Knaus Tabbert zieht positives Fazit zum Caravan Salon 2025





• 269.000 Besucherinnen und Besucher hieß der Caravan Salon Düsseldorf 2025 willkommen

• große Aufmerksamkeit für die Marken von Knaus Tabbert in Halle 1 und 16

• Ausgezeichnet: WEINSBERG und KNAUS räumen Preise ab

• Positives Fazit: Hohe Resonanz und optimistischer Ausblick auf die kommende Saison



Mit einem erfolgreichen Messeauftritt und zwei Auszeichnungen bei der AutoBILD Reisemobil Leserwahl blickt Knaus Tabbert zufrieden auf den diesjährigen Caravan Salon in Düsseldorf zurück. 269.000 Besucherinnen und Besucher unterstreichen erneut die Bedeutung der weltweit größten Messe für Caravaning und markieren die zweithöchste Besucherzahl in der Geschichte des Caravan Salon.



In Halle 1 präsentierte das Unternehmen die Marken KNAUS, WEINSBERG, TABBERT, T@B sowie die Vermietmarke RENT AND TRAVEL. Die Luxusmarke MORELO zog in Halle 16 die Aufmerksamkeit auf sich.



Besondere Anerkennung gab es von Leserinnen und Lesern der AutoBILD Reisemobil für diese Camper: Der KNAUS TOURER CUV belegte in seiner Kategorie den zweiten Platz. Das innovative CUV-Konzept verbindet die Agilität eines Vans mit dem Komfort eines Reisemobils und richtet sich an aktive Reisende, die Wert auf kompakte Maße und clevere Raumlösungen legen.



Der große Gewinner war der WEINSBERG X-PEDITION, der den ersten Platz errang. Mit markantem Offroad-Design, moderner Technik und einem komfortablen Innenraum ist er ideal für Abenteurer, die Wert auf Alltagstauglichkeit legen.



„Die Auszeichnungen sind ein Beleg für die Innovationskraft und Attraktivität unseres Portfolios. Gleichzeitig zeigt die Resonanz auf der Messe, dass die Begeisterung für Freizeitfahrzeuge weiterhin auf einem guten Niveau ist,“ sagt Wim de Pundert, CEO der Knaus Tabbert AG.



Mit starkem Besucherinteresse, positiven Rückmeldungen seitens der Händler und Kunden sowie zwei prämierten Fahrzeugen zieht Knaus Tabbert ein rundum positives Fazit und blickt optimistisch in die kommende Saison.

