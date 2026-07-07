Headhunter suchen Bauingenieure für Brücken, Hafenanlagen und Wasserbauwerke
Kontrast Personalberatung übernimmt vertraulichen Suchauftrag im öffentlichen Dienst – zwei Positionen im konstruktiven Ingenieurbau zu besetzen
Das Mandat ist fachlich besonders reizvoll, weil die gesuchten Persönlichkeiten nicht nur klassische Straßen- und Brückenbauwerke betreuen. Aufgrund der Lage der Stadt umfasst das Aufgabenfeld ein außergewöhnlich breites Spektrum kommunaler Ingenieurbauwerke: Brücken, Schleusen, Wasserbauwerke, Hafenanlagen und Industriegleisanlagen prägen die technische Infrastruktur.
Ingenieurbau mit besonderer Vielfalt
Für Bauingenieurinnen und Bauingenieure bietet der Auftrag eine anspruchsvolle Perspektive im öffentlichen Dienst. Im Mittelpunkt stehen Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Weiterentwicklung von Ingenieurbauwerken, die für Mobilität, Wirtschaftsverkehr, Hafenlogistik und kommunale Entwicklung unmittelbar relevant sind.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Brückenbauwerken. Neben Neubauprojekten gehören auch Brückenunterhaltung, Instandsetzung, Zustandsbewertung und technische Projektsteuerung zum Aufgabenbereich. Ergänzt wird das Spektrum durch Wasserbauwerke, Schleusen, Hafenanlagen und Industriegleise – eine Kombination, die im kommunalen Umfeld nicht alltäglich ist.
Projekte mit externen Partnern planen, steuern und umsetzen
Die Positionen verbinden technisches Fachwissen mit Projektverantwortung und Koordination. Externe Ingenieur-, Planungs- und Gutachterbüros sowie weitere Dienstleister werden fachlich begleitet und gesteuert. Auch Ausschreibung, Vergabe, technische Prüfung von Planungsunterlagen, Projektcontrolling und örtliche Bauüberwachung spielen eine wichtige Rolle.
Damit richten sich die Stellenangebote an Bauingenieurinnen und Bauingenieure, die Projekte nicht nur planen, sondern im Zusammenspiel mit internen Fachbereichen, externen Partnern, Bauunternehmen, Behörden und weiteren Beteiligten wirksam voranbringen möchten.
Zwei Karrierewege im konstruktiven Ingenieurbau
Die Stellenausschreibung Sachgebietsleitung Ingenieurbauten richtet sich an erfahrene Bauingenieurinnen und Bauingenieure, die fachliche Verantwortung übernehmen und das Aufgabenfeld strategisch mitgestalten möchten. Gefragt sind technisches Urteilsvermögen, Erfahrung mit Ingenieurbauprojekten und die Fähigkeit, externe Partner sicher zu steuern.
Die zweite Stelle bietet Projektverantwortung im konstruktiven Ingenieurbau ohne formale Leitungsfunktion. Sie eignet sich für Bauingenieurinnen und Bauingenieure, die anspruchsvolle Infrastrukturprojekte eigenständig begleiten, Dienstleister koordinieren und Bauwerke von der Planung bis zur Umsetzung technisch verantworten möchten.
Headhunter für öffentlichen Dienst und Ingenieurwesen
Die Kontrast Personalberatung unterstützt öffentliche Arbeitgeber seit vielen Jahren bei der Besetzung anspruchsvoller Fach- und Führungspositionen. Gerade im Ingenieurwesen ist der Arbeitsmarkt angespannt. Kommunen, öffentliche Einrichtungen und technische Verwaltungen stehen im Wettbewerb um erfahrene Bauingenieurinnen und Bauingenieure mit Projektpraxis, technischem Urteilsvermögen und Verständnis für öffentliche Infrastruktur.
Für den vertraulichen Suchauftrag setzt Kontrast auf eine Kombination aus Stellenanzeigen, Direktansprache, Kandidatenrecherche, qualifizierter Vorprüfung und vertraulicher Beratung geeigneter Zielpersonen. Ziel ist es, sowohl erfahrene Führungskräfte für die Sachgebietsleitung als auch projektstarke Bauingenieurinnen und Bauingenieure für die operative Verantwortung im konstruktiven Ingenieurbau zu gewinnen.
Vertrauliche Kontaktaufnahme
Die Stellen bieten langfristige Perspektiven im öffentlichen Dienst, fachlichen Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, sichtbare Infrastrukturprojekte mit hohem Nutzwert für Stadt, Wirtschaft und Bevölkerung zu begleiten. Gesucht werden Persönlichkeiten mit Studium im Bauingenieurwesen, Erfahrung in Ingenieurbauprojekten und technischem Know-how im konstruktiven Ingenieurbau.
Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten können sich vertraulich an die Kontrast Personalberatung GmbH wenden. Weitere Informationen zum Auftraggeber, zu den Positionen und zu den Rahmenbedingungen werden im persönlichen Kontakt bereitgestellt.