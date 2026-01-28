Privatpraxis für Kardiologie und Pneumologie in Hamburg wächst - Praxismanagement nachziehen
Hoher Patientenzuspruch in den ersten drei Jahren: Zur Weiterentwicklung von Service und Abläufen wird eine MFA mit Praxismanagement Expertise gesucht.
Im Zuge dieser Professionalisierung baut die Praxis ihr Team aus und sucht eine Medizinische Fachangestellte (MFA), die neben der Patientenbetreuung und Praxisorganisation auch Verantwortung im Praxismanagement übernimmt. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die im laufenden Praxisbetrieb den Überblick behält, Abläufe stabilisiert und gemeinsam mit dem Ärzteteam Standards für Servicequalität, Dokumentation und Schnittstellenarbeit weiterentwickelt. Details dazu im Stellenangebot Praxismanagerin in Hamburg hier.
Wachstum braucht verlässliche Praxis Organisation Abläufe
Mit steigender Nachfrage wachsen die Anforderungen an Termin- und Ressourcenmanagement, interne Abstimmung und die Koordination externer Partner – etwa Labor, Medizintechnik und IT/Praxissoftware. Ziel der neuen Position ist es, das Team im Tagesgeschäft zu entlasten und zugleich die organisatorische Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen: klare Zuständigkeiten, saubere Prozessketten und ein Patientenservice, der dem Anspruch einer Privatpraxis entspricht.
MFA-Rolle mit Management-Perspektive
Die Aufgabe richtet sich an erfahrene MFA, die Organisationstalent mitbringen und die Weiterentwicklung von Praxisabläufen aktiv mitgestalten wollen – von der Terminlogik über Dokumenten- und Abrechnungsprozesse bis zum Beschwerde- und Qualitätsmanagement. Die Praxis bietet dafür eine unbefristete Festanstellung, kurze Entscheidungswege und ein Umfeld, in dem Eigeninitiative ausdrücklich gewünscht ist.
Bewerbung & VerfahrenDie Kandidatenansprache sowie das Bewerbungsmanagement werden durch die Kontrast Personalberatung GmbH (Hamburg/Berlin) begleitet. Bewerbungen werden vertraulich und DSGVO-konform behandelt.