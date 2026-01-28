Kontakt
Privatpraxis für Kardiologie und Pneumologie in Hamburg wächst - Praxismanagement nachziehen

Hoher Patientenzuspruch in den ersten drei Jahren: Zur Weiterentwicklung von Service und Abläufen wird eine MFA mit Praxismanagement Expertise gesucht.

Eine neu gegründete Privatpraxis für Kardiologie und Pneumologie in Hamburg verzeichnet seit der Eröffnung einen kontinuierlich steigenden Patientenzuspruch. Nach drei Jahren Wachstum werden Strukturen und Prozesse nun gezielt weiterentwickelt – mit dem Ziel, die Terminsteuerung, Patientenkommunikation und administrativen Abläufe auf ein professionelles, skalierbares Niveau zu heben.

Im Zuge dieser Professionalisierung baut die Praxis ihr Team aus und sucht eine Medizinische Fachangestellte (MFA), die neben der Patientenbetreuung und Praxisorganisation auch Verantwortung im Praxismanagement übernimmt. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die im laufenden Praxisbetrieb den Überblick behält, Abläufe stabilisiert und gemeinsam mit dem Ärzteteam Standards für Servicequalität, Dokumentation und Schnittstellenarbeit weiterentwickelt. Details dazu im Stellenangebot Praxismanagerin in Hamburg hier.

Wachstum braucht verlässliche Praxis Organisation Abläufe

Mit steigender Nachfrage wachsen die Anforderungen an Termin- und Ressourcenmanagement, interne Abstimmung und die Koordination externer Partner – etwa Labor, Medizintechnik und IT/Praxissoftware. Ziel der neuen Position ist es, das Team im Tagesgeschäft zu entlasten und zugleich die organisatorische Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen: klare Zuständigkeiten, saubere Prozessketten und ein Patientenservice, der dem Anspruch einer Privatpraxis entspricht.

MFA-Rolle mit Management-Perspektive

Die Aufgabe richtet sich an erfahrene MFA, die Organisationstalent mitbringen und die Weiterentwicklung von Praxisabläufen aktiv mitgestalten wollen – von der Terminlogik über Dokumenten- und Abrechnungsprozesse bis zum Beschwerde- und Qualitätsmanagement. Die Praxis bietet dafür eine unbefristete Festanstellung, kurze Entscheidungswege und ein Umfeld, in dem Eigeninitiative ausdrücklich gewünscht ist.

Bewerbung & VerfahrenDie Kandidatenansprache sowie das Bewerbungsmanagement werden durch die Kontrast Personalberatung GmbH (Hamburg/Berlin) begleitet. Bewerbungen werden vertraulich und DSGVO-konform behandelt.

Kontrast Personalberatung GmbH

Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg ist seit über 30 Jahren als Headhunter- und Recruiting-Spezialist im DACH-Raum aktiv. Für Mittelstand, öffentlichen Dienst sowie Einrichtungen aus Forschung, Bildung, Lehre und Gesundheitswesen besetzen wir Schlüsselpositionen vom Fach- bis zum Top-Management – rechtssicher, transparent und ISO-9001-zertifiziert.

Mit erfahrenen, angestellten Personalberater*innen, starken Kandidatenpools und modernen Remote-Recruiting-Methoden verbinden wir Executive Search, Active Sourcing, Personalmarketing und strukturierte Auswahlverfahren (Assessment-Center, Eignungsdiagnostik) zu ganzheitlichen Lösungen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
