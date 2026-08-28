Psychiatrie jenseits der Akutversorgung: Fachklinik bietet Fachärzten mehr Raum für Psychotherapie
Berufsperspektive für Fachärzte abseits der klassischen Akutpsychiatrie in Rheinland-Pfalz
Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie müssen ihre berufliche Zukunft nicht zwangsläufig in psychiatrischer Akutversorgung, Institutsambulanz oder klassischer Stationsmedizin suchen. Spezialisierte Fachkliniken bieten alternative Arbeitsfelder, in denen psychotherapeutische Behandlung und eine intensive Begleitung der Patientinnen und Patienten einen deutlich größeren Stellenwert erhalten.
Ein aktuelles Headhunting-Mandat der Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg macht diese Berufsperspektive sichtbar. Die Personalberatung wurde von einer etablierten Fachklinik in Rheinland-Pfalz mit der diskreten Besetzung eines Stellenangebotes für einen Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie (m/w/d) beauftragt.
Psychiatrie, Psychotherapie und somatische Medizin zusammendenken
Das medizinische Arbeitsfeld unterscheidet sich von einer rein psychiatrischen Akutversorgung. Psychische Erkrankungen und individuelle Krankheitsverläufe werden nicht isoliert betrachtet. Psychiatrische Diagnostik, psychotherapeutische Behandlung und somatische Fragestellungen fließen in die Therapieplanung ein.
Der gesuchte Facharzt übernimmt entsprechend nicht nur psychiatrische Diagnostik und psychopharmakologische Behandlung. Die eigene psychotherapeutische Tätigkeit, individuelle Therapieplanung sowie der kontinuierliche fachliche Austausch mit weiteren medizinischen und therapeutischen Professionen gehören zum Kern der Position.
Mehr Zeit für therapeutische Beziehung und Krankheitsverläufe
Damit richtet sich das Stellenangebot insbesondere an erfahrene Fachärztinnen und Fachärzte, die sich wieder stärker der eigentlichen ärztlichen und therapeutischen Arbeit mit Menschen widmen möchten.
Überschaubare Klinikstrukturen, multiprofessionelle Zusammenarbeit und die Möglichkeit, komplexe Krankheitsverläufe intensiver zu begleiten, schaffen ein Arbeitsumfeld mit fachärztlichem Gestaltungsspielraum.
Auch für Psychiaterinnen und Psychiater, die nach mehreren Berufsjahren in der Akutpsychiatrie eine Veränderung suchen, eröffnet die Position damit eine interessante Alternative.
Verdeckte Stellenbesetzung über Kontrast Headhunter
Die Besetzung erfolgt als diskretes Direct-Search-Mandat. Der Name der beauftragenden Fachklinik wird im öffentlichen Stellenmarkt zunächst nicht genannt. Geeignete Fachärztinnen und Fachärzte erhalten im persönlichen Austausch mit den Hamburger Headhuntern detaillierte Informationen zum Arbeitgeber, Behandlungskonzept und den Rahmenbedingungen der Position.
Die Kontrast Personalberatung GmbH begleitet seit vielen Jahren Stellenbesetzungen im Gesundheitswesen und rekrutiert bundesweit Ärzte, Fachärzte, medizinische Spezialisten sowie Fach- und Führungskräfte für Kliniken, medizinische Einrichtungen, Sozialträger und Unternehmen der Gesundheitswirtschaft.