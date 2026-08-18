Altersnachfolge in der ambulanten Pflege: Sozialträger sucht neue Pflegedienstleitung
Altenhilfe mit gesellschaftlichem Auftrag: Kirchlicher Träger stärkt Versorgung älterer Menschen und sucht Leitungskraft für ambulante Pflege
Die Position steht dabei für weit mehr als klassisches Pflegemanagement. Der Träger versteht Altenhilfe als gesellschaftliche Aufgabe und begleitet ältere Menschen in einer Lebensphase, in der neben professioneller Pflege häufig auch soziale Sicherheit, persönliche Zuwendung und verlässliche Unterstützung an Bedeutung gewinnen.
Altenhilfe für eine Generation mit besonderen Biografien
Gerade in Regionen, die seit der Wiedervereinigung tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen erlebt haben, treffen Pflegeeinrichtungen auf sehr unterschiedliche Lebensgeschichten. Viele ältere Menschen haben politische Umbrüche, berufliche Neuorientierungen, strukturelle Veränderungen und zum Teil auch wirtschaftliche Unsicherheiten erlebt.
Für einen gemeinnützigen evangelischen Träger bedeutet Altenpflege deshalb nicht allein medizinische und pflegerische Versorgung. Es geht ebenso darum, Teilhabe, Würde, soziale Nähe und Verlässlichkeit im Alter zu sichern – unabhängig von Einkommen, Herkunft oder persönlicher Lebenssituation.
Der Sozialträger verbindet ambulante Pflege, Altenhilfe und soziale Begleitung deshalb mit einem klaren gemeinwohlorientierten Auftrag. Wirtschaftlichkeit ist notwendig, steht jedoch im Dienst einer dauerhaft tragfähigen Versorgung und nicht im Zentrum eines renditegetriebenen Geschäftsmodells.
Pflegedienstleitung als zentrale Führungsaufgabe
Die zukünftige Pflegedienstleitung übernimmt damit eine Schlüsselrolle. Sie führt die Mitarbeitenden des ambulanten Pflegedienstes, organisiert verlässliche Versorgungsstrukturen und sorgt dafür, dass Pflegefachlichkeit, Personalplanung und wirtschaftliche Steuerung miteinander funktionieren.
Gleichzeitig ist sie wichtige Schnittstelle zu Pflegebedürftigen, Angehörigen, Ärztinnen und Ärzten, Kostenträgern und weiteren Partnern im regionalen Gesundheits- und Sozialwesen.
Gerade bei einem werteorientierten Träger verlangt diese Aufgabe deshalb neben Managementkompetenz auch ein ausgeprägtes Verständnis für die gesellschaftliche Bedeutung professioneller Altenhilfe.
Geplante Altersnachfolge statt kurzfristiger Vakanz
Die Leitungsposition wird im Rahmen einer geregelten Altersnachfolge neu besetzt. Die neue Pflegedienstleitung übernimmt einen etablierten ambulanten Dienst mit gewachsenen Strukturen und einem erfahrenen Team.
Gesucht werden qualifizierte Pflegefachkräfte mit anerkannter Weiterbildung zur Pflegedienstleitung beziehungsweise verantwortlichen Pflegefachkraft sowie Erfahrung in der ambulanten Pflege. Entscheidend sind darüber hinaus Führungskompetenz, Organisationsstärke und ein verbindlicher Umgang mit Mitarbeitenden, Pflegebedürftigen und Angehörigen.
Diskrete Direktansprache für erfahrene Pflegeführungskräfte
Da qualifizierte Pflegedienstleitungen meist fest beschäftigt und nicht aktiv auf Stellensuche sind, setzt der kirchliche Träger bei der Altersnachfolge bewusst auf diskrete Direktansprache druch die Kontrast Personalberater.
Die Kontrast Personalberatung GmbH übernimmt die gezielte Identifikation und Gewinnung geeigneter Pflegeführungskräfte und steht Interessierten als vertraulicher Hotline-Ansprechpartner für erste Gespräche zur Verfügung. Die weitere Bewerberauswahl und die Besetzungsentscheidung erfolgen unmittelbar durch den Auftraggeber.
Die Kontrast Personalberater und Headhunter aus Hamburg und Berlin unterstützen Sozialträger, Einrichtungen der Altenhilfe sowie Organisationen des Gesundheits- und Pflegewesens bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen.