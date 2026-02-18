WEINSBERG X-PEDITION bei der Dakar Classic 2026: Wenn Abenteuer zum Dauertest wird

Vom 1. bis 18. Januar 2026 stellte sich ein WEINSBERG X-PEDITION Campervan auf Mercedes-Sprinter-Basis bei der Dakar Classic in Saudi-Arabien einer der härtesten Rallyes der Welt – als rollender Prüfstand für Fahrwerk, Autarkie und Offroad-Technik. Realisiert wurde das Projekt von den Handelsbetrieben Sunmobil Cars und PowerCampers in Zusammenarbeit mit Delta 4x4 und WCS und WEINSBERG.



Abenteuer ohne Schonfrist



Feiner Staub liegt in der Luft, die Hitze flimmert über der Piste, Tag für Tag geht es über Schotter, Sand, Fels und Wellblechpisten: Die Rallye Dakar gilt seit Jahrzehnten als Inbegriff von Abenteuer, Grenzerfahrung und kompromissloser Materialprüfung. Vom 1. bis 18. Januar 2026 führte die Dakar Classic in Saudi-Arabien Fahrer, Teams und Fahrzeuge erneut an ihre Limits. Zwischen historischen Rallye-Boliden und Servicekonvois fiel ein Fahrzeug besonders auf: der WEINSBERG X-PEDITION Campervan.



Organisiert und umgesetzt wurde das Projekt von den Handelsbetrieben Sunmobil Cars und PowerCampers. Der WEINSBERG X-PEDITION reiste nicht als Showcar an, sondern als vollwertiges Servicefahrzeug im täglichen Rallyeeinsatz. Damit wurde er bewusst in ein Umfeld geschickt, in dem es keine Schonung gibt. Ziel war es, den Campervan als rollenden Prüfstand zu nutzen: für Fahrwerkskomponenten, für Offroad-Zubehör, für Autarkie-Technik – und für die Frage, wie viel Abenteuer ein modernes Reisemobil tatsächlich aushält. Nicht nur die Optik des WEINSBERG X-PEDITION ist stark, auch das Fahrzeug selbst hat bei der Dakar Classic gezeigt, was in ihm steckt. Auf schwierigem Gelände und unter dauerhafter Belastung hat sich der X-PEDITION sehr gut geschlagen – ohne Ausfälle und ohne Beanstandungen im harten Einsatz.



Parallel dazu nutzte Delta 4x4 das begleitende Rennfahrzeug, um den neuen LODER AT #1 Offroadreifen in 16 Zoll sowie die dazu passende Delta Klassik B Felge unter den Extrembedingungen der Dakar Classic zu erproben. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen in künftige Serienlösungen ein.



Motorsport als konsequentes Testfeld



Delta 4x4 nutzt den Motorsport seit Jahren nicht nur als Bühne, sondern vor allem als konsequentes Entwicklungsumfeld. Die Rallye Dakar ist dafür ein nahezu idealer Test: Lange Tagesetappen, wechselnde Untergründe von hartem Fels bis zu tiefem Sand und extreme Temperaturen schaffen Belastungsprofile, die im normalen Fahrbetrieb kaum reproduzierbar sind.



Im Rahmen der Dakar Classic 2026 wurden Rennfahrzeug und Reisemobil in unterschiedliche Rollen eingesetzt, jedoch über einen gemeinsamen Anspruch verbunden. Das Rennfahrzeug fungierte als Extrem-Prüfstand für neue Reifen- und Felgenlösungen. Der von Sunmobil Cars eingesetzte WEINSBERG X-PEDITION übernahm die Praxisrolle eines Reisemobils im harten Alltag eines Rallye-Serviceteams. Der Campervan trat als seriennahe Offroad-Konfiguration mit Höherlegung, verstärkten Felgen, Zusatzbeleuchtung und Offroad-Hubstützenanlage von E&P Hydraulics aus der AL-KO-Gruppe auf und überzeugte durch hohe Fahrstabilität und Reserven auf Straße, Schotter und Sand. Das von WCS entwickelte Autarkiekonzept mit starken Ladeboostern, Lithium-Batterien, Wechselrichter und Solarmodul stellte eine zuverlässige 230-Volt-Versorgung sicher und ermöglichte den Einsatz als „Mobile Office“ im Rallyealltag. So konnten Erkenntnisse aus dem Grenzbereich gezielt mit Erfahrungen aus einem realistischen Reisemobil-Szenario verknüpft werden – mit Blick auf Fahrkomfort, Robustheit, Fahrsicherheit und Alltagstauglichkeit.



Schlussbilanz im Wüstensand



Das Gemeinschaftsprojekt bei der Dakar Classic 2026 in Saudi-Arabien hat eindrucksvoll gezeigt, wie sinnvoll sich Motorsport und Reisemobile ergänzen. Das Rennfahrzeug fungierte als Extrem-Prüfstand für den neuen 16-Zoll-Offroadreifen LODER AT #1 und die dazu passende Delta Klassik B Felge. Der von Sunmobil Cars eingesetzte WEINSBERG X-PEDITION überzeugte parallel als Praxislabor für Fahrwerk, Autarkie und Zubehör im realen Offroad-Einsatz eines Reisemobils. Besonders bemerkenswert: Trotz der anhaltenden Belastung über gut zwei Wochen hinweg blieb der X-PEDITION ohne Ausfälle und bestätigte damit seine Robustheit und Verarbeitungsqualität. Gleichzeitig zeigte der Einsatz, dass der WEINSBERG X-PEDITION diese Offroad-Tauglichkeit mit dem Komfort verbindet, den Reisende im Alltag erwarten.

(lifePR) (