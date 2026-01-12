Kompetenzzentrum Demenz macht fit für die Begleitung von Menschen mit Demenz
41 abwechslungsreiche Fortbildungen vor Ort oder online
Unter https://www.demenz-sh.de/das-jahresprogramm/ steht das Programmheft für 2026 mit 30 Fortbildungen an verschiedenen Orten im Land sowie 11 Online-Schulungen zur Verfügung. Auch die Anmeldung kann ganz bequem über die Webseite geschehen.
Im Februar gibt es z. B. zwei Online-Fortbildungen:
Bei Nr. 31 „Demenz, selbstbestimmt!“ am 19.02.26 setzen sich die Teilnehmenden unter Leitung von Anneke Wilken-Bober mit den Herausforderungen um Lebensqualität durch Selbstbestimmung und zugleich den Risiken durch Eigen- und Fremdgefährdung auseinander. Kosten: 60,-/ 40,- (ermäßigt).
Am 26.02. und 12.03.26 geht es bei Fortbildung Nr. 32 mit Josephine Green „Beschwingt ins neue Jahr: Lachen, Bewegen, Stärken – kreativer Methodenmix für ganzheitliche Parkinson-Begleitung“. Elemente aus der Ergotherapie, Musik- und Tanztherapie und dem Lachyoga werden u.a. erklärt, ausprobiert und vertieft. Kosten: 130,-/ 110,- (ermäßigt).