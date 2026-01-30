Kontakt
Mitarbeitergespräche: Von der Pflicht zur Kür – wirkungsvolle Führungskommunikation

„Mitarbeitergespräche sind unnötig – müssen wir halt machen, sagt HR.“ Solche Sätze hören die Trainer:innen und Berater:innen der Kompakttraining GmbH & Co. KG immer wieder.

Mitarbeiterjahresgespräche sind für viele Führungskräfte ein Standard QM-Prozess. Dabei sind Mitarbeitergespräche eines der wirksamsten Führungsinstrumente – wenn sie strukturiert geführt werden. Dann geht es nicht um Pflichtprogramm, sondern um drei zentrale Themen, die Unternehmen und Mitarbeitende gleichermaßen voranbringen: Leistung fair bewerten, Ziele verbindlich vereinbaren und Bildungs- bzw. Entwicklungsbedarf konkret ableiten. Genau an dieser Schnittstelle entscheiden Mitarbeitergespräche darüber, ob Führung Orientierung gibt – oder ob der Termin als Formalie verpufft.

Warum Mitarbeitergespräche häufig „Pflichttermin“ bleiben

In vielen Organisationen sind Gesprächsformate zwar definiert, aber die Umsetzung variiert stark von Führungskraft zu Führungskraft. Das führt zu typischen Reibungen: Lob wirkt beliebig, Kritik wird zu spät oder zu indirekt angesprochen, Zielvereinbarungen bleiben zu allgemein. Häufig fehlen zudem Beispiele und klare Kriterien – und damit die Grundlage für einen fairen Selbstbild–Fremdbild-Abgleich.

Entsprechend drehen sich die Fragen vieler Führungskräfte um sehr konkrete Punkte: Wie gelingt ein Einstieg, der nicht steif wirkt? Was gehört ins Gespräch – und was nicht? Wie werden Lob und Kritik glaubwürdig formuliert? Wann und wie werden Mitarbeitende beteiligt, sodass echte Verantwortung entsteht?

Von der Pflicht zur Kür: Leistung, Ziele, Entwicklung in einem Gespräch zusammenführen

Dort, wo Mitarbeitergespräche ihre Wirkung entfalten, folgt das Gespräch einer nachvollziehbaren Logik: Rückblick auf das vergangene Jahr, Einordnung der aktuellen Rolle und ein verbindlicher Ausblick. Führungskräfte bewerten Leistung nicht „aus dem Bauch“, sondern anhand transparenter Erwartungen und konkreter Beobachtungen. Gleichzeitig wird die Perspektive der Mitarbeitenden aktiv eingeholt – um Zusammenarbeit zu verbessern, Hindernisse zu erkennen und Entwicklungsschritte realistisch zu planen.

Der entscheidende Unterschied: Am Ende steht nicht ein „gutes Gefühl“, sondern eine klare Vereinbarung für das nächste Jahr – mit Zielen, Prioritäten und abgeleiteten Lern- bzw. Qualifizierungsbedarfen.

Seminar „Mitarbeitergespräche führen“: Gesprächssicherheit für Führungskräfte

Vor diesem Hintergrund bietet die Kompakttraining GmbH & Co. KG das Seminar „Mitarbeitergespräche führen“ an. Im Fokus steht die professionelle Gesprächsführung für typische Führungssituationen: Leistung bewerten, Erwartungen klären, konstruktives Feedback geben, Ziele vereinbaren und Entwicklungsbedarf ableiten. Das Seminar ist als praxisorientiertes Training konzipiert, in dem Formulierungen, Gesprächsstruktur und der Umgang mit kritischen Gesprächsphasen gezielt trainiert werden.

Formate: offen, online und inhouse

Das Training wird sowohl als offenes Seminar als auch online angeboten. Zusätzlich nutzt eine Reihe von Unternehmen Inhouse-Formate, wenn ein einheitlicher Gesprächsstandard über mehrere Führungsebenen hinweg etabliert werden soll.

Kompakttraining GmbH & Co. KG

Kompakttraining GmbH & Co. KG mit Standorten in Hamburg und Berlin ist Spezialist für praxisnahe Soft-Skill-Trainings im Öffentlichen Dienst und Mittelstand. Die Angebote basieren auf drei Leistungsäulen: Führungskräfteentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und Personalentwicklung. In offenen Seminaren, Inhouse-Trainings und Live-Online-Kursen werden Kommunikation, Führung, Konflikt- und Projektarbeit alltagsnah trainiert – auf Deutsch und bei Bedarf auch in englischer Sprache.

