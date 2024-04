Veränderungen im Produktmanagement: Hans Hanusch geht in Ruhestand. Nachfolger ist Franz Schanzer

Mit Hans Hanusch geht ein Urgestein der Branche in den Ruhestand. Seit Oktober 2011 hat er bei Knaus Tabbert die Camper Vans von KNAUS nachhaltig geprägt und gestaltet. Mit seiner über Jahrzehnte langen Erfahrung, viel Leidenschaft und Energie arbeitete Hans Hanusch über zwölf Jahre lang an der Konzeption und Entwicklung der Kastenwagen im Unternehmen Knaus Tabbert. Ob BoxLife oder Sondermodelle wie der Saint&Sinner, erstmals ein KNAUS Camper Van auf Volkswagen, Hans Hanusch konnte im Bereich Camper Vans immer wieder sehr erfolgreich Akzente in der Branche setzen. „Es war mir eine Freude und ein Vergnügen, für Knaus Tabbert arbeiten zu dürfen. Den Kolleginnen und Kollegen, möchte ich für Ihre allzeit freundliche Unterstützung und gute Zusammenarbeit herzlichst danken.“ resümiert Hans Hanusch seine Tätigkeit.



Diese würdigt auch Knaus Tabbert Vorstand Gerd Adamietzki: „Für seinen unermüdlichen Einsatz danke ich Hans Hanusch sehr. Er hat unsere Camper Vans mit Kompetenz und Kreativität entscheidend geprägt und vorangebracht. Wir bedauern seinen Weggang sehr und wünschen ihm alles Gute für diesen nächsten Lebensabschnitt.“



Die Aufgaben von Hans Hanusch übernimmt Franz Schanzer. Der Niederbayer ist seit September 1998 im Unternehmen und kennt Knaus Tabbert sowie dessen Portfolio bestens. Er sammelte viel Erfahrung als Projektleiter an der Schnittstelle von Entwicklung und Produktion, bis er im Januar 2021 das Produktmanagement der WEINSBERG Camper Vans übernahm. Franz Schanzer berichtet an Jürgen Thaler, Leiter des Knaus Tabbert Produktmanagements. „Mit Franz Schanzer übernimmt ein erfahrener Experte diese anspruchsvolle Aufgabe innerhalb des Produktmanagements. Auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm freue ich mich sehr.“, so CSO Gerd Adamietzki.

