Wissen und Haltung aufbauen für die Begleitung von Menschen mit Demenz

Wissen auffrischen und erweitern, neue Ideen bekommen und Haltung aufbauen – grundlegend für einen empathischen Umgang mit Menschen mit Demenz. Deshalb bietet das Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein neben Inhouse-Schulungen, Beratungsangeboten oder Prozessbegleitungen jährlich einen bunten Mix an Fortbildungen in seinem Jahresprogramm. In 2024 sind das 25 Fortbildungen in verschiedenen Orten Schleswig-Holsteins sowie acht Online-Fortbildungen.Die Fortbildungen eignen sich für alle, die Menschen mit Demenz begleiten, betreuen oder pflegen. „Wir legen schon immer Wert darauf, die Inhalte für alle Zielgruppen interessant und praxisnah zu vermitteln. Der Teilnehmer-Mix aus professionellen Pflege- und Betreuungskräften sowie anderen Berufsgruppen und Ehrenamtlichen ist sehr bereichernd für den Aufbau des Wissens und vor allem der Haltung in der Begleitung von Menschen mit Demenz.“, so Anna Jannes, Leiterin des Kompetenzzentrums Demenz in Schleswig-Holstein.Die erste Fortbildung findet am 13.03. in Neumünster statt. Unter dem Titel „Bettlägerig und dement!? Wie kann ich jetzt noch aktivieren und beschäftigen?“ werden gemeinsam Ideen für die passende Raumgestaltung und die Aktivierung gesammelt und eine mögliche Umsetzung für das eigene Haus oder die Einrichtung entwickelt.Das gesamte Programm, das Anmeldeformular und alle Informationen gibt es unter https://www.demenz-sh.de/das-jahresprogramm.html . Das Kompetenzzentrum Demenz ist unter info@demenz-sh.de oder unter 040 / 2383044- 0 zu erreichen.