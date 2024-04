Zwei Siege zum Saisonauftakt: Knaus Tabbert gratuliert Fahrern und Teams

- Sieg im Auftaktrennen der DTM

- Sieg bei den ADAC GT Masters

- Emotionale GT3-Rennen voller Spannung



Mit einem spannenden wie erfolgreichen Wochenende begann die Rennsaison 2024. Sowohl in der legendären DTM als auch bei den ADAC GT Masters gelang den beiden von KNAUS und WEINSBERG unterstützten GT3-Rennwagen vor über 42.000 Besuchern in der Motorsport Arena Oschersleben jeweils ein Sieg. Mit hohem Tempo, talentierten Fahrern und ambitionierten Teams begeistern die beiden populären Rennserien stets mit viel Spannung und Dramatik.



Bereits am Samstag war Jack Aitken (28) der erste Coup gelungen. Mit seinem Team Emil Frey Racing holte der Brite, der sich zuvor die Pole Position erkämpft hatte, den ersten Sieg der diesjährigen DTM-Rennsaison. Er steuerte seinen blauen Ferrari 296 GT3 mit dem markanten KNAUS Logo nach einem dramatischen Finale vor allen Konkurrenten über die Ziellinie. Nach diesem exzellenten Start hatte Jack Aitken am zweiten Renntag allerdings weniger Glück: Noch in der ersten Runde musste er das Rennen nach einer Kollision frühzeitig beenden.



In der zweiten spannenden Serie, den ADAC GT Masters, begann der Samstag mit einem hervorragenden Platz zwei für den Mercedes-AMG GT3 im WEINSBERG OWN Design. Am Steuer wechselten sich Elias Seppänen (20) und der gerade 16 Jahre alt gewordene Tom Kalender ab. Den beiden jungen Piloten des Teams Landgraf Motorsport gelang es sogar, beim zweiten Rennen des Wochenendes ihre großartige Leistung nochmals zu toppen: Am Sonntag fuhren sie gemeinsam einen Sieg ein.



Diese Erfolge freuten insbesondere Gerd Adamietzki, Vorstand Vertrieb der Knaus Tabbert AG: „Dass wir sowohl mit dem KNAUS Ferrari 296 GT3 als auch mit WEINSBERG OWN Mercedes-AMG GT3 gleich zweimal Platz 1 bei den Rennen des Auftaktwochenendes feiern können, das übertrifft alle Erwartungen. Unsere herzlichen Glückwünsche für diese Erfolge gehen an die Fahrer und die hochprofessionellen Teams Emil Frey Racing und Landgraf Motorsport, die zusammen einen sensationellen Job gemacht haben! Wir freuen uns auf viele weitere spannende Rennen und eine tolle Motorsportsaison 2024.”



Das nächste DTM-Rennwochenende findet vom 24. bis 26. Mai 2024 auf dem Lausitzring statt. Vom 7. bis 9. Juni 2024 gehen auf dem Circuit Zandvoort in den Niederlanden DTM und ADAC GT Masters wieder gemeinsam an den Start.



DTM



Sieg für den blauen KNAUS Ferrari 296 GT3: Jack Aitken (28) sicherte sich für das Team Emil Frey Racing den Auftaktsieg



Strahlender Sieger im KNAUS Ferrari 296 GT3 des Teams Emil Frey Racing: Jack Aitken (28)



ADAC GT Masters



Sieger am Sonntag: Elias Seppänen (20) und Tom Kalender (16) steuerten ihren WEINSBERG OWN Mercedes-AMG GT3 des Teams Landgraf Motorsport als erste über die Ziellinie



Große Freude bei den Siegern: Elias Seppänen (20) und Tom Kalender (16) vom Team Landgraf Motorsport feiern ihren Triumph

