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Altersnachfolge in der ambulanten Pflege: Sozialträger sucht neue Pflegedienstleitung

Altenhilfe mit gesellschaftlichem Auftrag: Kirchlicher Träger stärkt Versorgung älterer Menschen und sucht Leitungskraft für ambulante Pflege

(lifePR) (Hamburg, )
Ein etablierter kirchlicher Sozialträger der Altenhilfe und Pflege besetzt die Leitung seines ambulanten Pflegedienstes neu. Anlass ist eine geplante Altersnachfolge. Gesucht wird eine erfahrene Ambulante Pflegedienstleitung PDL (m/w/d), die Pflegequalität, Mitarbeitendenführung und die organisatorische Steuerung des Pflegedienstes verantwortlich übernimmt.

Die Position steht dabei für weit mehr als klassisches Pflegemanagement. Der Träger versteht Altenhilfe als gesellschaftliche Aufgabe und begleitet ältere Menschen in einer Lebensphase, in der neben professioneller Pflege häufig auch soziale Sicherheit, persönliche Zuwendung und verlässliche Unterstützung an Bedeutung gewinnen.

Altenhilfe für eine Generation mit besonderen Biografien

Gerade in Regionen, die seit der Wiedervereinigung tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen erlebt haben, treffen Pflegeeinrichtungen auf sehr unterschiedliche Lebensgeschichten. Viele ältere Menschen haben politische Umbrüche, berufliche Neuorientierungen, strukturelle Veränderungen und zum Teil auch wirtschaftliche Unsicherheiten erlebt.

Für einen gemeinnützigen evangelischen Träger bedeutet Altenpflege deshalb nicht allein medizinische und pflegerische Versorgung. Es geht ebenso darum, Teilhabe, Würde, soziale Nähe und Verlässlichkeit im Alter zu sichern – unabhängig von Einkommen, Herkunft oder persönlicher Lebenssituation.

Der Sozialträger verbindet ambulante Pflege, Altenhilfe und soziale Begleitung deshalb mit einem klaren gemeinwohlorientierten Auftrag. Wirtschaftlichkeit ist notwendig, steht jedoch im Dienst einer dauerhaft tragfähigen Versorgung und nicht im Zentrum eines renditegetriebenen Geschäftsmodells.

Pflegedienstleitung als zentrale Führungsaufgabe

Die zukünftige Pflegedienstleitung übernimmt damit eine Schlüsselrolle. Sie führt die Mitarbeitenden des ambulanten Pflegedienstes, organisiert verlässliche Versorgungsstrukturen und sorgt dafür, dass Pflegefachlichkeit, Personalplanung und wirtschaftliche Steuerung miteinander funktionieren.

Gleichzeitig ist sie wichtige Schnittstelle zu Pflegebedürftigen, Angehörigen, Ärztinnen und Ärzten, Kostenträgern und weiteren Partnern im regionalen Gesundheits- und Sozialwesen.

Gerade bei einem werteorientierten Träger verlangt diese Aufgabe deshalb neben Managementkompetenz auch ein ausgeprägtes Verständnis für die gesellschaftliche Bedeutung professioneller Altenhilfe.

Geplante Altersnachfolge statt kurzfristiger Vakanz

Die Leitungsposition wird im Rahmen einer geregelten Altersnachfolge neu besetzt. Die neue Pflegedienstleitung übernimmt einen etablierten ambulanten Dienst mit gewachsenen Strukturen und einem erfahrenen Team.

Gesucht werden qualifizierte Pflegefachkräfte mit anerkannter Weiterbildung zur Pflegedienstleitung beziehungsweise verantwortlichen Pflegefachkraft sowie Erfahrung in der ambulanten Pflege. Entscheidend sind darüber hinaus Führungskompetenz, Organisationsstärke und ein verbindlicher Umgang mit Mitarbeitenden, Pflegebedürftigen und Angehörigen.

Diskrete Direktansprache für erfahrene Pflegeführungskräfte

Da qualifizierte Pflegedienstleitungen meist fest beschäftigt und nicht aktiv auf Stellensuche sind, setzt der kirchliche Träger bei der Altersnachfolge bewusst auf diskrete Direktansprache druch die Kontrast Personalberater.

Die Kontrast Personalberatung GmbH übernimmt die gezielte Identifikation und Gewinnung geeigneter Pflegeführungskräfte und steht Interessierten als vertraulicher Hotline-Ansprechpartner für erste Gespräche zur Verfügung. Die weitere Bewerberauswahl und die Besetzungsentscheidung erfolgen unmittelbar durch den Auftraggeber.

Die Kontrast Personalberater und Headhunter aus Hamburg und Berlin unterstützen Sozialträger, Einrichtungen der Altenhilfe sowie Organisationen des Gesundheits- und Pflegewesens bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen.

Kontrast Personalberatung GmbH

Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg ist seit über 30 Jahren als Headhunter- und Recruiting-Spezialist im DACH-Raum aktiv. Für Mittelstand, öffentlichen Dienst sowie Einrichtungen aus Forschung, Bildung, Lehre und Gesundheitswesen besetzen wir Schlüsselpositionen vom Fach- bis zum Top-Management – rechtssicher, transparent und ISO-9001-zertifiziert.

Mit erfahrenen, angestellten Personalberater*innen, starken Kandidatenpools und modernen Remote-Recruiting-Methoden verbinden wir Executive Search, Active Sourcing, Personalmarketing und strukturierte Auswahlverfahren (Assessment-Center, Eignungsdiagnostik) zu ganzheitlichen Lösungen.

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