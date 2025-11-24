Kontrast Personalberatung besetzt Pflegedienstleitung Ambulante Pflege in Hessen
Direktansprache im Gesundheitswesen zahlt sich aus – trotz 160 Tagen bis zum unterschriebenen Vertrag
In einem extrem umkämpften Markt dauerte es rund 100 Tage bis zur Shortlist und 160 Tage bis zum unterschriebenen Vertrag – ein Lehrbuchbeispiel dafür, warum die Besetzung solcher Schlüsselrollen nur mit konsequentem, bezahltem Direct Search funktioniert.
Ambulante Pflege bleibt ein Engpassmarkt
Leitungspositionen in der ambulanten Pflege gehören derzeit zu den schwierigsten Suchaufträgen im Gesundheitswesen. Gefragt sind examinierte Pflegefachkräfte mit Leitungserfahrung, hoher Fachkompetenz, organisatorischem Talent und der Fähigkeit, Teams über mehrere Touren hinweg sicher und wertschätzend zu führen. Zugleich konkurrieren Kommunen, Wohlfahrtsverbände und private Träger um eine begrenzte Zahl qualifizierter Kandidat*innen – oft in Regionen, in denen der Arbeitsmarkt ohnehin leergefegt ist.
Für die Diakonie in Hessen suchten die festangestellten Personalberaterinnen der Kontrast Personalberatung deshalb gezielt im Rahmen eines strukturierten Direct Search: von der systematischen Marktanalyse über die diskrete Ansprache bis hin zur Qualifizierung der Bewerberinnen und Begleitung durch den gesamten Auswahlprozess.
Direct Search und Geduld – Schlüssel zum Besetzungserfolg
Nach rund 100 Tagen intensiver Kandidatengewinnung stand eine tragfähige Shortlist mit wenigen, aber passgenauen Persönlichkeiten, die sowohl die fachlichen als auch die diakonischen und werteorientierten Anforderungen erfüllten. Es folgten mehrere Gesprächsrunden, Hospitationen und Abstimmungen – bis nach insgesamt 160 Tagen der Arbeitsvertrag für die neue Pflegedienstleitung der ambulanten Dienste unterschrieben werden konnte.
„Dieser Auftrag zeigt einmal mehr, dass komplexe Leitungspositionen in der Pflegewirtschaft nur über bezahlten Direct Search seriös zu besetzen sind“, so die Kontrast Personalberatung. „Es braucht Zeit, eine ehrliche Marktbewertung, intensive Ansprache und ein klares gemeinsames Zielbild von Arbeitgeber und Headhunter.“
Dank an einen professionellen Auftraggeber
Kontrast Personalberatung Hamburg bedankt sich ausdrücklich bei der Diakonie in Hessen für die Geduld, das Vertrauen und die professionelle Zusammenarbeit im gesamten Projektverlauf. Besonders positiv hebt das Headhunter-Team das engagierte Einwerben im Bewerbungsgespräch hervor: Der Träger präsentierte die ambulante Pflege als attraktiven, werteorientierten Arbeitsplatz mit Gestaltungsspielraum und stabiler Trägerstruktur – ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung der ausgewählten Kandidatin.
Mit der erfolgreichen Besetzung der Pflegedienstleitung Ambulante Pflege stärkt die Diakonie in Hessen ihre Versorgungssicherheit und Führungsstruktur – und Kontrast Personalberatung unterstreicht einmal mehr ihre Spezialisierung als Headhunter für Pflegemanagement und Pflegeleitungen im gesamten deutschsprachigen Raum.