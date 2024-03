„CARAVANING TAGE“ des CIVD: Knaus Tabbert beteiligt sich an deutschlandweiter Werbeoffensive der Branche

- Attraktive Angebote von KNAUS, WEINSBERG, TABBERT und T@B

- Deutschlandweit präsent: Onlinewerbung, TV- und Radiospots begleiten die breit gefächerte Aktionswoche überregional plus eingebundener Kampagnen der örtlichen Händler

- Umfassende Beratungsmöglichkeiten bei teilnehmenden Knaus-Tabbert-Händlern

- Gewinnspiel: Unter Neufahrzeug-Käufern werden dreimal jeweils 20 000 Euro verlost

An den „CARAVANING TAGEN“ des CIVD – nehmen viele Knaus Tabbert Händler teil. Damit verlängert KNAUS, TABBERT, WEINSBERG und T@B ihre Messeaktionen bis ins Frühjahr hinein und bieten den Kunden viele attraktive Angebote. Dazu gehören zum Beispiel stark reduzierte Klimaanlagen, aber auch „One-Night-Stand-Pakete", mit deren Hilfe der autark stehende Caravan die ganze Nacht mit Energie versorgt ist. Lithium-Ionen-Bordbatterien mit modernster Li-Fe-Po-Technologie werden zu deutlich reduzierten Konditionen angeboten und mit den „Knaus Tabbert Zinsaktionen“ haben Campingfreunde die einmalige Chance auf besonders günstige Finanzierungsangebote. Darüber hinaus liefert der Verband CIVD einen weiteren Kaufanreiz: Wer im Aktionszeitraum ein Neufahrzeug bei einem der an der Aktion beteiligten Händler erwirbt, hat die Chance 20.000 Euro zu gewinnen – dieser beachtliche Bonus für die Reisekasse wird sogar dreimal verlost.Neben den zahlreichen Angeboten und Aktionen bietet die großangelegte Kampagne den Kunden die Chance, umfangreiche Beratungsmöglichkeiten bei den teilnehmenden Händlern in ganz Deutschland zu nutzen. Vor allem für Neukunden sind die „Caravaning Tage“ eine hervorragende Gelegenheit, sich eingehend über Freizeitfahrzeuge und auch deren Finanzierung zu informieren. Begleitet werden die „CARAVANING TAGE“ von einer eindrucksvollen wie reichweitenstarken Werbekampagne, mit der die Branche ihre wirkmächtige Präsenz in ganz Deutschland zeigt. Auf nationaler Ebene werden TV-Spots sowie Radio- und Onlinewerbung geschalten und auf regionaler Ebene sind die Handelsbetriebe in die Werbemaßnahmen integriert. Alle Informationen zur Kampagne der Branche finden Interessierte auf der Website „caravaningtage.de“