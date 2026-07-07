Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1066538

Kontrast Personalberatung GmbH Banksstraße 6 20097 Hamburg, Deutschland http://www.kontrast-gmbh.de
Ansprechpartner:in Herr Oliver Kutz +49 40 76793050
Logo der Firma Kontrast Personalberatung GmbH

Headhunter suchen Bauingenieure für Brücken, Hafenanlagen und Wasserbauwerke

Kontrast Personalberatung übernimmt vertraulichen Suchauftrag im öffentlichen Dienst – zwei Positionen im konstruktiven Ingenieurbau zu besetzen

(lifePR) (Hamburg/ Berlin, )
Die Kontrast Personalberatung GmbH hat einen neuen vertraulichen Headhunting-Auftrag im öffentlichen Dienst erhalten. Gesucht werden Bauingenieurinnen und Bauingenieure für die Abteilung Straßen und Brücken einer kommunalen Verwaltung im norddeutschen Raum. Zu besetzen sind zwei Positionen im Bereich Ingenieurbauten: eine Sachgebietsleitung sowie eine Projektposition im konstruktiven Ingenieurbau.

Das Mandat ist fachlich besonders reizvoll, weil die gesuchten Persönlichkeiten nicht nur klassische Straßen- und Brückenbauwerke betreuen. Aufgrund der Lage der Stadt umfasst das Aufgabenfeld ein außergewöhnlich breites Spektrum kommunaler Ingenieurbauwerke: Brücken, Schleusen, Wasserbauwerke, Hafenanlagen und Industriegleisanlagen prägen die technische Infrastruktur.

Ingenieurbau mit besonderer Vielfalt

Für Bauingenieurinnen und Bauingenieure bietet der Auftrag eine anspruchsvolle Perspektive im öffentlichen Dienst. Im Mittelpunkt stehen Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Weiterentwicklung von Ingenieurbauwerken, die für Mobilität, Wirtschaftsverkehr, Hafenlogistik und kommunale Entwicklung unmittelbar relevant sind.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Brückenbauwerken. Neben Neubauprojekten gehören auch Brückenunterhaltung, Instandsetzung, Zustandsbewertung und technische Projektsteuerung zum Aufgabenbereich. Ergänzt wird das Spektrum durch Wasserbauwerke, Schleusen, Hafenanlagen und Industriegleise – eine Kombination, die im kommunalen Umfeld nicht alltäglich ist.

Projekte mit externen Partnern planen, steuern und umsetzen

Die Positionen verbinden technisches Fachwissen mit Projektverantwortung und Koordination. Externe Ingenieur-, Planungs- und Gutachterbüros sowie weitere Dienstleister werden fachlich begleitet und gesteuert. Auch Ausschreibung, Vergabe, technische Prüfung von Planungsunterlagen, Projektcontrolling und örtliche Bauüberwachung spielen eine wichtige Rolle.

Damit richten sich die Stellenangebote an Bauingenieurinnen und Bauingenieure, die Projekte nicht nur planen, sondern im Zusammenspiel mit internen Fachbereichen, externen Partnern, Bauunternehmen, Behörden und weiteren Beteiligten wirksam voranbringen möchten.

Zwei Karrierewege im konstruktiven Ingenieurbau

Die Stellenausschreibung Sachgebietsleitung Ingenieurbauten richtet sich an erfahrene Bauingenieurinnen und Bauingenieure, die fachliche Verantwortung übernehmen und das Aufgabenfeld strategisch mitgestalten möchten. Gefragt sind technisches Urteilsvermögen, Erfahrung mit Ingenieurbauprojekten und die Fähigkeit, externe Partner sicher zu steuern.

Die zweite Stelle bietet Projektverantwortung im konstruktiven Ingenieurbau ohne formale Leitungsfunktion. Sie eignet sich für Bauingenieurinnen und Bauingenieure, die anspruchsvolle Infrastrukturprojekte eigenständig begleiten, Dienstleister koordinieren und Bauwerke von der Planung bis zur Umsetzung technisch verantworten möchten.

Headhunter für öffentlichen Dienst und Ingenieurwesen

Die Kontrast Personalberatung unterstützt öffentliche Arbeitgeber seit vielen Jahren bei der Besetzung anspruchsvoller Fach- und Führungspositionen. Gerade im Ingenieurwesen ist der Arbeitsmarkt angespannt. Kommunen, öffentliche Einrichtungen und technische Verwaltungen stehen im Wettbewerb um erfahrene Bauingenieurinnen und Bauingenieure mit Projektpraxis, technischem Urteilsvermögen und Verständnis für öffentliche Infrastruktur.

Für den vertraulichen Suchauftrag setzt Kontrast auf eine Kombination aus Stellenanzeigen, Direktansprache, Kandidatenrecherche, qualifizierter Vorprüfung und vertraulicher Beratung geeigneter Zielpersonen. Ziel ist es, sowohl erfahrene Führungskräfte für die Sachgebietsleitung als auch projektstarke Bauingenieurinnen und Bauingenieure für die operative Verantwortung im konstruktiven Ingenieurbau zu gewinnen.

Vertrauliche Kontaktaufnahme

Die Stellen bieten langfristige Perspektiven im öffentlichen Dienst, fachlichen Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, sichtbare Infrastrukturprojekte mit hohem Nutzwert für Stadt, Wirtschaft und Bevölkerung zu begleiten. Gesucht werden Persönlichkeiten mit Studium im Bauingenieurwesen, Erfahrung in Ingenieurbauprojekten und technischem Know-how im konstruktiven Ingenieurbau.

Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten können sich vertraulich an die Kontrast Personalberatung GmbH wenden. Weitere Informationen zum Auftraggeber, zu den Positionen und zu den Rahmenbedingungen werden im persönlichen Kontakt bereitgestellt.

Kontrast Personalberatung GmbH

Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg ist seit über 30 Jahren als Headhunter- und Recruiting-Spezialist im DACH-Raum aktiv. Für Mittelstand, öffentlichen Dienst sowie Einrichtungen aus Forschung, Bildung, Lehre und Gesundheitswesen besetzen wir Schlüsselpositionen vom Fach- bis zum Top-Management – rechtssicher, transparent und ISO-9001-zertifiziert.

Mit erfahrenen, angestellten Personalberater*innen, starken Kandidatenpools und modernen Remote-Recruiting-Methoden verbinden wir Executive Search, Active Sourcing, Personalmarketing und strukturierte Auswahlverfahren (Assessment-Center, Eignungsdiagnostik) zu ganzheitlichen Lösungen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.