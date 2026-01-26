Knaus Tabbert zieht positive Bilanz zum Abschluss der CMT 2026





• Über Vorjahresniveau: Hohes Interesse der rund 268.000 Messebesucher der CMT

• KNAUS BOXTIME mit 1. Platz beim European Innovation Award ausgezeichnet

• Modelle des Konzerns belegen Spitzenplätze bei den Leserwahlen von promobil und CARAVANING



Zum Abschluss der CMT 2026 zieht die Knaus Tabbert AG eine positive Bilanz. Als eine der weltweit größten Publikumsmessen für Tourismus und Freizeit lockte die CMT in diesem Jahr rund 268.000 Besucher auf das Stuttgarter Messegelände. Die Marken KNAUS, TABBERT, WEINSBERG und T@B präsentierten eindrucksvoll ihre aktuelle Modellvielfalt.



Auszeichnung für Innovationskraft: Ein wichtiges Signal für die Produktentwicklung des Konzerns war die Verleihung des European Innovation Award 2026. In der Kategorie „Gesamtkonzept Van“ wurde der KNAUS BOXTIME und seine revolutionäre Technologie mit dem 1. Platz prämiert.



Im Rahmen der CMT wurden zudem die Ergebnisse der jährlichen Leserwahlen der Fachmagazine promobil und CARAVANING bekannt gegeben. Die Freizeitfahrzeuge der Knaus Tabbert AG konnten sich dabei erneut in mehreren Kategorien an der Spitze behaupten und wurden von den Lesern beeindruckende elf Mal unter die Top Drei gewählt. Erste Plätze und damit den Titel „Reisemobil des Jahres“ gab es für den WEINSBERG CaraHome sowie den KNAUS VAN TI.



„Die Rückmeldungen der Messebesucher und die Auszeichnungen durch die Fachleser freuen uns sehr“, sagt CSO Matjaž Grm. „Die Ergebnisse sind für uns eine wichtige Orientierung und unterstreichen die Relevanz unseres Modellportfolios. Mit der erfolgreichen CMT setzt sich der positive Trend der Herbstmessen fort und bestärkt uns in unserer neuen strategischen Ausrichtung“.

(lifePR) (