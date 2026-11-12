Sozialwirtschaft Thüringen: Hauptamtliche Geschäftsführung für etablierten Träger gesucht
Altersnachfolge mit strategischem Entwicklungsauftrag – Kontrast Headhunter Agentur & Personalberatung GmbH mit vertraulichem Executive Search beauftragt
Der beauftragende etablierte gemeinnützige Träger der Sozialwirtschaft in Thüringen sucht im Rahmen einer geregelten Altersnachfolge eine neue hauptamtliche Geschäftsführung. Die Organisation ist in der Bildung, Kinder- und Jugendhilfe sowie in weiteren sozialen Dienstleistungen tätig und übernimmt vielfältige gesellschaftliche Aufgaben für Familien, Kinder und Jugendliche.
Mit der Neubesetzung soll die erfolgreiche Arbeit des Trägers fortgeführt und zugleich seine organisatorische und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit gestärkt werden. Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg wurde mit der vertraulichen Executive Search und der professionellen Begleitung des Auswahlverfahrens beauftragt.
Wirtschaftliche Stabilität unter veränderten Förderbedingungen
Die neue Geschäftsführung übernimmt die strategische, wirtschaftliche und operative Gesamtverantwortung. Eine besondere Managementaufgabe besteht darin, die Organisation auf veränderte staatliche Förderstrukturen und Finanzierungsbedingungen auszurichten.
Dabei gilt es, die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern, bestehende Leistungsangebote weiterzuentwickeln und tragfähige Organisationsstrukturen zu gestalten. Gesellschaftlicher Auftrag, fachliche Qualität und betriebswirtschaftliche Verantwortung müssen dauerhaft miteinander verbunden werden.
Digitalisierung, Personalentwicklung und Qualitätsmanagement
Neben der wirtschaftlichen Unternehmensführung stehen drei zentrale Entwicklungsfelder im Fokus der Nachfolge.
Digitalisierung: Verwaltungsprozesse, interne Zusammenarbeit und betriebliche Steuerung sollen durch geeignete digitale Lösungen weiterentwickelt und effizienter gestaltet werden.
Personalentwicklung: Die Qualifizierung und Entwicklung von Fach- und Führungskräften sowie die Stärkung einer leistungsfähigen Führungsorganisation gehören zu den strategischen Aufgaben der neuen Geschäftsführung.
Qualitätsmanagement: Bestehende Qualitätsstandards sollen systematisch weiterentwickelt, Prozesse verbessert und die fachliche Leistungsqualität der unterschiedlichen Einrichtungen nachhaltig gesichert werden.
Gesucht wird deshalb eine unternehmerisch denkende Führungspersönlichkeit, die Erfahrung in der Steuerung komplexer Dienstleistungsorganisationen mit Veränderungskompetenz und Verständnis für die Sozialwirtschaft verbindet.
Executive Search für erfahrene Führungskräfte
Das Anforderungsprofil richtet sich an erfahrene Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorstände sowie Führungskräfte mit umfassender wirtschaftlicher, personeller und organisatorischer Verantwortung.
Neben Führungspersönlichkeiten aus der Sozialwirtschaft kommen auch Kandidatinnen und Kandidaten aus gemeinnützigen Unternehmensgruppen, Bildungsorganisationen und öffentlich finanzierten Dienstleistungsunternehmen infrage.
Wesentliche Auswahlkriterien sind nachgewiesene Managementkompetenz, wirtschaftliches Steuerungsvermögen, Erfahrung in der Organisationsentwicklung und ein überzeugendes Verständnis für gesellschaftlich verantwortliches Unternehmertum.
Alle weiteren Details zum Stellenangebot hauptamtliche Geschäftsführung hier.
Vertrauliche Direktansprache und strukturierte Personalauswahl
Die Kontrast Personalberatung GmbH begleitet die Nachfolgebesetzung im Rahmen eines exklusiven Executive-Search-Mandats. Die festangestellten Headhunter identifizieren und gewinnen geeignete Führungspersönlichkeiten durch gezielte digitale Recherche, persönliche Direktansprache und die Aktivierung bestehender Management-Kandidatenpools.
Ergänzend übernehmen die Personalberater die professionelle Bewerberbetreuung, strukturierte Eignungsprüfung und Vorbereitung der Auswahlentscheidungen.
Interessierte Führungspersönlichkeiten erhalten weiterführende Informationen zur Organisation, zur Geschäftsführungsposition und zu den Rahmenbedingungen im vertraulichen persönlichen Austausch.
Über die Kontrast Personalberatung GmbH
Die Kontrast Personalberatung GmbH mit Stammsitz Hamburgund Hauptstadt-Büro Berlin ist auf Executive Search, Headhunting und professionelle Personalauswahl spezialisiert. Festangestellte Headhunter und Personalberater mit wirtschafts- und organisationspsychologischer Kompetenz begleiten die Besetzung von Geschäftsführungs-, Vorstands- und Managementpositionen.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Personalgewinnung für den öffentlichen Dienst, gemeinnützige Organisationen, die Sozial- und Gesundheitswirtschaft sowie mittelständische Unternehmen. Das nach ISO 9001:2015 zertifizierte Unternehmen verbindet professionelle Direktansprache mit strukturierten Auswahlverfahren und eignungsdiagnostischer Kompetenz.