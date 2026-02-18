Success Story Ingenieurwesen: Kontrast besetzt Nachfolge in Trinkwasser & Geotechnik – Verträge fix
Kommunaler Eigenbetrieb bei München und Mittelstand in Schleswig-Holstein sichern Schlüsselpositionen – mit klarer Übergabe- und Nachfolgeperspektive.
Projekt 1: Kommunaler Eigenbetrieb – leitender Ingenieur für Trinkwasserversorgung gewonnen
Für einen kommunalen Eigenbetrieb in der Metropolregion München mit Schwerpunkt Trinkwasserversorgung konnte die künftige leitende Ingenieurfunktion besetzt werden. Der Kandidat übernimmt zunächst in definierter Verantwortung und wird in den kommenden zwei Jahren systematisch aufgebaut, um die Gesamtverantwortung im Rahmen der Nachfolgeregelung sicher zu übernehmen.
Kandidatenpool Ingenieurwesen als Erfolgs-Hebel: „Shortlist mit Substanz“ statt Zufallstreffer
Der entscheidende Beschleuniger in beiden Mandaten war der aktive Kandidatenpool Ingenieurwesen: vorqualifizierte Profile, dokumentierte Expertise (z. B. Versorgung/Infrastruktur, Baugrund/Geotechnik) und aktuelle Wechselmotivation – kombiniert mit diskreter Direktansprache. So entsteht eine tragfähige Shortlist, die nicht nur fachlich passt, sondern auch Übergabe- und Nachfolgefähigkeit abbildet. Ergebnis: schnelle Passung, belastbare Entscheidungen, Vertragsunterschrift ohne „Risikokompromisse“.
Projekt 2: Mittelstand Schleswig-Holstein – Geotechnik-Gutachter rekrutiert, Option Unternehmensnachfolge
Im zweiten Projekt wurde für ein mittelständisches Ingenieurumfeld in Schleswig-Holstein ein Ingenieur für Geotechnik für eine Gutachterstelle im Bauingenieurwesen gewonnen. Die Verträge sind geschlossen, die Einarbeitung läuft. Als zusätzliche Perspektive ist eine Unternehmensnachfolge angelegt: mittelfristig kann die Übernahme des Ingenieurbüros als Nachfolger des Unternehmers vorbereitet werden.
Verlässliche Prozessführung: Festanstellung, Compliance, strukturierte Auswahl
Kontrast besetzt ausschließlich in Festanstellung (keine Arbeitnehmerüberlassung) und führt Such- und Auswahlprozesse DSGVO- und AGG-konform. Gerade im Engpassmarkt Ingenieurwesen sichern Kandidatenpool, Vorqualifizierung und strukturierte Interviews die Qualität – sowohl für öffentliche Auftraggeber als auch für den Mittelstand.
Über Kontrast Personalberatung GmbH
Die Kontrast Personalberatung GmbH (Hamburg/Berlin) unterstützt Auftraggeber aus Mittelstand, öffentlichem Sektor und kommunalen Eigenbetrieben mit Headhunting, Executive Search und digitalem Recruiting. Basis sind spezialisierte Kandidatenpools – insbesondere ein gewachsener Kandidatenpool Ingenieurwesen (Bau, Infrastruktur, Versorgung, Geotechnik) – ergänzt um strukturierte Auswahlverfahren und Managementdiagnostik.