NRW zieht an: Hohe Nachfrage nach praxistauglicher und sofort wirksamer Weiterbildung für Mittelstand und Öffentlichen Dienst
Mittelstand und öffentlicher Dienst setzen auf Weiterbildung, die sich direkt im Arbeitsalltag anwenden lässt. Bei Kompakttraining ist die Zahl der Seminare um 15 Prozent gestiegen, die der Teilnehmenden um 19 Prozent.
Praxiswissen für den Arbeitsalltag
Die gute Buchungslage zeigt, dass Mittelstand und öffentlicher Dienst in NRW auf Weiterbildung setzen, die nah an den tatsächlichen Aufgaben der Beschäftigten ansetzt. Das Gelernte soll sich direkt anwenden lassen: beim Führen eines Gesprächs, beim Priorisieren der eigenen Aufgaben oder im Kontakt mit Kundinnen und Kunden.
Auch die Rückmeldungen aus den offenen Seminaren in Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund fallen positiv aus: Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 1,24 (SEHR GUT) nach Schulnotensystem.
Die Nachfrage wächst auch durch persönliche Empfehlungen: Mitarbeitende berichten Kolleginnen und Kollegen von ihren Erfahrungen im Seminar und davon, dass sie konkrete Methoden direkt im Arbeitsalltag einsetzen können. Auf solche Empfehlungen hin melden sich weitere Beschäftigte an – teils noch, um ihre Bildungsziele für 2026 zu erreichen.
„Wir kennen die Arbeitsrealität im Mittelstand und im öffentlichen Dienst in NRW – und viele Unternehmen und Verwaltungen kennen unsere Seminare. Diese Vertrautheit und der direkte Praxisbezug passen zusammen. Die gute Buchungslage zeigt, dass die Teams Weiterbildung gezielt für ihre aktuellen und kommenden Aufgaben nutzen“, sagt Dipl.-Kfm. Ingo Scheider, Geschäftsführer von Kompakttraining.
Woche für Woche in NRW unterwegs
Kompakttraining ist jede Woche in NRW im Einsatz, bei Bedarf auch mit drei Trainerinnen und Trainern gleichzeitig an verschiedenen Orten. Offene Seminare finden in Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund statt. Dort können Teilnehmende eigene Anliegen einbringen und sich mit Gleichgesinnten aus anderen Unternehmen und Verwaltungen austauschen.
Inhouse-Schulungen bietet Kompakttraining in allen Städten der Region an – von Geilenkirchen bis Bünde. Ganze Teams können dabei gemeinsam an Fällen aus dem eigenen Arbeitsalltag arbeiten und ihre Vorgehensweisen abstimmen.
Gut gebuchte Termine nicht nur bis zum Jahresende
Wie breit die Nachfrage ist, zeigen auch die anstehenden offenen Seminare: Das Verkaufstraining am 24. und 25. November in Düsseldorf, Konfliktmanagement am 2. und 3. Dezember in Köln, die Führungskräfteentwicklung am 2. und 3. Dezember in Dortmund sowie das Führungskräftetraining Grundlagen am 10. Dezember in Dortmund sind besonders gut gebucht.