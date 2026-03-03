Profis unter sich
Knauf Werktage 2027
Bewährt und doch wieder neu gedacht: Unter dem Motto „Profis unter sich“ richten sich die Knauf Werktage 2027 an Fachhandwerker, Fachhändler, Architekten und die Immobilienwirtschaft. Die Mega-Roadshow bündelt das übergreifende Know-how von sechs Knauf Partnerunternehmen und macht Lösungen für aktuelle Bau- und Planungsaufgaben in relevanten Themenfeldern erlebbar. An den Knauf Werktagen beteiligen sich die Partnerunternehmen Knauf Gips KG, Knauf Ceiling Solutions, Knauf Elements, Knauf Insulation, Knauf Integral und Knauf PFT.
Im Mittelpunkt steht wie gewohnt die Praxis – interaktiv, anfassbar und im direkten Austausch mit den Knauf Experten. An den Stationen können die Besucher zahlreiche Innovationen erleben und diese auch selbst ausprobieren. Das Vortragsprogramm der Knauf Akademie bietet den Werktage-Besuchern darüber hinaus kompaktes Praxiswissen, konkrete Anwendungstipps und inspirierende Einblicke in aktuelle Trends und Lösungen.
Termine und Orte:
[*]+ 28.01.2027 – Düsseldorf, Areal Böhler
[*]+ 04.02.2027 – Stuttgart, Messe Stuttgart
[*]+ 18.02.2027 – Mainz, Halle 45
[*]+ 25.02.2027 – Berlin, Messe Berlin
Weitere Informationen:
www.knauf-werktage.de