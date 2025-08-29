Die Neuheiten des Caravan Salon 2025

BOXTIME: der Camper Van der Zukunft – leicht, smart, nachhaltig

der Camper Van der Zukunft – leicht, smart, nachhaltig BOXLIFE und BOXLIFE PLATINUM SELECTION: der Möglichmacher unter den Camper Vans

der Möglichmacher unter den Camper Vans L!VE I: innen neu definiert

innen neu definiert L!VE WAVE: flexibel reisen, komfortabel ankommen – jetzt mit neuem Grundriss

flexibel reisen, komfortabel ankommen – jetzt mit neuem Grundriss SÜDWIND BLACK SELECTION: ein Klassiker als hochwertiges Editionsmodell

ein Klassiker als hochwertiges Editionsmodell SPORT: mehr Komfort ab Werk

CaraSuite: weitergedacht – mit neuen Grundrissen

weitergedacht – mit neuen Grundrissen CaraOne: für alle, die unterwegs mehr erwarten – jetzt in neuem Design

für alle, die unterwegs mehr erwarten – jetzt in neuem Design CaraBus EDITION [FIRE]: jetzt auch als CaraBus Grey EDITION [FIRE]

jetzt auch als CaraBus Grey EDITION [FIRE] CaraCompact EDITION [PEPPER]: volle Würze, schlanker Preis – das ist der neue [PEPPER]

PANTIGA FINEST EDITION: Auszeit ohne Kompromisse – serienmäßig

Auszeit ohne Kompromisse – serienmäßig CAZADORA: wo Luxus auf Leben trifft – jetzt mit neuen Grundrissen

Knaus Tabbert hat sich neu ausgerichtet: mit einer überarbeiteten Produktphilosophie, schlankeren Strukturen und einem klaren Fokus auf Effizienz und Kundennutzen. Dabei wurde nicht alles neu erfunden – vieles jedoch gezielt verbessert, vereinfacht oder konsequent weitergedacht.Innovation bleibt ein fester Bestandteil der Knaus‐Tabbert‐DNA. So stehen auch die Neuheiten auf dem Caravan Salon 2025 genau für diesen Anspruch: innovative technische Lösungen, neue Komfortansätze und zukunftsfähige Fahrzeugkonzepte – klar, pragmatisch und auf das Wesentliche konzentriert. Ein besonderes Highlight ist der neue KNAUS BOXTIME, der mit seiner innovativen Light‐Weight‐Technology neue Maßstäbe in Gewichtseffizienz und Raumgestaltung setzt und das Segment der kompakten Freizeitfahrzeuge nachhaltig prägt.Auch der Messeauftritt in Halle 1 präsentiert in diesem Jahr ein neues Erscheinungsbild. Dort zeigt Knaus Tabbert seine umfangreiche Markenvielfalt – mit Ausnahme von MORELO, das in Halle 16 vertreten ist. Die neu gestalteten Module ermöglichen es Besucherinnen und Besuchern, die Fahrzeuge intensiv zu erleben: von der anschaulichen Demonstration der Light‐Weight‐Technology des KNAUS BOXTIME bis hin zum praxisnahen Erleben des neuen Schwenkbads im KNAUS BOXLIFE.Mit diesen Produkt‐ und Markenauftritten unterstreicht Knaus Tabbert seinen Anspruch, die Zukunft des mobilen Reisens aktiv zu gestalten – und Kundinnen und Kunden neue Möglichkeiten für unvergessliche Urlaubserlebnisse zu eröffnen.Mit dem neuen BOXTIME stellt KNAUS einen durchdachten Camper Van vor, der Leichtbau, Funktionalität und zeitgemäßen Komfort vereint. Die Baureihe zeichnet sich durch ihr automotives und dynamisches Erscheinungsbild, ihre hochwertige und detailverliebte Verarbeitung sowie ihre besondere thermische und akustische Isolation aus – ideal für moderne Caravaning‐Bedürfnisse. Grundlage dafür ist die neu entwickelte Light‐Weight‐Technology, bei der leistungsfähige, moderne Materialien zum Einsatz kommen. Sie sorgt für gute Dämmwerte, hohe Stabilität und Temperaturbeständigkeit – und ist dabei recycelbar.Mit der Light‐Weight‐Technology zeigt KNAUS, wie modernes Caravaning heute aussieht – leichter, leiser, langlebiger. Sie vereint höchste Ansprüche an Design mit maximaler Funktionalität, reduziert das Gewicht und verbessert den Komfort. So entsteht ein Wohnraum, der zum Erlebnis wird. Mehr Raum, mehr Möglichkeiten: Trotz vergleichbarem Volumen entsteht durch schlankere Oberschränke ein Raumgewinn von rund 70mm für mehr Bewegungsfreiheit zwischen Küche und Bad. Weniger Gewicht, volle Leistung: Durch den gezielten Einsatz von Light‐Weight‐Materialien wird das Fahrzeug um einiges leichter. So werden beispielsweise beim BOXTIME 600 MQ gegenüber einem herkömmlichen, vergleichbaren Kastenwagen ganze 60kg eingespart. Das verbessert das Fahrverhalten, reduziert den Verbrauch und erhöht die mögliche Zuladung. Nachhaltigkeit neu gedacht: Die eingesetzten Light‐Weight‐Materialien sind recycelbar – für eine intelligente, verantwortungsvolle Technologie, die Ressourcen schont. Das geschlossenzellige Material absorbiert zudem Stöße effektiv, schützt Möbel und Struktur und reduziert spürbar Vibrationen – für mehr Sicherheit und Langlebigkeit. Außerdem ist die thermische Isolation deutlich verbessert. Decke und Boden werden jeweils in einem Stück gefertigt und passen sich exakt der Fahrzeugstruktur an – für eine gleichmäßige Dämmung im gesamten Innenraum. Der Boxtime wartet mit einer hervorragenden Akustik auf: Die Wandverkleidung dämmt nicht nur gegen Hitze und Kälte, sondern reduziert Außengeräusche um bis zu –3 dB(A) – für mehr Ruhe und Komfort.Neben einem durchdachten Raumkonzept und einem automotiv inspirierten Design bietet das Modell eine neue Badkonstruktion: Das stylische Bad mit Schwenkwand verbindet Design und Funktion perfekt – und ist dabei kompakt, praktisch und ganz ohne Duschvorhang. So wird der Sanitärbereich zum echten Wohlfühlort auf Reisen. Offene Wohnbereiche mit viel Platz, intelligente Stauraumlösungen und eine durchdachte Küche machen das mobile Zuhause vielseitig und einladend. Mit einer umfassenden LED‐Beleuchtung und zahlreichen Lichtquellen bietet der BOXTIME sowohl helles Licht als auch stimmungsvolles Ambientelicht. Klare Linien und der EasySpace‐Bugausbau mit serienmäßigem Panoramafenster im Bug schaffen ein Interieur, das Raum, Design und Komfort vereint. Raffinierte, schlanke Oberschränke sorgen für mehr Bewegungsfreiheit und ein offenes Raumgefühl – bei gleichzeitig großzügigem Stauraum dank innovativer Materialien. Der BOXTIME ist in vier Grundrissen erhältlich: 540 MQ, 600 MQ, 630 ME und 630 MX. Letzterer überzeugt serienmäßig mit einem elektrischen Hubbett im Heck, das maximale Raumnutzung und Schlafkomfort vereint. Bei den anderen Modellen ist das Hubbett optional verfügbar. Das elektrisch verstellbare Hubbett lässt sich per Knopfdruck auf die gewünschte Höhe bringen und bleibt dabei in jeder Position voll nutzbar. Für traumhaften Liegekomfort sorgt zusätzlich das serienmäßige Komfortbettsystem mit EvoPore HRC Matratze und Bettrahmen inklusive hochwertiger Tellerfedern. Mit dem BOXTIME schlägt KNAUS ein neues Kapitel bei den Camper Vans auf – innovativ, technologisch und ökologisch.Mit dem BOXLIFE präsentiert KNAUS ein rundum weiterentwickeltes Camper Van‐Modell, das Funktionalität, Design und Komfort auf ein neues Level hebt. Fünf Grundrisse – 540 MQ, 600 MQ, 600 DQ, 600 ME und 630 ME – machen den BOXLIFE zur modellvielfältigsten Baureihe im Camper Van‐Segment von KNAUS und bieten die passende Lösung für unterschiedlichste Urlaubsbedürfnisse.Technische Highlights wie die serienmäßige Dieselheizung und die innovative Slide‐Out‐Sitzbank unterstreichen den hohen Anspruch an Komfort und Alltagstauglichkeit. Gleichzeitig markiert der BOXLIFE den idealen Einstieg in die Welt der KNAUS Camper Vans – für alle, die Markencharakter ab dem ersten Modell erleben möchten. Besonders hervorzuheben ist das optionale Heck‐Hubbett, das im BOXLIFE Platz und Schlafkomfort neu definiert. Es schafft flexible Raumlösungen und ermöglicht eine optimale Nutzung des Wohnraums – ob für Gepäck, Fahrräder oder entspanntes Schlafen. Auch im Badbereich überzeugt der BOXLIFE: Mit innovativer Schwenkwand bietet das Bad ein echtes Duscherlebnis, eine großzügige Spiegelfläche, ein modernes Waschbecken, integrierte Ambientebeleuchtung und eine Duschwanne in edlem Anthrazit – ganz ohne Duschvorhang. Kompakt, clever und dabei komplett ausgestattet: Die Küche im BOXLIFE nutzt den vorhandenen Raum optimal aus – mit einem 2‐Flammen‐Kocher und einem großzügigen Kompressorkühlschrank, welcher optional sogar bis zu 138L fasst. Das durchdachte Innendesign – zeitlos, modern und stilsicher – wird ergänzt durch eine stimmige Lichtarchitektur, hochwertige Materialien und klare Linien. Effiziente Dämmung durch Softtouch‐Verkleidungen, Hightech‐Dach und isolierten Aufbau sorgt für ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit. So wird der BOXLIFE zum Möglichmacher für alle, die clevere Details, innovative Technik und ein komfortables Wohngefühl auf ihren Reisen schätzen.Das bietet der BOXLIFE als PLATINUM SELECTION. In Serie überzeugt er mit einer umfangreichen Ausstattung, die den Urlaub noch angenehmer macht: Dazu gehören unter anderem die praktische Insektenschutztür, eine elektrische Einstiegsstufe, der durchdachte EasySpace‐Bugausbau sowie eine Regenrinne über der Schiebetür. Für noch mehr Schlafkomfort sorgt der integrierte Matratzentopper. Der isolierte Abwassertank kann auch problemlos bei kühleren Temperaturen eingesetzt werden, zahlreiche Steckdosen bieten maximale Flexibilität – und mit der serienmäßigen Markise wird jeder Stellplatz zur Wohlfühlzone.Das exklusive Sonderpolster NATURAL STONE bringt Stil und Eleganz in den Innenraum. Die Sitzgruppe ist flexibel nutzbar: Der Tisch lässt sich im Handumdrehen vergrößern, die Fahrerhaussitze sind drehbar und optisch perfekt integriert. Wer zusätzlichen Stauraum oder besonders flexible Schlafmöglichkeiten sucht, kann den BOXLIFE PLATINUM SELECTION mit optional erhältlichen Heckhubbett ausstatten – eine clevere Lösung für alle, die maximale Alltagstauglichkeit mit höchstem Komfort verbinden wollen.Der KNAUS L!VE I steht für Komfort mit durchdachter Ausstattung. Ideal für alle, die unterwegs Wert auf Raum, Komfort und stilvolles Ambiente legen. Die große Panoramawindschutzscheibe sorgt für einen lichtdurchfluteten Innenraum und ein einzigartiges Fahrerlebnis. Fahrer‐ und Beifahrersitze sind optimal in den Wohnbereich integriert und schaffen ein offenes, kommunikatives Raumgefühl. Das serienmäßige Hubbett bietet zusätzliche Schlafplätze, ohne tagsüber den Wohnraum einzuschränken.Im Interieur wurde der L!VE I nun umfassend überarbeitet und Design und Funktionalität spürbar aufgewertet. Die neu gestalteten Eingangsmöbel wirken modern und aufgeräumt. Die optimierte Polstergeometrie sorgt für noch mehr Sitzkomfort und eine hochwertige Anmutung im Wohnbereich. Auch die überarbeitete Staukasten‐Hinterlüftung trägt zum verbesserten Raumklima und zur Langlebigkeit der Möbel bei. In Kombination mit der stilvollen Farbgebung und hochwertigen Verarbeitung entsteht so ein frisches, einladendes Interieur mit hohem Wohnwert. Erhältlich ist der L!VE I in drei Grundrissvarianten: 650 MEG, 700 MEG und 900 LEG – alle bieten komfortable Einzelbettenlösungen und großzügige Wohnbereiche.Der KNAUS L!VE WAVE überzeugt unter anderem mit seinem serienmäßigen Hubbett. Damit bietet er mehr Flexibilität und mehr Schlafkomfort und ist der perfekte Reisebegleiter für alle, die unterwegs spontan und komfortabel bleiben möchten. Sein markantes Design, der sportlich‐elegante Aufbau und die Grundrisse 650 MG, 650 MF, 700 MEG und 700 DX machen den L!VE WAVE zu einem echten Allrounder. Das integrierte Hubbett fügt sich tagsüber dezent in das Fahrzeugdach ein und bietet bei Bedarf vollwertige zusätzliche Schlafplätze – ohne Einschränkung des Wohnraums tagsüber. Im Innenraum überzeugt der L!VE WAVE durch eine wohnliche Atmosphäre, hochwertige Materialien und clevere Stauraumlösungen.Neu im Programm ist der Grundriss 650 MEG – mit komfortablen Einzelbetten im Heck, großzügigem Wohnbereich und dem serienmäßigen Hubbett über der Sitzgruppe. Damit bietet der 650 MEG gleich vier vollwertige Schlafplätze und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wohnkomfort und Funktionalität. Ideal für alle, die kompakte Außenmaße mit maximaler Innenraumnutzung verbinden möchten.Mit der SÜDWIND BLACK SELECTION bietet KNAUS eine Sonderedition, die Designanspruch und Ausstattungskomfort auf besonders attraktive Weise verbindet. Stil ist hier kein Extra, sondern fester Bestandteil der Serienausstattung: Eine markante Optik mit harmonisch abgestimmtem Interieur machen die BLACK SELECTION zum echten Hingucker. Offene Blickachsen, ein helles Möbeldekor und eine durchdacht platzierte LED‐Beleuchtung sorgen für ein besonders großzügiges Raumgefühl. Ergänzt wird das stilvolle Ambiente durch eine üppige Ausstattung und eine große Auswahl an Grundrissen. Das Portfolio der BLACK SELECTION wird um drei zusätzliche Grundrisse erweitert – 580 UF, 580 UK und 650 UDF – für noch mehr Vielfalt und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.Auch technisch überzeugt die BLACK SELECTION auf ganzer Linie. Für mehr Sicherheit auf der Straße sorgt die serienmäßige AL‐KO AAA Premium Brake, die für verkürzte Bremswege und ein Plus an Stabilität steht. Die elegante Deichselabdeckung ergänzt das hochwertige äußere Erscheinungsbild und schützt gleichzeitig vor Schmutz und Witterung. Der Einstieg ins Fahrzeug erfolgt über die KNAUS PREMIUM Aufbautür, die nicht nur mit ihrer Optik, sondern auch mit ihrer Funktionalität punktet – inklusive integrierter Insektenschutztür. Im Innenraum setzt die stimmungsvolle Ambientebeleuchtung moderne Wohnakzente. Auch clever durchdacht: die Rollbettfunktion für Einzelbetten, die im Handumdrehen eine großzügige Liegefläche schafft – für maximale Flexibilität im Schlafbereich. Und mit der Combi‐Außensteckdose für Strom und TV lässt sich das Outdoor‐Erlebnis ebenso komfortabel gestalten wie das TV‐Entertainment im Innenbereich des Wohnwagens. Für die passende Akustik sorgt das serienmäßige KNAUS Bluetooth Soundsystem, das kabellosen Klanggenuss ermöglicht.BLACK SELECTION bedeutet außerdem, dass der komplette Aufbau in der exklusiven Farbe Campovolo lackiert ist. Die Kantenleisten werden in elegantem Schwarz ausgeführt, während Türen, Klappen sowie Elemente wie Kühlschrankgitter und Steckdosen in modernem Anthrazit gehalten sind. Auf Wunsch ist auch eine Ausführung in Weiß mit schwarzen Kantenleisten erhältlich.Der KNAUS SPORT überzeugt mit attraktiven Grundrissen, einem modernen Erscheinungsbild und einer erweiterten Serienausstattung, die praktische Details und bewährte Qualität vereint. Dazu zählen unter anderem die selbstnachstellende KNOTT. ANS‐Bremse sowie ein Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige. Radzierblenden im KNAUS Design und die hochwertige KNAUS PREMIUM Aufbautür setzen optische und funktionale Akzente. Für zusätzlichen Komfort sorgen die Insektenschutztür, eine große Dachhaube (96 x 65 cm) sowie das Ausstellfenster im Toilettenraum – beide mit integriertem Insekten‐ und Verdunklungsschutz. Ein 25‐Liter‐Abwassertank in rollbarer Ausführung ergänzt die Ausstattung sinnvoll und macht den KNAUS SPORT zum zuverlässigen Begleiter für den Campingalltag,Mit dem CaraSuite bietet WEINSBERG ein teilintegriertes Reisemobil, das sich durch ein besonders großzügiges Raumgefühl und clevere Nutzungsmöglichkeiten der bestehenden Grundrisse 650 MF, 650 MG und 700 ME auszeichnet. Ab sofort ist der charakteristische Bugausbau serienmäßig an Bord – und schafft damit noch mehr Kopffreiheit und ein großzügiges Raumgefühl im Fahrerhausbereich. Ein Hubbett ist optional erhältlich.Neu im Modellprogramm sind die beiden Grundrisse 650 MEG und 700 DX, die das Angebot perfekt ergänzen. Der 650 MEG überzeugt mit komfortablen Einzelbetten im Heck, einem gemütlichen Wohnbereich und einer handlichen Gesamtlänge – ideal für flexible Touren mit bis zu vier Personen. Der 700 DX bietet mit seinem komfortablen Queensbett im Heck und einer face‐to‐face‐Sitzgruppe im Bug ein luxuriöses Layout und punktet gleichzeitig mit großzügiger Bewegungsfreiheit im Schlafbereich sowie einem stimmigen Gesamtkonzept für anspruchsvolle Paare oder kleine Familien. Mit der Kombination aus durchdachtem Design, praktischen Details und jetzt noch mehr Auswahl bei den Grundrissen bleibt der WEINSBERG CaraSuite ein idealer Begleiter auf Reisen.Mit seinem modernen Design und intelligenter Bauweise ist der CaraOne der perfekte Einstieg in die Welt der Caravans. Mit elf clever konzipierten Grundrissen – von kompakt bis geräumig – bietet der beliebte Wohnwagen für jeden Anspruch das passende Zuhause auf Rädern. Jetzt zeigt sich der CaraOne in einem komplett neuen Look: Innen wie außen wurde das Design umfassend überarbeitet. Im Bad setzt eine elegante Marmor‐Optik stilvolle Akzente und unterstreicht den modernen und wohnlichen Gesamteindruck. Der Wohnbereich begeistert mit einem frischen Farbkonzept aus stilvollen Grautönen und lebendigen Farbakzenten, das ein harmonisches und gleichzeitig dynamisches Ambiente schafft. Besonders markant: ein separates Lichtboard im oberen Bereich, das sich optisch abhebt und mit edlem, dunkel meliertem Filz bezogen ist – ein echtes Design‐Highlight mit einladendem Charakter.Neu im Exterieur‐Paket: Die glatten Seitenwände in Weiß sorgen in Kombination mit der Sonderbeklebung für eine klare, moderne Linienführung und unterstreichen das zeitgemäße Design des Fahrzeugs. Die Deichselabdeckung verleiht dem Auftritt zusätzliche Eleganz, während Leichtmetallfelgen (Monoachser) sportliche Akzente setzen und den wertigen Gesamteindruck abrunden. Auch funktional überzeugt der CaraOne auf ganzer Linie. Die effiziente Raumausnutzung und intelligenten Stauraumlösungen machen das Innere ebenso praktisch wie wohnlich. Hochwertige Verarbeitung, durchdachte Details und eine robuste Bauweise sorgen für Langlebigkeit und Komfort – selbst auf langen Reisen. Die Modellvielfalt reicht vom wendigen Caravan für Zwei bis zur familienfreundlichen Lösung mit Kinderbetten. Insgesamt stehen elf Grundrissvarianten zur Auswahl: 390 PUH (serienmäßig mit Hubbett), 390 QD, 400 LK, 420 QD, 450 FU, 480 EU, 480 QDK, 500 FDK, 540 EUH (serienmäßig mit Hubbett), 550 UK und 550 QDK.Nach dem erfolgreichen Start der EDITION [FIRE] im vergangenen Modelljahr legt WEINSBERG jetzt nach: Ab sofort ist der beliebte CaraBus auf Fiat‐Basis auch als neue CaraBus Grey EDITION [FIRE] erhältlich – mit markantem Auftritt und modernem, grauem Außendesign. Damit vereint das Performance‐Modell erstmals die feurige Dynamik der EDITION [FIRE] mit einem besonders edlen und sportlichen Look.Die umfangreiche Ausstattung bleibt dabei weiterhin ein echtes Highlight: Ein 140 PS starker Motor, eine hochwertige Markise, ein modernes Media‐Center mit 6,8‐Zoll‐Touchscreen, exklusive Sonderpolster, stylische 16″ Leichtmetallfelgen sowie eine integrierte Rückfahrkamera sind serienmäßig mit an Bord. Dazu kommen zahlreiche weitere Komfort‐ und Designfeatures, die den Urlaub im CaraBus Grey EDITION [FIRE] noch angenehmer machen – alles verpackt in einem unschlagbaren Gesamtpaket.Modern, sportlich, komplett ausgestattet – und das zu einem top Preis‐Leistungs‐Verhältnis: Der WEINSBERG CaraBus EDITION [FIRE] ist die perfekte Wahl für alle, die einen stilvollen Auftritt mit kompromissloser Funktionalität verbinden möchten.Der beliebte WEINSBERG CaraCompact EDITION [PEPPER] startet mit frischem Schwung ins neue Modelljahr – ausstattungsoptimiert und preislich noch attraktiver. Europas meistverkaufter Teilintegrierter seiner Klasse bleibt sich dabei treu: Ein modernes, dynamisches Design, kompaktes Handling und clevere Lösungen machen den [PEPPER] zum idealen Begleiter für alle, die Komfort und Agilität auf Reisen schätzen. Neu ist die angepasste Ausstattung, die noch gezielter auf das Wesentliche fokussiert – ohne auf die beliebtesten Highlights zu verzichten.Mit an Bord sind unter anderem ein leistungsstarker 140 PS‐Motor, 16″ Leichtmetallfelgen, ein durchdachtes Lichtkonzept im Innenraum sowie ein komfortables Fahrerhauspaket. Dazu kommt ein hochwertiges Interieur mit typischem [PEPPER]‐Charakter – frisch, funktional und stilvoll. Dank der attraktiveren Preispositionierung eröffnet die neue EDITION [PEPPER] jetzt noch mehr Campern den Einstieg in die WEINSBERG‐Welt – mit einem unschlagbaren Verhältnis aus Komfort, Design und Preis.Mit der neuen FINEST EDITION präsentiert TABBERT ein Editionsmodell, das das Gefühl von Zuhause auf Reisen überträgt – mit kompromisslosem Komfort, stilvoller Ausstattung und durchdachten Details.Bereits das Exterieur setzt ein klares Statement: Hochwertige Rahmenfenster, darunter ein zusätzliches Seitenwandfenster, fügen sich harmonisch in das elegante Fahrzeugdesign ein. Die TABBERT PREMIUM Aufbautür kombiniert robuste Qualität mit einem stilvollen Auftritt. Eine dezent beleuchtete Markisenleiste auf der Türseite sowie eine zusätzliche Markisenleiste auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite sorgen für stimmungsvolle Beleuchtung am Abend. Die beleuchtete Einstiegsstufe unterstreicht das durchdachte Gesamtkonzept. Ergänzt wird das Erscheinungsbild durch eine markante Gürtelleiste in Silber/Chrom, die dem Fahrzeug zusätzliche optische Präsenz verleiht. Serienmäßig an Bord sind zudem praktische Ausstattungshighlights für mehr Sicherheit und Komfort auf Reisen: Das AL‐KO Trailer Control‐ATC Anti‐Schleuder‐System sorgt für ein Plus an Fahrsicherheit, während das Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige und die elegante Deichselabdeckung Handling und Optik gleichermaßen verbessern. Für festen Stand auf jedem Untergrund ist das Fahrzeug mit dem bewährten AL‐KO Big Foot Stützplattensystem ausgerüstet. Eine außen angebrachte 230V‐Steckdose mit integriertem Antennenanschluss erweitert die Nutzungsmöglichkeiten im Außenbereich.Auch im Innenraum zeigt sich der Premiumanspruch der FINEST EDITION: Das TABBERT Komfortschlafsystem mit flexiblem Tellerrost und hochwertiger WaterGEL‐Matratze verspricht höchsten Schlafkomfort. Bei den Einzelbett‐Varianten bietet die serienmäßige Rollbettfunktion zusätzliche Flexibilität. Der großzügige 3‐Flamm‐Gaskocher mit elektrischer Brennerzündung, geteilter Glasabdeckung und integrierter Kocher‐Spülen‐Kombination ermöglicht komfortables Kochen. Eine stilvolle Ambientebeleuchtung schafft eine wohnliche Atmosphäre im gesamten Innenraum. Für wirksamen Schutz vor ungebetenen Gästen sorgt die integrierte Insektenschutztür. Die FINEST EDITION ist in sechs Grundrissvarianten verfügbar: 390 WD, 490 E, 550 E, 550 K, 550 TDL und 655 DMK. Jeder Grundriss überzeugt durch ein klares Raumkonzept, intelligente Anordnung und sorgfältige Materialwahl. Mit der FINEST EDITION unterstreicht TABBERT einmal mehr den Anspruch, besondere Momente mit höchstem Komfort und zeitlosem Design zu begleiten.Mit seiner klaren Designsprache, hochwertigen Ausstattung und typischem TABBERT‐Komfort begeistert der CAZADORA anspruchsvolle Caravaning‐Fans. Jetzt wird die Baureihe um vier neue Grundrisse und mehr Serienausstattung erweitert – und bietet damit noch mehr für unterschiedliche Reisebedürfnisse.Der CAZADORA 420 QD ist ein kompakter Reisecaravan, der sich ideal für Paare oder Alleinreisende eignet. Mit einem Querbett im Bug und einer funktionalen Raumaufteilung kombiniert er Wendigkeit mit Komfort auf kleinem Raum. Wer mehr Platz will, findet im neuen 655 MEB ein Modell mit besonderem Wohnwert: Eine großzügige Bugküche, komfortable Einzelbetten und ein geräumiges Heckbad machen diesen Grundriss zur idealen Wahl für Paare mit Anspruch an Raumgefühl und Funktionalität. Für Familien bietet der CAZADORA mit dem 620 DMK und dem 700 KD zwei Grundrisse mit intelligentem Kinderbereich. Beide Modelle verfügen über feste Stockbetten, separate Schlafbereiche für Eltern und Kinder sowie eine großzügige Sitzgruppe.Dabei eint alle Grundrisse ab sofort das hochwertige AL‐KO‐Chassis in Serienausstattung – für noch mehr Fahrkomfort und Sicherheit auf allen Wegen. Zusätzlich sorgt das neue extra Fenster für ein Plus an Tageslicht. Statt des Fensters kann optional die einzigartige Fotowand ausgewählt werden, die es ermöglicht, seinem CAZADORA eine persönliche Note zu verleihen. Egal wie die Entscheidung ausfällt – der CAZADORA glänzt mit einer hochwertigen Innenraumgestaltung, geprägt von einer sorgfältig ausgewählten Materialpalette, warmen Holztönen und liebevollen Details.