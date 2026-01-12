Kontakt
Kompetenzzentrum Demenz macht fit für die Begleitung von Menschen mit Demenz

41 abwechslungsreiche Fortbildungen vor Ort oder online

Über 70.000 Menschen mit einer Demenz leben aktuell in Schleswig-Holstein. Um Fachkräfte und Ehrenamtliche bestmöglich bei der Aktivierung, Begleitung und Pflege von Menschen mit Demenz zu unterstützen, bietet das Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein regelmäßig Fortbildungen an. Inhaltlich sind diese sehr breit gefächert. Immer wird jedoch neben der Wissenserweiterung und dem Praxisbezug an der persönlichen Haltung gearbeitet. Dabei gilt es u.a., positive Momente bewusst wahrzunehmen und Überforderung zu vermeiden. „Wenn wir die Merkmale einer Demenz kennen, die Äußerungen und Handlungen der Personen richtig einschätzen lernen und unsere Anliegen und unser Tempo entsprechend anpassen, kann eine für beide Seiten konfliktärmere oder sogar bereichernde Begegnung gelingen.“, so die Überzeugung von Projektleitung Anna Jannes.

Unter https://www.demenz-sh.de/das-jahresprogramm/ steht das Programmheft für 2026 mit 30 Fortbildungen an verschiedenen Orten im Land sowie 11 Online-Schulungen zur Verfügung. Auch die Anmeldung kann ganz bequem über die Webseite geschehen.

Im Februar gibt es z. B. zwei Online-Fortbildungen:
Bei Nr. 31 „Demenz, selbstbestimmt!“ am 19.02.26 setzen sich die Teilnehmenden unter Leitung von Anneke Wilken-Bober mit den Herausforderungen um Lebensqualität durch Selbstbestimmung und zugleich den Risiken durch Eigen- und Fremdgefährdung auseinander. Kosten: 60,-/ 40,- (ermäßigt).

Am 26.02. und 12.03.26 geht es bei Fortbildung Nr. 32 mit Josephine Green „Beschwingt ins neue Jahr: Lachen, Bewegen, Stärken – kreativer Methodenmix für ganzheitliche Parkinson-Begleitung“. Elemente aus der Ergotherapie, Musik- und Tanztherapie und dem Lachyoga werden u.a. erklärt, ausprobiert und vertieft. Kosten: 130,-/ 110,- (ermäßigt).

Wichtiger Hinweis:

