Zeitmanagement-Seminare bei Kompakttraining: Kundenfazit „SEHR GUT“ – starke Resonanz aus Mittelstand und Öffentlichem Dienst

2025: 24 durchgeführte Veranstaltungen · Kundenbeurteilung Ø 1,36

2026 (bisher): mehrere durchgeführte Veranstaltungen · Kundenbeurteilung Ø 1,30 (SEHR GUT)

Beste Resonanz: Mittelstand und Öffentlicher Dienst

Ausblick 2026: weitere Vorbuchungen in den offenen Seminaren – die nächsten Monate starten mit hoher Nachfrage

Kompakttraining veröffentlicht den Jahresbericht 2025 für sein Zeitmanagement-Seminar. Das Fazit: Der Bedarf an wirksamer Selbstorganisation bleibt hoch – und die Kundenbeurteilungen bestätigen die Praxisnähe der Trainings. Fach- und Führungskräfte haben viel zu tun und suche einen Werkzeugkoffer um die Arbeit unter Kontrolle zu bekommen. Dabei gilt: Online oder in Präsenz – die Trainingsqualität bleibt auf gleichem Niveau. Nach einem starken Seminarjahr 2025 ist auch 2026 bereits voll angelaufen: Mehrere Veranstaltungen sind durchgeführt, weitere offene Termine sind bereits vorgebucht.Im Zeitmanagement-Seminar geht es darum, Aufgaben, Termine und Kommunikation so zu strukturieren, dass Wichtiges nicht im Tagesgeschäft untergeht. Die Seminargäste entwickeln ein umsetzbares System aus Priorisierung, Planung und Büroorganisation – inklusive klarer Routinen für Aufgabenlisten sowie Tages- und Wochenplanung. Bewährte Methoden zur Fokussteuerung (z. B. Eisenhower, Pareto, ABC) sorgen dafür, dass die Umsetzung im Arbeitsalltag schnell greift.Ergänzend zum offenen Zeitmanagement-Seminar bietet Kompakttraining Formate für spezielle Rollenprofile an. Für Führungskräfte stehen Teammanagement und Prioritäten als zentrale Führungsaufgabe im Mittelpunkt – also Erwartungen klären, Aufgaben steuern und Zusammenarbeit im Team sauber organisieren. Im Außendienst liegt der Fokus auf Regionen, Kunden und Termine im Griff haben, um Vertriebsziele zu erreichen.Beide Spezialformate sind auch 2026 wieder mit Terminen geplant – auf Wunsch auch online.„Unsere Trainer:innen erleben in den Seminaren sehr deutlich: Teilnehmende wollen keine Theorie, sondern spürbare Entlastung im Alltag. Wenn Aufgaben klarer sortiert sind, die Woche realistisch geplant ist und E-Mails nicht mehr den Tag steuern, ist das für viele bereits ein echter Hebel – und das Feedback bestätigt uns darin.“– M.A. Finn Fuchs, Head of Service, Kompakttraining2026 ist bei Kompakttraining im Zeitmanagement bereits stark angelaufen – mit einer Kundenbeurteilung von Ø 1,30 (SEHR GUT). Auch für die kommenden Monate zeichnet sich eine hohe Nachfrage ab: Mehrere offene Termine sind bereits gut vorgebucht. Inhaltlich bleibt der Fokus klar auf Umsetzbarkeit – damit Teilnehmende mit Routinen und Methoden aus dem Seminar gehen, die im Alltag sofort tragen.