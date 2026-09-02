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Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein Hans-Böckler-Ring 23c 22851 Norderstedt, Deutschland http://demenz-sh.de
Ansprechpartner:in Frau Cornelia Prepernau +49 40 238304429
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Tablets für Menschen mit Demenz?

Neue Broschüre gibt Tipps zum gelingenden Einsatz und zu passenden Apps

(lifePR) (Norderstedt, )
Das Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein hat mit „Tablets im Umgang mit Menschen mit Demenz“ eine weitere praxisnahe Broschüre herausgegeben.

Auch wenn ein Tablet das individuelle Gegenüber und das haptische Erleben von echten Gegenständen nicht ersetzen kann, richtig angewendet sind Tablets ein gutes Medium, um mit Menschen mit Demenz biografieorientiert, aktivierend und kommunikationsfördernd zu arbeiten.

Was Ehrenamtliche, An- und Zugehörige oder Fachkräfte beachten sollten und welche Apps und Möglichkeiten sinnvoll für Menschen mit Demenz sind, verrät die neue Broschüre, die unter https://www.demenz-sh.de/technische-und-digitale-hilfen/ kostenlos zum Download bereit steht.

Adelina Berisha, beim Kompetenzzentrum Demenz unter anderem zuständig für Schulungen zum Thema Digitales und die Musterwohnung mit vielen technischen Hilfsmitteln, hat die Inhalte so erarbeitet, dass sie auch für Technik-Laien verständlich sind. „Die Broschüre bereichert im September die Veranstaltungstour „Demenz – (k)eine Frage des Alters“ zu Demenz und digitalen Hilfen gemeinsam mit mobil.digital und örtlichen Partnern (05.09. Leck, 08.09. Quickborn, 11.09. Uetersen, 14.09. Kronshagen, 20.09. Tangstedt und 23.09. Bad Schwartau). Zudem ergänzt sie unsere Fortbildungsinhalte und Musterwohnungsführungen ideal.“, so Berisha.

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Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein

Das Kompetenzzentrum Demenz ist ein Projekt der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. / Selbsthilfe Demenz. Es berät, betreibt Öffentlichkeits- sowie Netzwerkarbeit und bietet Fortbildungen an. Seit 2011 und bis 2027 fördern das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein und der Spitzenverband der Pflegekassen das Kompetenzzentrum. In Schleswig-Holstein leben über 70.000 Menschen mit Demenz.

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