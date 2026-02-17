Kontakt
Zukünftige Hausärzt*innen erleben Aspekte von Demenz als Selbsterfahrung

Praxisnahe Weiterbildungsreihe „Demenz“ gestartet

Im Rahmen der Schulungstage für Ärzt*innen in Weiterbildung Allgemeinmedizin startete am 13. November 2025 ein neuer Workshop zum Thema Demenz. Tilmann Schröder, niedergelassener Allgemeinmediziner aus Kiel und engagierter Dozent im Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Schleswig-Holstein (KWA.SH), gestaltete gemeinsam mit Adelina Berisha, Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums Demenz in Schleswig-Holstein, den praxisnahen „Workshop Demenz“. Die Projektleiterin des Kompetenzzentrums Demenz, Anna Jannes, begleitete die Teilnahme am Kieler Schulungstag, der von Dr. med. Catharina Escales, einer der Ärztlichen Koordinator*innen des KWA.SH, mitorganisiert wurde. Neben theoretischem Input hatten die Teilnehmenden im Demenzparcours „HandsOnDementia“ die Möglichkeit, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und selbst zu erleben, wie sich typische Herausforderungen im Alltag von Menschen mit Demenz anfühlen könnten.

In Schleswig-Holstein leben über 70.000 Menschen mit Demenz. Hausärzt*innen haben eine Schlüsselrolle bei der Diagnostik, der medizinischen und psychosozialen Begleitung sowie dem Aufzeigen von weiterführenden Hilfestellen. Spezifische Diagnostik kann Patient*innen dabei helfen, behandelbare Ursachen frühzeitig zu erkennen und anzugehen. Dazu gehören z. B. Stoffwechselstörungen, Schilddrüsenerkrankungen, Hirntumore oder Durchblutungsstörungen. Ebenso hilft die gesicherte Demenz-Diagnose Betroffenen und ihren Angehörigen bei der Auseinandersetzung mit dem Verlauf der Erkrankung, ihren Herausforderungen und den jeweiligen Wünschen für die gemeinsame Lebensplanung. Hierbei können regionale Beratungsstellen, wie Pflegestützpunkte und Alzheimer Gesellschaften wichtige Anlaufstellen sein. „Deshalb begrüßen wir die Zusammenarbeit an der Schnittstelle ausdrücklich und freuen uns über das große Interesse“, betont Anna Jannes.

„Ziel der Veranstaltung ist, dass neben den theoretischen Inhalten und praktischen Tipps für die tägliche Arbeit in den Hausarztpraxen mehr Verständnis für Menschen mit Demenz vermittelt wird. Dies ist im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Demenz und mit dem Demenzparcours sehr gut gelungen“, so Tilmann Schröder.

Der Workshop Demenz ist an weiteren Terminen 2026 am KWA.SH geplant. Alle Ärzt*innen in Weiterbildung im Fachgebiet Allgemeinmedizin wie auch Pädiatrie können sich am KWA.SH registrieren und an den Schulungstagen in Kiel oder Bad Segeberg teilnehmen (www.kwa.sh/startseite.html, Kontakt Andrea Heiden: Tel. 04551 893 723 0).

Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein

Das Kompetenzzentrum Demenz ist ein Projekt der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. /Selbsthilfe Demenz. Es berät, betreibt Öffentlichkeits- sowie Netzwerkarbeit und bietet Fortbildungen an. Seit 2011 und bis Mitte 2027 fördern das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein und der Spitzenverband der Pflegekassen das Kompetenzzentrum. In Schleswig-Holstein leben über 70.000 Menschen mit Demenz.

