt, sondern Praxis
Kontrast Personalberater*innen richten die Direkt-Ansprache bewusst breiter aus: Neben einschlägigen Profilen kommen handwerklich versierte Quereinsteiger*innen aus verwandten Berufen in Frage – etwa aus SHK, Bau, Kfz/Metall, Elektro, Anlagen-/Servicetechnik.
Entscheidend sind Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, ein professioneller Auftritt beim Kunden und die Bereitschaft, sich in die Abläufe der Umwelt- und Entsorgungsdienstleistungen einzuarbeiten.
Headhunting im gewerblichen Markt: Kandidatenzugang statt Anzeigenroutine
Die Kontrast Personalberatung arbeitet hier mit Direktansprache, Vorqualifikation und strukturiertem Bewerbermanagement. Ziel ist eine passgenaue Besetzung – für Arbeitgeber, die stabile Teams brauchen, und für Kandidat*innen, die eine langfristige Perspektive in einem systemrelevanten Berufsfeld suchen.