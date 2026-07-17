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Kontrast Personalberatung GmbH Banksstraße 6 20097 Hamburg, Deutschland http://www.kontrast-gmbh.de
Ansprechpartner:in Herr Ingo Scheider +49 40 76793050
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Erfolg, Qualität und Nachfrage schaffen neue Facharztstelle in der Pathologie. Geregelte Arbeitszeiten - Spitzengehalt

Kontrast Headhunter & Personalberatung Medizin bringen Fachärzte für Pathologie mit leistungsstarkem Ärztezentrum zusammen

(lifePR) (Hamburg, )
Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg/ Berlin hat erneut eine anspruchsvolle Stellenbesetzung in der Pathologie anvertraut bekommen. Im exklusiven Auftrag eines etablierten medizinischen Versorgungszentrums in Bayern suchen die Hamburger Personalberater Fachärztinnen und Fachärzte für Pathologie.

Die neue Stelle entsteht aus einer starken Position heraus: Die Pathologie ist aufgrund ihrer hohen diagnostischen Qualität und fachlichen Kompetenz bei Kliniken, Praxen und medizinischen Einsendern sehr gefragt. Das Untersuchungsvolumen wächst, das Facharztteam wird deshalb gezielt verstärkt.

Moderne Leistungspathologie mit geregelten Arbeitszeiten

Gesucht werden Pathologinnen und Pathologen, die diagnostisch Verantwortung übernehmen, ein hohes Arbeitsvolumen professionell bewältigen und im Team aktiv mitarbeiten möchten.

Zum Aufgabenspektrum gehören Histologie, Immunhistochemie, Zytologie, Molekularpathologie und Schnellschnittdiagnostik. Eigene fachliche Schwerpunkte können eingebracht und weiterentwickelt werden.

Gearbeitet wird montags bis freitags innerhalb der üblichen Laborzeiten. Schichtarbeit sowie regelmäßige Nacht- und Wochenenddienste sind nicht vorgesehen.

Spitzenvergütung und Führungsperspektive

Der Arbeitgeber verbindet einen hohen medizinischen und ethischen Anspruch mit einem wirtschaftlich sehr erfolgreichen Versorgungskonzept. Fachärztliche Leistung und Verantwortung werden entsprechend attraktiv vergütet.

Neben einem unbefristeten Arbeitsvertrag bietet die Stelle moderne diagnostische Bedingungen, flexible Arbeitszeitmodelle und eine konkrete Entwicklungsperspektive bis zur fachlichen Koordination oder Leitungsaufgaben.

Die Position richtet sich besonders an Fachärztinnen und Fachärzte aus Krankenhäusern und Universitätskliniken, die weiterhin anspruchsvoll und leistungsorientiert arbeiten möchten, aber künftig Wert auf planbare Arbeitszeiten, bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen und mehr persönliche Entwicklungsmöglichkeiten legen.

Kontrast Personalberatung Medizin bringt zusammen, was zusammenpasst

Die Kontrast Personalberatung übernimmt die diskrete bundesweite Direktansprache und begleitet den gesamten Auswahlprozess.

Dabei geht es nicht allein um die Facharztanerkennung. Entscheidend ist, ob diagnostische Erfahrung, persönliches Leistungsverständnis, gewünschte Arbeitsbedingungen und berufliche Perspektiven zum Ärztezentrum passen.

Interessierte Fachärztinnen und Fachärzte können sich vertraulich über die Kontrast Personalberatung GmbH bewerben. Für einen ersten Austausch genügt ein aktueller Lebenslauf oder ein telefonisches Gespräch.

Kontrast Personalberatung GmbH

Die Kontrast Personalberatung GmbH unterstützt Kliniken, medizinische Versorgungszentren und weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens bei der Besetzung ärztlicher Fach- und Führungspositionen.

Die Personalberatung mit Hauptsitz in Hamburg und Hauptstadtbüro in Berlin verbindet professionelle Direktansprache mit strukturierter Personalauswahl und arbeitspsychologischer Eignungsdiagnostik. Das Unternehmen ist seit 1993 tätig und arbeitet nach einem zertifizierten Qualitätsmanagement gemäß DIN EN ISO 9001:2015.

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