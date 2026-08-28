Knaus Tabbert präsentiert die Neuheiten des Caravan Salon 2026 in Düsseldorf

SKY TI: die neue Art des Reisens.

die neue Art des Reisens. VAN TI PLUS: das Nonplusultra in der Kompaktklasse.

NORDWIND: Oberklasse, die keine Saison kennt.

Oberklasse, die keine Saison kennt. SPORT: in neuer PLATINUM SELECTION.

CaraCompact EDITION [PEPPER]: Erfolgsgeschichte neu geschrieben.

CaraBus EDITION [FIRE] und CaraBus GREY EDITION [FIRE]: heiß auf Abenteuer?



CaraLife: Junges Wohnen für unterwegs.

VIVALDI: Wahre Klasse, neu komponiert.

Wahre Klasse, neu komponiert. PUCCINI FINEST EDITION: Sichtbar veredelt, spürbar exklusiv.

Auf dem Caravan Salon 2026 in Düsseldorf präsentiert Knaus Tabbert in Halle 1 sein umfangreiches Produktportfolio gemeinsam mit den Highlights des Modelljahres 2027. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen starke Marken, zukunftsweisende Konzepte und Fahrzeuge, die modernes Reisen mit Komfort und Alltagstauglichkeit verbinden. Morelo ist parallel dazu mit einem eigenständigen Auftritt der Luxusliner in Halle 16 vertreten.Ein besonderes Highlight ist die Weltpremiere des KNAUS VAN TI PLUS: das Modell verbindet kompakte Abmessungen und hohe Agilität mit einem überraschend großzügigen Wohngefühl. Auf Basis des VW Crafter und optional mit Allrad‐Antrieb erhältlich, steht der VAN TI PLUS für vielseitige Reiseoptionen – von der spontanen Auszeit bis zur Tour abseits der üblichen Routen.Der Caravan Salon zeigt als internationaler Branchentreffpunkt, welche Themen die Zukunft des mobilen Reisens prägen. Mit einer konsequenten Markenschärfung und den Neuheiten des Modelljahres 2027 unterstreicht Knaus Tabbert seinen Anspruch, die Zukunft des Caravanings aktiv mitzugestalten.Die Neuheiten des Caravan Salon 2026KNAUSWEINSBERGTABBERTKNAUSKNAUS SKY TIMit dem KNAUS SKY TI hebt KNAUS ein etabliertes Erfolgsmodell auf ein neues Niveau. Die Neuauflage verbindet moderne Fahrzeugtechnik, hohen Reisekomfort und hochwertige Aufbauqualität zu einem Gesamtpaket, das in zentralen Bereichen spürbar weiterentwickelt wurde. Aufgebaut auf dem modernsten VW‐Crafter‐Chassis mit Breitspurachse, neuem Radstand und serienmäßigem Automatikgetriebe, steht der SKY TI für zeitgemäße Mobilität und ein Fahrerlebnis, das Komfort und Dynamik überzeugend zusammenführt.Auch im Innenraum zeigt der neue SKY TI seine konsequente Weiterentwicklung. Der beheizte Funktions‐Doppelboden mit integrierten Stauräumen sorgt für hohen Komfort und Alltagstauglichkeit, während der stufenlose Wohnraumboden ein besonders harmonisches Raumgefühl schafft. Textile Wandverkleidungen mit Softtouch, die neue Sitzgruppe für mindestens vier Personen, das großzügige Raumbad mit separater Dusche sowie Bettlängen von rund zwei Metern unterstreichen den wohnlichen Charakter des Fahrzeugs. Hinzu kommen Features wie ein 157‐Liter‐Kompressor‐Kühlschrank mit Doppeltüranschlag, eine 100Ah LiFePo Aufbaubatterie, Alu‐Rahmenfenster sowie eine Truma Dieselheizung in Serie. Zudem kann der SKY TI mit einer ALDE Dieselheizung oder einem elektrischen Bughubbett, welches zusätzlichen Raum schafft, ausgestattet werden. Der SKY TI ist in „Silbermetallic“, „Weiß“ oder „Campovolo Grau“ erhältlich. Und auch innen gibt es Gestaltungsspielraum für individuelle Kundenwünsche: optional kann das Dekor der Deckenschrankklappen von „Kieselgrau“ auf „Salinas Eiche“ gewechselt werden.Ein besonderes Highlight ist das große Panoramadach aus Echtglas in der Hutze, das sich mit einem Handgriff öffnen lässt. Es bringt außergewöhnlich viel Tageslicht in den Innenraum und schafft eine helle, offene Atmosphäre. Auch äußerlich zeigt der SKY TI seine Weiterentwicklung mit FoldXpand, maximierten Garagentür‐Öffnungen, einer integrierten Kamera im Dachübergangselement und der neuen Heckgestaltung mit Cateye‐Evolution‐Leuchten. Den SKY TI gibt es in den Grundrissvarianten 650 MEG, 700 DEG und 700 DX.KNAUS VAN TI PLUSDer VAN TI PLUS verbindet die handlichen Außenabmessungen eines Vans mit einem Innenraumkonzept, das spürbar mehr Großzügigkeit bietet, als es die schlanke Silhouette vermuten lässt. Möglich wird das durch die schmale Aufbaubreite und die FoldXpand-Lösung, die kompakte Proportionen mit einem überraschend offenen Raumgefühl kombiniert. So bringt der VAN TI PLUS Agilität, Alltagstauglichkeit und Wohnkomfort in eine überzeugende Balance.Auch fahrdynamisch setzt der VAN TI PLUS starke Akzente. Aufgebaut auf dem modernsten VW-Crafter-Chassis und optional mit Allrad-Antrieb erhältlich, bietet er beste Voraussetzungen für ein besonders souveränes und vielseitiges Fahrerlebnis. Gleichzeitig unterstreichen die hochwertige Aufbautechnik mit Alu-Alu-Seitenwänden sowie der stufenlose Wohnraumboden den hohen Komfort- und Qualitätsanspruch des Modells.Im Innenraum zeigt sich die Verwandtschaft zum SKY TI – das Interieur ist bis ins Detail durchdacht und hochwertig ausgeführt: Ein aufwendiger Möbelbau, textile Wandverkleidungen und eine klar strukturierte Atmosphäre mit spürbarem Premium-Charakter. Hinzu kommt eine umfangreiche Serienausstattung mit Rahmenfenstern, Dieselheizung, Kompressor-Kühlschrank mit Doppeltüranschlag und Lithium-Batterie; optional ist zudem eine ALDE-Dieselheizung verfügbar. Erhältlich ist der VAN TI PLUS in den Grundrissvarianten 650 MEG und 700 DEG sowie in den Farben „Silbermetallic“ und „Campovolo Grau“.KNAUS NORDWINDDer KNAUS NORDWIND ist gemacht für Menschen, die Freiheit nicht an Jahreszeiten knüpfen und auch unterwegs keine Kompromisse kennen. Mit seinem klaren Auftritt, seinem hohen Qualitätsanspruch und seinem Verständnis von saisonunabhängigem Reisen steht er für eine neue Ära von KNAUS — und für eine Oberklasse, die Stil, Komfort und Verlässlichkeit zu jeder Jahreszeit selbstverständlich macht. Als konsequent auf Ganzjahrestauglichkeit ausgelegter Wohnwagen bietet der NORDWIND mit ALDE-Heizung, ALDE-Fußbodenheizung und Abwasserverlegung im Innenraum beste Voraussetzungen für komfortables Reisen auch bei kühleren Temperaturen. Der NORDWIND wurde in enger Zusammenarbeit mit den Spezialisten von ALDE Schweden entwickelt und übertrifft damit die strengen Anforderungen der Norm. Damit steht der winterfeste NORDWIND buchstäblich für den Einsatz unter kältesten Bedingungen. So entsteht ein Reiseerlebnis, das nicht von äußeren Bedingungen bestimmt wird, sondern von dem Anspruch, jederzeit entspannt und auf hohem Niveau unterwegs zu sein.Auch in Ausstattung, Ausbauqualität und Design unterstreicht der NORDWIND seinen Premium-Charakter. Alu-Rahmenfenster mit Plissee-Verdunklung, Service-Modul, Kompressor-Kühlschrank mit beidseitigem Türanschlag, Hybrid-Kocher mit Gas-On-Glas und Induktion sowie das Komfort-Schlafsystem mit Federteller-Lattenrost machen den hohen Serienanspruch des Modells sichtbar. Hinzu kommen ein aufwendiger Möbelbau und textile Wandverkleidungen, die gemeinsam mit harmonisch abgestimmten Farben und Oberflächen eine Atmosphäre von Ruhe, Wärme und hochwertiger Wohnlichkeit schaffen. Der NORDWIND wird damit zu einem Ort, an dem man sich vom ersten Moment an zuhause fühlt.Auch äußerlich zeigt der NORDWIND seinen Anspruch in jedem Detail. Die neue Formensprache mit FoldXpand-Heck, integrierten Rangiergriffen, einer durchgehenden dritten Bremsleuchte und Voll-LED-Cateye-Heckleuchten verleiht dem Wohnwagen eine moderne, markante Präsenz. Optional setzt ein Aufbau in Silber Metallic zusätzliche gestalterische Akzente. Ergänzt wird das Angebot durch funktionale Ausstattungsoptionen wie einen 40-Liter-Abwassertank, der den hohen Komfortanspruch des NORDWIND weiter unterstreicht. So verbindet der NORDWIND Ganzjahreskomfort, hochwertige Ausstattung und eine eigenständige Designsprache zu einem Oberklasse-Wohnwagen, der in jeder Saison überzeugt.KNAUS SPORT PLATINUM SELECTIONDer KNAUS SPORT ist ab sofort auch als PLATINUM SELECTION erhältlich und verbindet eine besonders umfangreiche Ausstattung mit einem attraktiven Preisvorteil. Damit wird das Modell für Kundinnen und Kunden noch interessanter, die Wert auf zusätzlichen Komfort und ein stimmiges Gesamtpaket legen. In den BENELUX‐Märkten wird der KNAUS SPORT in sechs Grundrissen als PLATINUM SELECTION angeboten. In allen weiteren Ländern ist ein attraktives PLATINUM PAKET für sämtliche Grundrisse verfügbar.WEINSBERGWEINSBERG CaraCompact EDITION [PEPPER]Der WEINSBERG CaraCompact EDITION [PEPPER] schreibt die Erfolgsgeschichte des meistverkauften Reisemobils Europas konsequent fort. Die umfassende Neuauflage verbindet das bewährte Erfolgsrezept des [PEPPER] mit einem deutlich weiterentwickelten Gesamtpaket: einem außergewöhnlich attraktiven Preis‐Leistungs‐Verhältnis, mehr Innenraum durch das neu gestaltete Heck und einer wertigen Serienausstattung, die in dieser Klasse ein bemerkenswert hohes Niveau setzt. Neben den bekannten Grundrissen 600 MF und 600 MEG ergänzt künftig auch der neue 580 MEG das Angebot und macht den [PEPPER] in einer nochmals kompakteren Variante erlebbar.Auch gestalterisch zeigt sich der [PEPPER] umfassend erneuert. Ein neues Exterieur mit markantem Foliendesign, das neue WEINSBERG‐Heck mit integriertem Stoßfänger sowie Voll‐LED‐Rückleuchten im WEINSBERG‐Design verleihen dem Fahrzeug einen modernen, eigenständigen Auftritt. Gleichzeitig sorgt das neue Raumkonzept für spürbar mehr Platz im Gang und zusätzliches Volumen in der Heckgarage — ein Plus an Großzügigkeit und Alltagstauglichkeit, das den Charakter des [PEPPER] als kompaktes Kraftpaket weiter schärft.Auch im Innenraum wurde der [PEPPER] in vielen Bereichen neu gedacht. Ein neues Sitzbankkonzept mit der Möglichkeit, die Sitze auszuziehen und in der sogenannten „doppelten Lümmelfunktion“ bequem zu lümmeln, ein moderner Bugausbau sowie eine ausschwenkbare Esstischerweiterung in Serie erhöhen den Wohnkomfort spürbar. Das neue Komfort‐Schwenkbad mit beleuchtetem Spiegel, Ambientebeleuchtung, und im Waschbecken integriertem Handtuchhalter verbindet clevere Raumnutzung mit einer zeitgemäßen, wohnlichen Anmutung. Im Heck sorgt am Bett eine intuitiv ausziehbare Trittstufe inklusive Schuh‐ und Wäschefach für zusätzlichen praktischen Nutzen.Auch der Küchenbereich unterstreicht den weiterentwickelten Anspruch des Modells. Eine neue Küchenrückwandverkleidung mit verdecktem Rollo, ein 2‐flammiger‐Kocher, eine tiefe Spüle und eine flächenbündige Arbeitsflächenverlängerung schaffen eine funktionale und zugleich moderne Küchenlösung. Hinzu kommen beim Grundriss 600 MF ein großer 153‐Liter‐Kompressor‐Kühlschrank in Serie sowie hochwertige Softclose‐Beschläge mit Vollauszug. Gemeinsam mit der Truma Combi 6 Heizung beim 600 MF und Bettlängen von durchgängig über zwei Metern entsteht so ein Reisemobil, das Funktionalität, Alltagstauglichkeit und Wohnlichkeit auf besondere Weise verbindet — und eines bleibt: ein Fahrzeug, in das man einsteigt, losfährt und sich überall zuhause fühlt.WEINSBERG CaraBus EDITION [FIRE] und CaraBus GREY EDITION [FIRE]WEINSBERG setzt den CaraBus EDITION [FIRE] neu auf und bringt damit einen Camper Van auf die Straße, der attraktives Design, hohen Komfort und eine umfangreiche Serienausstattung mit einem überzeugenden Preis‐Leistungs‐Verhältnis vereint. Ein schlanker Aufbau, ein eleganter Auftritt und ein modernes Interieur mit hochwertigen Holzdetails und stilvollen Farbakzenten verleihen dem Fahrzeug eine durchgängig stilvolle Anmutung. Der Möbelbau überzeugt mit Holzprofilen, während das Schwenkbad für eine clevere Raumaufteilung und spürbar mehr Komfort im kompakten Format sorgt. Auch im Alltag unterwegs zeigt sich der CaraBus EDITION [FIRE] durchdacht: Der im Innenraum platzierte Frischwassertank, die neue Dachisolation, sowie Sitzpolster mit doppelter Lümmelfunktion und herausnehmbarer Lordosenstütze machen das Reisen besonders angenehm. Abgerundet wird das Konzept durch einen harmonisch gestalteten Küchenbereich mit flächenbündiger Küchenplattenverlängerung, der Funktionalität und modernes Design stimmig verbindet. So steht der CaraBus EDITION [FIRE] für einen Camper Van, der Stil, Wohnlichkeit und Alltagstauglichkeit überzeugend zusammenführt.Mit dem CaraBus GREY EDITION [FIRE] setzt WEINSBERG zudem ein besonders designorientiertes Statement. Die eigenständige Gestaltung außen wie innen verleiht dem Camper Van einen durchgängig modernen, urbanen und markanten Auftritt. Dieser Camper Van zeigt seine sportliche DNA nicht nur in der Linienführung, sondern vor allem in seiner konsequenten Farbwelt. Der CaraBus GREY EDITION [FIRE] steht für einen Stil, der cool, lässig und kompromisslos wirkt — und für alle gemacht ist, die unterwegs nicht nur flexibel reisen, sondern auch gestalterisch ein klares Zeichen setzen wollen.WEINSBERG CaraLifeMit dem CaraLife bringt WEINSBERG einen modernen und preisattraktiven Wohnwagen auf den Markt. Im Exterieur besticht er durch klare Linien und Kontraste. Als konsequent elektrisch gedachtes Modell steht er für ein neues Verständnis von mobilem Wohnen: klar im Design, einfach in der Bedienung und konsequent auf die Bedürfnisse einer jungen, zeitgemäßen Zielgruppe ausgerichtet. Dabei verbindet der CaraLife innovative Technik mit einem besonders überzeugenden Preis‐Leistungs‐Verhältnis und einem eigenständigen, modernen Charakter.Seine vollelektrische Serienausstattung mit Induktionskochfeld, Kühlschrank und Klimaanlage bringt Komfort in den Caravan, wie man ihn aus dem Alltag zuhause kennt, und macht das Reisen spürbar einfacher und zeitgemäßer. Im Innenraum schaffen frische Farben, klare Linien und harmonisch abgestimmte Materialien eine moderne, reduzierte und zugleich wohnliche Atmosphäre. Unterschiedliche Schlaflösungen — von Einzel‐ und Doppelbetten über französische Betten bis hin zu Etagenbetten für Familien — machen den CaraLife zudem besonders vielseitig. So wird er zu einem Wohnwagen, der junges Wohnen für unterwegs neu interpretiert.TABBERTTABBERT VIVALDIWahre Klasse, neu komponiert: Ein echter TABBERT vereint zeitloses Design mit handwerklicher Perfektion. Schon in der Serienausstattung wird dieser Premiumanspruch beim neuen Vivaldi deutlich. Das Zusammenspiel aus AL‐KO Fahrwerk, Antischleudersystem, AL‐KO Premium Stützen und AAA Premium Brake steht für ein hohes Maß an Sicherheit auf Reisen. Zugleich unterstreichen die Servicebox, ein 157‐Liter‐Kompressor‐Kühlschrank, die Arbeitsplattenverlängerung mit versenkbarem Gas‐on‐Glas‐Kocher und die serienmäßige Ambientebeleuchtung den Anspruch, Komfort und Wertigkeit von Beginn an auf hohem Niveau anzubieten.Auch konstruktiv zeigt der VIVALDI seine gehobene Ausrichtung bis ins Detail. Das hinterlüftete 48mm dicke TABBERT‐Dach, der 47 Millimeter starke Boden, Glattblech, Rahmenfenster sowie die markentypischen Designelemente wie Markisen‐ und Gürtelleiste verleihen dem Caravan seine souveräne, elegante Präsenz. Im Innenraum setzt sich dieser Anspruch konsequent fort: Geschlossene Deckenschränke, eine markante Designdeckenleuchte, hochwertige Eckregale im Wohnbereich, eine Serviceklappe in der Sitzkastenfront und eine Holzschiebetür als Raumtrenner schaffen eine Atmosphäre, die Wohnlichkeit und Exklusivität sichtbar verbindet.Mit den neuen Grundrissen 490 TD, 550 E, 590 HE und 685 DF zeigt der VIVALDI darüber hinaus auch in der Raumgestaltung seine konsequente Weiterentwicklung. Zusätzlichen Komfort bieten auf Wunsch ein Truma Mover Smart A beziehungsweise bei Tandemachsern ein Mover XT4. So entsteht ein Caravan, der mit hoher Verarbeitungsqualität, hochwertiger Ausstattung und einem spürbar gehobenen Wohngefühl in jedem Detail erkennen lässt, was einen echten TABBERT ausmacht.TABBERT PUCCINI FINEST EDITIONMit der neuen PUCCINI FINEST EDITION präsentiert TABBERT ein Editionsmodell, das den Oberklasse-Anspruch der Marke in besonders veredelter Form interpretiert. Bereits im Exterieur setzt der Caravan mit Glattblech, Rahmenfenstern und 17-Zoll-Felgen starke Akzente und vermittelt eine souveräne, elegante Präsenz, die seinen hochwertigen Charakter auf den ersten Blick sichtbar macht. Die PUCCINI FINEST EDITION steht damit für Caravaning, das Design, Komfort und Exklusivität konsequent zusammendenkt.Im Innenraum wird dieser Anspruch eindrucksvoll fortgeführt. Möbelfronten in weißem Hochglanz verleihen dem Interieur eine sichtbar veredelte Anmutung, während fein abgestimmte Materialien und präzise gesetzte Lichtakzente eine Atmosphäre schaffen, die Ruhe, Großzügigkeit und stilvolle Wohnlichkeit ausstrahlt. Eine elegante Acryl-Küchenrückwand setzt im Küchenbereich einen modernen Akzent, das schwarze Deckenfeld verleiht dem Raum zusätzliche Tiefe und einen ausdrucksstarken, exklusiven Charakter. Ergänzt wird dieser hochwertige Eindruck durch einen fein ausgearbeiteten Stick im Rückenpolster, der die Liebe zum Detail auf besondere Weise sichtbar macht. So entsteht ein Raumgefühl, das den Premiumcharakter des Modells in jedem Detail erlebbar werden lässt.Das TABBERT Komfort Schlafsystem steht für erholsamen Schlaf auf hohem Niveau und unterstreicht den Anspruch, Reisen so angenehm wie möglich zu gestalten. Ein TV im Wohnbereich ergänzt das hochwertige Ausstattungspaket. So verbindet die PUCCINI FINEST EDITION exklusive Gestaltung mit spürbarem Mehrwert.