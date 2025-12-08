Kontakt
Personalmarketing im Gesundheitswesen: Kontrast gewinnt Applikationsberater*innen Medizintechnik für Therapie-Spezialisten

Gezielte Personalmarketing Kampagne für Medizintechnik-Anbieter sorgt für vollen Bewerber-Eingang und komplett besetzte Berater-Teams

Die Kontrast Personalberatung GmbH Experten für Stellenbesetzung in Pharma und Medizintechnik meldet einen weiteren Projekterfolg im Personalmarketing für die Gesundheitswirtschaft: Für ein spezialisiertes Medizintechnik-Unternehmen im therapeutischen Bereich konnten alle Applikationsberater*innen-Stellen erfolgreich besetzt werden. Eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne sorgte dabei für Bewerbungen weit über die ursprünglich fokussierten Regionen hinaus.

Applikationsberater Medizintechnik – Spezialmarkt zwischen Therapie und Technik

Gesucht wurden erfahrene Fachkräfte an der Schnittstelle von Therapie und Medizintechnik – zum Beispiel Logopädinnen, Ergotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen oder Reha-Pädagoginnen mit starkem Interesse an Beratungs- und Schulungstätigkeiten sowie am Umgang mit modernen medizintechnischen Hilfsmitteln.

In der Rolle als Applikationsberaterin begleiten sie therapeutische Einrichtungen, Kliniken, Reha-Zentren und Praxen: von der produktneutralen Bedarfsklärung über die Einweisung in die Geräte und Software bis hin zu Schulungen, Fortbildungen und der langfristigen Betreuung der Anwenderinnen. Gerade diese Kombination aus therapeutischer Expertise, Außendiensttätigkeit und Technikaffinität gilt auf dem Arbeitsmarkt als schwer zu finden.

Multikanal-Personalmarketing erzeugt „Wirbel“ in der Zielgruppe

Kontrast setzte bei diesem Projekt bewusst auf Personalmarketing statt klassische Direktansprache: eine professionelle, suchmaschinenoptimierte Stellenanzeige, flankiert von Veröffentlichungen in spezialisierten Therapie-Jobbörsen, auf Plattformen der Bundesagentur für Arbeit sowie ausgewählten Fach- und Social-Media-Kanälen. Ergänzt wurde die Kampagne durch den eigenen Kandidatenpool für Gesundheitswesen und Therapieberufe.

So konnte das Stellenangebot in den relevanten Fach-Communities sichtbar gemacht werden – auch außerhalb der ursprünglich definierten Regionen. Der Effekt: deutlich mehr qualifizierte Bewerbungen, als üblicherweise in diesem Marktsegment zu erwarten sind, und eine spürbare Reichweitensteigerung für die Arbeitgebermarke.

„Der Wirbel hat uns passende Bewerbungen in mehreren Regionen beschert“

Die zuständige Personalmanagerin des Medizintechnik-Unternehmens zeigt sich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit: Der von Kontrast erzeugte „Wirbel“ habe nicht nur passende Bewerbungen in der Zielregion, sondern auch zusätzliche Bewerbungen aus anderen Gebieten ausgelöst.

Aktuell sind alle Beraterstellen des Unternehmens besetzt. Gleichzeitig steht fest: Sollte es künftig wieder zu schwer zu besetzenden Vakanzen im Bereich Applikationsberatung Medizintechnik kommen, wird man sich erneut an die Kontrast Personalberatung GmbH wenden.

Kontrast Personalberatung GmbH

Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg ist seit über 30 Jahren als Headhunter- und Recruiting-Spezialist im DACH-Raum aktiv. Für Mittelstand, öffentlichen Dienst sowie Einrichtungen aus Forschung, Bildung, Lehre und Gesundheitswesen besetzen wir Schlüsselpositionen vom Fach- bis zum Top-Management – rechtssicher, transparent und ISO-9001-zertifiziert.

Mit erfahrenen, angestellten Personalberater*innen, starken Kandidatenpools und modernen Remote-Recruiting-Methoden verbinden wir Executive Search, Active Sourcing, Personalmarketing und strukturierte Auswahlverfahren (Assessment-Center, Eignungsdiagnostik) zu ganzheitlichen Lösungen.

