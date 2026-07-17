Erfolg, Qualität und Nachfrage schaffen neue Facharztstelle in der Pathologie. Geregelte Arbeitszeiten - Spitzengehalt
Kontrast Headhunter & Personalberatung Medizin bringen Fachärzte für Pathologie mit leistungsstarkem Ärztezentrum zusammen
Die neue Stelle entsteht aus einer starken Position heraus: Die Pathologie ist aufgrund ihrer hohen diagnostischen Qualität und fachlichen Kompetenz bei Kliniken, Praxen und medizinischen Einsendern sehr gefragt. Das Untersuchungsvolumen wächst, das Facharztteam wird deshalb gezielt verstärkt.
Moderne Leistungspathologie mit geregelten Arbeitszeiten
Gesucht werden Pathologinnen und Pathologen, die diagnostisch Verantwortung übernehmen, ein hohes Arbeitsvolumen professionell bewältigen und im Team aktiv mitarbeiten möchten.
Zum Aufgabenspektrum gehören Histologie, Immunhistochemie, Zytologie, Molekularpathologie und Schnellschnittdiagnostik. Eigene fachliche Schwerpunkte können eingebracht und weiterentwickelt werden.
Gearbeitet wird montags bis freitags innerhalb der üblichen Laborzeiten. Schichtarbeit sowie regelmäßige Nacht- und Wochenenddienste sind nicht vorgesehen.
Spitzenvergütung und Führungsperspektive
Der Arbeitgeber verbindet einen hohen medizinischen und ethischen Anspruch mit einem wirtschaftlich sehr erfolgreichen Versorgungskonzept. Fachärztliche Leistung und Verantwortung werden entsprechend attraktiv vergütet.
Neben einem unbefristeten Arbeitsvertrag bietet die Stelle moderne diagnostische Bedingungen, flexible Arbeitszeitmodelle und eine konkrete Entwicklungsperspektive bis zur fachlichen Koordination oder Leitungsaufgaben.
Die Position richtet sich besonders an Fachärztinnen und Fachärzte aus Krankenhäusern und Universitätskliniken, die weiterhin anspruchsvoll und leistungsorientiert arbeiten möchten, aber künftig Wert auf planbare Arbeitszeiten, bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen und mehr persönliche Entwicklungsmöglichkeiten legen.
Kontrast Personalberatung Medizin bringt zusammen, was zusammenpasst
Die Kontrast Personalberatung übernimmt die diskrete bundesweite Direktansprache und begleitet den gesamten Auswahlprozess.
Dabei geht es nicht allein um die Facharztanerkennung. Entscheidend ist, ob diagnostische Erfahrung, persönliches Leistungsverständnis, gewünschte Arbeitsbedingungen und berufliche Perspektiven zum Ärztezentrum passen.
Interessierte Fachärztinnen und Fachärzte können sich vertraulich über die Kontrast Personalberatung GmbH bewerben. Für einen ersten Austausch genügt ein aktueller Lebenslauf oder ein telefonisches Gespräch.