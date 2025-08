Menschen mit Demenz in Schleswig-Holstein – Wo stehen wir? Wie geht es weiter?

Wann? Donnerstag, 18. September 2025, 10:30 bis 14:30 Uhr

Wo? musiculum, Stephan-Heinzel-Straße 9, Kiel

Unter dem Motto „Demenz - Mensch sein und bleiben“ findet vom 19. bis 28. September 2025 erneut die Woche der Demenz statt. Es gilt, in Schleswig-Holstein jetzt und zukünftig Wege zu finden, damit Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen die benötigte Unterstützung erfahren – mit Empathie, Fachwissen und gesellschaftlicher Solidarität. Zur Eröffnung der Aktionswoche nimmt die Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e. V. mit ihrerdie aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Demenz in den Blick. Gemeinsam mit Expertinnen aus Wissenschaft, Politik und Praxis wollen wir auf aktuelle Forschungs- und Versorgungsstände blicken und mit den sozialpolitischen Sprecherinnen des Landtages die nächsten Schritte für eine zeitgemäße Demenzstrategie diskutieren.Vor diesem Hintergrund laden wir herzlich zu unserer Auftaktveranstaltung anlässlich der Woche der Demenz ein:Die Einführung zu Aktuellem aus der Forschung und Versorgung gibt Prof. Dr. René Thyrian vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e. V. (DZNE) Greifswald. Anna Jannes, Leitung des Kompetenzzentrums Demenz in Schleswig-Holstein und Ulrich Mildenberger von der Alzheimer Gesellschaft und dem Pflegestützpunkt Kreis Segeberg verdeutlichen in ihren Beiträgen, was die regionalen Institutionen leisten, sich wünschen und vor welchen Herausforderungen sie stehen.Für die anschließende Podiumsdiskussion haben bisher Jasper Balke (Bündnis 90 / Grüne), Dr. Heiner Garg (FDP), Birte Pauls (SPD) und Dr. Michael Schunck (SSW) als sozialpolitische Sprecherinnen und Sprecher der im Landtag vertretenen Parteien zugesagt.Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist aber bis zum 18.08.25 unter info@demenz-sh.de erforderlich.Rund um den Welt-Alzheimertag am 21. September und die Woche der Demenz (dieses Jahr vom 19.-28.09.) finden in aller Welt vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen aufmerksam zu machen. Das diesjährige Motto „Demenz - Mensch sein und bleiben“ fordert auf, Menschen mit Demenz nicht durch ihre Krankheit zu definieren. Jeder Mensch hat individuelle Fähigkeiten, persönliche Interessen und einen Schatz an Lebenserfahrung. Wird die Diagnose „Demenz“ gestellt, dominiert oft die Annahme, dass die Betroffenen „verschwinden“, dass sie nichts mehr von ihrer Umwelt wahrnehmen. Diese Vorstellung ist falsch. Eine Demenzerkrankung verändert die Menschen. Die Krankheit nimmt ihnen nach und nach viele Dinge, die sie früher konnten und wussten. Doch der Mensch bleibt. Die Fähigkeit, Gefühle wie Freude, Angst und Schmerz zu empfinden, bleibt erhalten - bis zuletzt. In Deutschland leben etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Auch wenn es gegenwärtig für die überwiegende Anzahl an Demenzformen keine Heilung gibt, kann durch medizinische Behandlung, Beratung, soziale Betreuung, fachkundige Pflege und vieles mehr den Kranken und ihren Angehörigen geholfen werden. Je mehr Wissen, Verständnis, Mitgefühl und Unterstützung es im Umfeld des Menschen mit Demenz und seiner An- und Zugehörigen gibt, desto mehr kann die Erkrankung in den Hintergrund treten. Kompetenzen können sichtbar werden und den Betroffenen im Alltag Halt geboten werden.Die Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. / Selbsthilfe Demenz ist ein gemeinnütziger Verein. Als Landesverband ist sie Dachorganisation für derzeit 14 regionale Alzheimer Gesellschaften. Die Alzheimer Gesellschaft S-H informiert über dementielle Erkrankungen und deren Auswirkungen auf Betroffene, Angehörige und die Gesellschaft. Zu ihren aktuellen Projekten zählen das Kompetenzzentrum Demenz, die Umsetzung des Demenzplans, der digitale Demenzwegweiser und betreute Urlaubsreisen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. In Schleswig-Holstein leben um die 70.000 Menschen mit Demenz.