Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1043482

Kontrast Personalberatung GmbH Banksstraße 6 20097 Hamburg, Deutschland http://www.kontrast-gmbh.de
Ansprechpartner:in Herr Oliver Kutz +49 40 76793050
Logo der Firma Kontrast Personalberatung GmbH

Kontrast Personalberatung besetzt Pflegedienstleitung Ambulante Pflege in Hessen

Direktansprache im Gesundheitswesen zahlt sich aus – trotz 160 Tagen bis zum unterschriebenen Vertrag

(lifePR) (Hamburg / Hessen, )
Die Kontrast Personalberatung GmbH, Headhunter für das Gesundheitswesen, hat für eine Diakonie in Hessen erfolgreich die Position der Pflegedienstleitung (PDL) für die Ambulante Pflege mit einer erfahrenen Pflegeführungskraft in unbefristeter Festanstellung besetzt.

In einem extrem umkämpften Markt dauerte es rund 100 Tage bis zur Shortlist und 160 Tage bis zum unterschriebenen Vertrag – ein Lehrbuchbeispiel dafür, warum die Besetzung solcher Schlüsselrollen nur mit konsequentem, bezahltem Direct Search funktioniert.

Ambulante Pflege bleibt ein Engpassmarkt

Leitungspositionen in der ambulanten Pflege gehören derzeit zu den schwierigsten Suchaufträgen im Gesundheitswesen. Gefragt sind examinierte Pflegefachkräfte mit Leitungserfahrung, hoher Fachkompetenz, organisatorischem Talent und der Fähigkeit, Teams über mehrere Touren hinweg sicher und wertschätzend zu führen. Zugleich konkurrieren Kommunen, Wohlfahrtsverbände und private Träger um eine begrenzte Zahl qualifizierter Kandidat*innen – oft in Regionen, in denen der Arbeitsmarkt ohnehin leergefegt ist.

Für die Diakonie in Hessen suchten die festangestellten Personalberaterinnen der Kontrast Personalberatung deshalb gezielt im Rahmen eines strukturierten Direct Search: von der systematischen Marktanalyse über die diskrete Ansprache bis hin zur Qualifizierung der Bewerberinnen und Begleitung durch den gesamten Auswahlprozess.

Direct Search und Geduld – Schlüssel zum Besetzungserfolg

Nach rund 100 Tagen intensiver Kandidatengewinnung stand eine tragfähige Shortlist mit wenigen, aber passgenauen Persönlichkeiten, die sowohl die fachlichen als auch die diakonischen und werteorientierten Anforderungen erfüllten. Es folgten mehrere Gesprächsrunden, Hospitationen und Abstimmungen – bis nach insgesamt 160 Tagen der Arbeitsvertrag für die neue Pflegedienstleitung der ambulanten Dienste unterschrieben werden konnte.

„Dieser Auftrag zeigt einmal mehr, dass komplexe Leitungspositionen in der Pflegewirtschaft nur über bezahlten Direct Search seriös zu besetzen sind“, so die Kontrast Personalberatung. „Es braucht Zeit, eine ehrliche Marktbewertung, intensive Ansprache und ein klares gemeinsames Zielbild von Arbeitgeber und Headhunter.“

Dank an einen professionellen Auftraggeber

Kontrast Personalberatung Hamburg bedankt sich ausdrücklich bei der Diakonie in Hessen für die Geduld, das Vertrauen und die professionelle Zusammenarbeit im gesamten Projektverlauf. Besonders positiv hebt das Headhunter-Team das engagierte Einwerben im Bewerbungsgespräch hervor: Der Träger präsentierte die ambulante Pflege als attraktiven, werteorientierten Arbeitsplatz mit Gestaltungsspielraum und stabiler Trägerstruktur – ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung der ausgewählten Kandidatin.

Mit der erfolgreichen Besetzung der Pflegedienstleitung Ambulante Pflege stärkt die Diakonie in Hessen ihre Versorgungssicherheit und Führungsstruktur – und Kontrast Personalberatung unterstreicht einmal mehr ihre Spezialisierung als Headhunter für Pflegemanagement und Pflegeleitungen im gesamten deutschsprachigen Raum.

Kontrast Personalberatung GmbH

Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg ist seit über 30 Jahren als Headhunter- und Recruiting-Spezialist im DACH-Raum aktiv. Für Mittelstand, öffentlichen Dienst sowie Einrichtungen aus Forschung, Bildung, Lehre und Gesundheitswesen besetzen wir Schlüsselpositionen vom Fach- bis zum Top-Management – rechtssicher, transparent und ISO-9001-zertifiziert.

Mit erfahrenen, angestellten Personalberater*innen, starken Kandidatenpools und modernen Remote-Recruiting-Methoden verbinden wir Executive Search, Active Sourcing, Personalmarketing und strukturierte Auswahlverfahren (Assessment-Center, Eignungsdiagnostik) zu ganzheitlichen Lösungen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.