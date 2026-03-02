Kontakt
Umwelttechnik & Entsorgung: Kontrast rekrutiert Fachkräfte für Abwasser- und Kanalservice in Schwaben

Kontrast Personalberatung rekrutiert in Gersthofen Mitarbeitende (m/w/d) für technische Services bei Gastronomie, Werkstätten, Industrie – unbefristet.

In Restaurants, Kantinen, Großküchen, Lebensmittelbetrieben, Werkstätten, Tankstellen und Industrieanlagen fällt täglich Abwasser an, das nicht einfach „in den Kanal“ darf. Damit Betriebe gesetzeskonform arbeiten, Gerüche und Verstopfungen vermieden werden und Umweltauflagen eingehalten sind, braucht es Fachkräfte, die technische Anlagen vor Ort betreuen und die Entsorgungs- und Abwasserprozesse professionell absichern.

Die Kontrast Personalberatung GmbH (Hamburg/Berlin) begleitet aktuell ein neues Headhunting-Mandat im Themenfeld Umwelttechnik, Recycling und Entsorgung am Standort Gersthofen. Gesucht werden Mitarbeitende (m/w/d) für eine unbefristete Festanstellung in einem Dienstleistungsunternehmen für Gesamtentsorgung, Gastro-Entsorgung, Abwasser- und Industrieservice.

Kundennah, technisch, verantwortungsvoll: Arbeit direkt bei Betrieben vor Ort

Der Arbeitsalltag spielt dort, wo Betriebssicherheit zählt: bei Gastronomie und Großküchen, in Gewerbebetrieben, bei Industriekunden oder im Umfeld von Werkstätten/Servicehöfen. Die Fachkräfte sorgen dafür, dass technische Einrichtungen für das Abwasser- und Entsorgungsmanagement zuverlässig laufen – inklusive sauberer Dokumentation und klarer Sicherheitsstandards. Für viele Kandidat*innen ist genau diese Mischung attraktiv: praktische Arbeit, Technikbezug, planbare Abläufe und ein Markt mit dauerhafter Nachfrage.

Einstieg auch für Handwerker: Nicht der perfekte Lebenslauf zählt, sondern Praxis

Kontrast Personalberater*innen richten die Direkt-Ansprache bewusst breiter aus: Neben einschlägigen Profilen kommen handwerklich versierte Quereinsteiger*innen aus verwandten Berufen in Frage – etwa aus SHK, Bau, Kfz/Metall, Elektro, Anlagen-/Servicetechnik.

Entscheidend sind Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, ein professioneller Auftritt beim Kunden und die Bereitschaft, sich in die Abläufe der Umwelt- und Entsorgungsdienstleistungen einzuarbeiten.

Headhunting im gewerblichen Markt: Kandidatenzugang statt Anzeigenroutine

Die Kontrast Personalberatung arbeitet hier mit Direktansprache, Vorqualifikation und strukturiertem Bewerbermanagement. Ziel ist eine passgenaue Besetzung – für Arbeitgeber, die stabile Teams brauchen, und für Kandidat*innen, die eine langfristige Perspektive in einem systemrelevanten Berufsfeld suchen.

Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg ist seit über 30 Jahren als Headhunter- und Recruiting-Spezialist im DACH-Raum aktiv. Für Mittelstand, öffentlichen Dienst sowie Einrichtungen aus Forschung, Bildung, Lehre und Gesundheitswesen besetzen wir Schlüsselpositionen vom Fach- bis zum Top-Management – rechtssicher, transparent und ISO-9001-zertifiziert.

Mit erfahrenen, angestellten Personalberater*innen, starken Kandidatenpools und modernen Remote-Recruiting-Methoden verbinden wir Executive Search, Active Sourcing, Personalmarketing und strukturierte Auswahlverfahren (Assessment-Center, Eignungsdiagnostik) zu ganzheitlichen Lösungen.

