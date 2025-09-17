„Wenn dein Gedächtnis Fragen stellt: Beginnende Demenz - den eigenen Weg gehen“
Videoclip der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. / des Kompetenzzentrums Demenz in Schleswig-Holstein macht Mut
„Erinnern und Vergessen ist so normal wie atmen und essen“, heißt es im Video „Dieser Satz macht deutlich, dass nicht jede Vergesslichkeit auf eine Demenz hindeutet. Klarheit kann eine fundierte ärztliche Diagnose geben. Besonders die erste Phase nach der Diagnose ist von vielen Fragen, Unsicherheiten und Ängsten geprägt: Was bedeutet das für mein Leben? Wie gehe ich mit Veränderungen um? Und wie kann ich meinen Alltag gestalten?
„Eine Demenzdiagnose ist eine große Herausforderung – sie bedeutet jedoch nicht das Ende von Lebensfreude und Selbstbestimmung. Unser Ziel ist es, Menschen mit beginnender Demenz zu stärken. Das Video vermittelt: Betroffene dürfen sich Zeit für ihre Gefühle und Gedanken nehmen und ohne Druck entscheiden, wie sie ihr Leben mit Demenz gestalten – sie müssen diesen Weg nicht allein gehen, es gibt Unterstützung“,erläutert Swen Staack von der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.“.
„Uns war wichtig, dass die Perspektiven von Expert:innen in eigener Sache in das Video einfließen“, sagt Anne Brandt vom Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein. Diese berichteten, dass der Weg mit einer Demenz sowohl Erfolge als auch Rückschläge mit sich bringe und von guten wie schwierigen Momenten geprägt sei. Besonders entscheidend sei, sich immer wieder auf das zu konzentrieren, was einem guttut, offen über die Erkrankung zu sprechen und Unterstützung anzunehmen. Diese Hinweise flossen direkt in die inhaltliche Gestaltung des Videos ein und führten zu der zentralen Aussage: Auch wenn eine Demenz festgestellt wird, gibt es Möglichkeiten und Unterstützung, den eigenen Weg selbstbestimmt zu gestalten.
Das Projekt entstand mit freundlicher Förderung durch die Techniker Krankenkasse. "Aufklärung nimmt die Angst, schafft Sicherheit und gibt Menschen mit beginnender Demenz Orientierung. Uns ist wichtig, dass Informationen verständlich, alltagsnah und leicht zugänglich sind – genau das macht dieses Video so wertvoll", betont Sören Schmidt-Bodenstein, Leiter der TK-Landesvertretung Schleswig-Holstein.
Das Video erscheint anlässlich der Woche der Demenz 2025, die vom 19. bis 28. September bundesweit stattfindet. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto „Demenz – Mensch sein und bleiben“. Damit wird betont: Auch mit einer Diagnose bleibt der Mensch im Mittelpunkt – mit seinen Rechten, Wünschen, seiner Selbstbestimmung und Würde.
Das Video kann hier abgerufen werden: https://www.demenz-sh.de/demenz/menschen-mit-beginnender-demenz/