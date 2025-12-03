Verkehr im Fokus für eine lebenswerte Flughafenregion

Das jährliche Treffen der Mitglieder der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Dialogforum Airport Berlin Brandenburg am heutigen Mittwoch, 3. Dezember, stand ganz im Zeichen der Mobilität in der Hauptstadtregion. Ein zentrales Ergebnis war die klare Positionierung der kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Verlängerung der U-Bahn-Linie 7 in Richtung Flughafen BER.



Die Mitglieder betonten die hohe verkehrliche Bedeutung der geplanten Trasse – insbesondere für die wachsenden Gewerbe- und Wohnstandorte rund um Schönefeld sowie in den Berliner Bezirken Neukölln und Treptow-Köpenick. Sie sehen die Anbindung des Flughafens an das bestehende U-Bahn-Netz als entscheidenden Baustein für die nachhaltige Entwicklung der gesamten Flughafenregion.



„Die U7-Verlängerung ist weit mehr als ein Infrastrukturprojekt. Sie ist ein Signal für nachhaltige Mobilität und für die Fähigkeit der Region, gemeinsam zu handeln“, erklärte Helmut Barthel, Vorsitzender des Dialogforums. „Wir erwarten nun, dass Berlin, Brandenburg und der Bund mit Nachdruck an Planung, Finanzierung und Umsetzung arbeiten.“



Eine aktuelle Nutzen-Kosten-Untersuchung belegt die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens. Das Dialogforum begrüßt daher die bestehenden kommunalen und bezirklichen Initiativen ausdrücklich und fordert die Länder auf, Gespräche mit dem Bund über eine Beteiligung an der Finanzierung aufzunehmen – insbesondere im Hinblick auf Mittel aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“.



Senatorin Giffey unterstützt die Initiative

Unterstützung erhielt das Dialogforum durch den Besuch von Franziska Giffey (SPD), Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Sie sagte: „Die U7-Verlängerung Richtung Schönefeld zum Flughafen BER hat mit 40.000 Fahrgästen am Tag das größte Potenzial aller diskutierten Berliner U-Bahn-Verlängerungen. Ein Hauptstadtflughafen braucht auch eine Hauptstadtanbindung – ans Berliner U-Bahnnetz. Diese Verlängerung würde nicht nur einen echten Mehrwert für die angeschlossenen Gemeinden, sondern auch für die Reisenden des Hauptstadtflughafens bedeuten. Bis zu 90.000 Arbeitsplätze könnten hier entstehen, die die wirtschaftliche Entwicklung voranbringen und ein großer Gewinn für die Metropolregion Berlin-Brandenburg wären.“



Schrittweise Umsetzung für mehr Flexibilität

Vorgesehen ist zunächst der Ausbau der Strecke vom U-Bahnhof Rudow bis zum S-Bahnhof Schönefeld (ca. 3 km). In einem zweiten Schritt könnte dann die Verlängerung bis zum Terminal des BER erfolgen. Diese Etappierung ermöglicht eine zügige Realisierung und schafft gleichzeitig Flexibilität für künftige Anforderungen. Bereits 2018 hatte das Dialogforum das Projekt als strategische Maßnahme in das Gemeinsame Strukturkonzept (GSK) aufgenommen. Die jetzt erneut bekräftigte Unterstützung unterstreicht die Priorität, die die Region dieser Verbindung beimisst.



Fortschritt bei Leitprojekten – Bericht zur Umsetzung

Satzungsgemäß wurde über den Stand der Leitprojekte aus dem Gemeinsamen Strukturkonzept (GSK) berichtet. Die Geschäftsstelle und die Projektträger informierten umfassend über den Umsetzungsstand wichtiger Maßnahmen, etwa zur Radverkehrsförderung, zur Bahnquerungsstudie im nördlichen Dahmeland sowie zum Aufbau des Klimanetzwerks. Vorsitzender Barthel sagte: „Der Austausch unter den Mitgliedskommunen zeigte: Die Projekte wirken – strukturell, ökologisch und verkehrlich.“



Wechsel in der AG-Leitung – Dank und Neuwahl



Ein besonderer Moment des Forums war die Verabschiedung von Markus Mücke, Bürgermeister von Schulzendorf, als langjährigem Leiter der Arbeitsgruppe Fluglärm (AG 2). Mit großer Anerkennung würdigte Helmut Barthel sein Engagement für das Dialogforum und die Region. Zum neuen Leiter der AG 2 wählten die Mitglieder einstimmig Michael Schwuchow, Bürgermeister von Blankenfelde-Mahlow.

