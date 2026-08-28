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Psychiatrie jenseits der Akutversorgung: Fachklinik bietet Fachärzten mehr Raum für Psychotherapie

Berufsperspektive für Fachärzte abseits der klassischen Akutpsychiatrie in Rheinland-Pfalz

(lifePR) (Hamburg /Frankfurt, )
Neues Headhunting-Mandat im Gesundheitswesen: Kontrast Headhunter Agentur Hamburg sucht Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie für etablierte Fachklinik in Rheinland-Pfalz – Stellenangebot verbindet psychiatrische Medizin, intensive psychotherapeutische Arbeit und interdisziplinäre Patientenversorgung.

Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie müssen ihre berufliche Zukunft nicht zwangsläufig in psychiatrischer Akutversorgung, Institutsambulanz oder klassischer Stationsmedizin suchen. Spezialisierte Fachkliniken bieten alternative Arbeitsfelder, in denen psychotherapeutische Behandlung und eine intensive Begleitung der Patientinnen und Patienten einen deutlich größeren Stellenwert erhalten.

Ein aktuelles Headhunting-Mandat der Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg macht diese Berufsperspektive sichtbar. Die Personalberatung wurde von einer etablierten Fachklinik in Rheinland-Pfalz mit der diskreten Besetzung eines Stellenangebotes für einen Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie (m/w/d) beauftragt.

Psychiatrie, Psychotherapie und somatische Medizin zusammendenken

Das medizinische Arbeitsfeld unterscheidet sich von einer rein psychiatrischen Akutversorgung. Psychische Erkrankungen und individuelle Krankheitsverläufe werden nicht isoliert betrachtet. Psychiatrische Diagnostik, psychotherapeutische Behandlung und somatische Fragestellungen fließen in die Therapieplanung ein.

Der gesuchte Facharzt übernimmt entsprechend nicht nur psychiatrische Diagnostik und psychopharmakologische Behandlung. Die eigene psychotherapeutische Tätigkeit, individuelle Therapieplanung sowie der kontinuierliche fachliche Austausch mit weiteren medizinischen und therapeutischen Professionen gehören zum Kern der Position.

Mehr Zeit für therapeutische Beziehung und Krankheitsverläufe

Damit richtet sich das Stellenangebot insbesondere an erfahrene Fachärztinnen und Fachärzte, die sich wieder stärker der eigentlichen ärztlichen und therapeutischen Arbeit mit Menschen widmen möchten.

Überschaubare Klinikstrukturen, multiprofessionelle Zusammenarbeit und die Möglichkeit, komplexe Krankheitsverläufe intensiver zu begleiten, schaffen ein Arbeitsumfeld mit fachärztlichem Gestaltungsspielraum.

Auch für Psychiaterinnen und Psychiater, die nach mehreren Berufsjahren in der Akutpsychiatrie eine Veränderung suchen, eröffnet die Position damit eine interessante Alternative.

Verdeckte Stellenbesetzung über Kontrast Headhunter

Die Besetzung erfolgt als diskretes Direct-Search-Mandat. Der Name der beauftragenden Fachklinik wird im öffentlichen Stellenmarkt zunächst nicht genannt. Geeignete Fachärztinnen und Fachärzte erhalten im persönlichen Austausch mit den Hamburger Headhuntern detaillierte Informationen zum Arbeitgeber, Behandlungskonzept und den Rahmenbedingungen der Position.

Die Kontrast Personalberatung GmbH begleitet seit vielen Jahren Stellenbesetzungen im Gesundheitswesen und rekrutiert bundesweit Ärzte, Fachärzte, medizinische Spezialisten sowie Fach- und Führungskräfte für Kliniken, medizinische Einrichtungen, Sozialträger und Unternehmen der Gesundheitswirtschaft.

Kontrast Personalberatung GmbH

Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg ist seit über 30 Jahren als Headhunter- und Recruiting-Spezialist im DACH-Raum aktiv. Für Mittelstand, öffentlichen Dienst sowie Einrichtungen aus Forschung, Bildung, Lehre und Gesundheitswesen besetzen wir Schlüsselpositionen vom Fach- bis zum Top-Management – rechtssicher, transparent und ISO-9001-zertifiziert.

Mit erfahrenen, angestellten Personalberater*innen, starken Kandidatenpools und modernen Remote-Recruiting-Methoden verbinden wir Executive Search, Active Sourcing, Personalmarketing und strukturierte Auswahlverfahren (Assessment-Center, Eignungsdiagnostik) zu ganzheitlichen Lösungen.

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