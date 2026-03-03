Kontakt
Profis unter sich

Knauf Werktage 2027

Vier Standorte, Praxis pur: Die Knauf Werktage 2027 bringen die Branche im Januar und Februar 2027 zusammen – mit Live-Demos, Mitmach-Formaten und Lösungen zu aktuellen Bauaufgaben.

Bewährt und doch wieder neu gedacht: Unter dem Motto „Profis unter sich“ richten sich die Knauf Werktage 2027 an Fachhandwerker, Fachhändler, Architekten und die Immobilienwirtschaft. Die Mega-Roadshow bündelt das übergreifende Know-how von sechs Knauf Partnerunternehmen und macht Lösungen für aktuelle Bau- und Planungsaufgaben in relevanten Themenfeldern erlebbar. An den Knauf Werktagen beteiligen sich die Partnerunternehmen Knauf Gips KG, Knauf Ceiling Solutions, Knauf Elements, Knauf Insulation, Knauf Integral und Knauf PFT.

Im Mittelpunkt steht wie gewohnt die Praxis – interaktiv, anfassbar und im direkten Austausch mit den Knauf Experten. An den Stationen können die Besucher zahlreiche Innovationen erleben und diese auch selbst ausprobieren. Das Vortragsprogramm der Knauf Akademie bietet den Werktage-Besuchern darüber hinaus kompaktes Praxiswissen, konkrete Anwendungstipps und inspirierende Einblicke in aktuelle Trends und Lösungen.

Termine und Orte:

[*]+ 28.01.2027 – Düsseldorf, Areal Böhler
[*]+ 04.02.2027 – Stuttgart, Messe Stuttgart
[*]+ 18.02.2027 – Mainz, Halle 45
[*]+ 25.02.2027 – Berlin, Messe Berlin

Knauf Gips KG

Die Knauf Gips KG, ein Unternehmen der Knauf Gruppe, ist spezialisiert auf Systeme für Trockenbau und Boden, Putz und Fassade. Knauf Trockenbau-Systeme sind ein Synonym für leistungsfähigen Schall-, Brand- und Wärmeschutz an Boden, Wand und Decke. Am Boden sorgen Knauf Fließ- und Nivellierestriche für den schnellen Baufortschritt. Zu den Knauf Putzen zählen Markenklassiker wie Rotband, MP 75, SM700 oder Rotkalk. An der Fassade stehen die Wärmedämm-Verbundsysteme WARM-WAND für energieeffiziente Gestaltung. Neue Maßstäbe setzt die leichte, leistungsfähige und wirtschaftliche Knauf Außenwand.

Die Knauf Gruppe ist ein international agierender Baustoffhersteller mit Sitz in Iphofen, Deutschland. Das 1932 gegründete Familienunternehmen ist heute weltweit führender Produzent von Baustoffen und Systemen auf Gipsbasis, von energieeffizienten Dämmstoffen sowie von Systemlösungen für Decken. Es betreibt mehr als 300 Produktionsstätten und Vertriebsorganisationen in über 90 Ländern auf allen Kontinenten. Im Jahr 2024 erwirtschafteten die rund 43.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 15,6 Milliarden Euro.

