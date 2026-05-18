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Staatlich geprüfte Techniker im Tiefbau: Sichere Karrierechance in der kommunalen Infrastruktur bei München

Kontrast Personalberatung übernimmt neues Mandat in Bayern – kommunale Arbeitgeberin sucht Fachkraft für Tiefbau, Bauunterhalt und Infrastrukturprojekte

(lifePR) (Hamburg, )
Der Beruf des staatlich geprüften Technikers Tiefbau gewinnt für Städte und Kommunen weiter an Bedeutung. Zwischen Straßenerhalt, Bauunterhalt, kommunaler Verkehrsinfrastruktur und technischer Projektbegleitung sind erfahrene Fachkräfte gefragt, die Baupraxis, Koordination und verlässliche Umsetzung zusammenbringen. Gerade im wachsenden Großraum München bieten kommunale Arbeitgeber hier langfristig sichere Berufsperspektiven, fachlich interessante Aufgaben und sichtbare Wirkung im öffentlichen Raum.

Kommunale Infrastruktur braucht technische Fachkräfte

Eine kommunale Arbeitgeberin im westlichen Großraum München hat die Kontrast Personalberatung GmbH Hamburg nun mit der Besetzung einer entsprechenden Position beauftragt. Gesucht wird ein staatlich geprüfter Bautechniker Tiefbau (m/w/d), der Projekte und Maßnahmen der kommunalen Infrastruktur begleitet und an der Schnittstelle von technischer Verwaltung, Ingenieurbüros, Baufirmen und Versorgungsträgern arbeitet. Im Fokus stehen dabei klassische Aufgabenfelder wie Straßen- und Wegebau, Bauunterhalt, technische Abstimmung sowie die qualitäts-, kosten- und termingerechte Begleitung laufender Maßnahmen.

Für Fachkräfte ist das Berufsfeld besonders attraktiv, weil kommunaler Tiefbau technische Verantwortung mit planbaren Rahmenbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit und langfristiger Entwicklung verbindet. Wer aus Ingenieurbüro, Bauunternehmen oder kommunaler Verwaltung kommt, findet hier ein Aufgabenfeld mit hoher Relevanz für die Daseinsvorsorge und mit direkter Sichtbarkeit der eigenen Arbeit im Stadtbild.

Kontrast begleitet das neue Mandat in Bayern

Die Kontrast Personalberatung GmbH freut sich über das neue Vertrauen in Bayern. Als Headhunter und Personalberatung für die öffentliche Hand, Kommunalverwaltungen sowie den technischen Mittelstand begleitet das Team seit vielen Jahren die Besetzung anspruchsvoller Fach- und Führungspositionen in Verwaltung, Infrastruktur und Ingenieurwesen. Das neue Mandat unterstreicht erneut die starke Marktposition der Personalberatung im kommunalen Recruiting für Bayern und den Großraum München.

Kontrast Personalberatung GmbH

Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg ist seit über 30 Jahren als Headhunter- und Recruiting-Spezialist im DACH-Raum aktiv. Für Mittelstand, öffentlichen Dienst sowie Einrichtungen aus Forschung, Bildung, Lehre und Gesundheitswesen besetzen wir Schlüsselpositionen vom Fach- bis zum Top-Management – rechtssicher, transparent und ISO-9001-zertifiziert.

Mit erfahrenen, angestellten Personalberater*innen, starken Kandidatenpools und modernen Remote-Recruiting-Methoden verbinden wir Executive Search, Active Sourcing, Personalmarketing und strukturierte Auswahlverfahren (Assessment-Center, Eignungsdiagnostik) zu ganzheitlichen Lösungen.

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