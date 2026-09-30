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Knauf Plan-Tage 2027: Neue Perspektiven für einfacheres Bauen

Neues Fachformat für Architekten und Planer auf den Knauf Werktagen 2027

(lifePR) (Iphofen, )
Mit den Plan-Tagen 2027 schafft Knauf ein neues Forum für Architekten und Planer. Im Zentrum steht eine der drängendsten Fragen der Branche: Wie lässt sich einfacher bauen, ohne Qualität, Anspruch und Umsetzbarkeit aus dem Blick zu verlieren? Die Keynotes von Wiebke Ahues (LXSY Architektur) und Rainer Hofmann (bogevischs buero) setzen dazu den inhaltlichen Leitimpuls.

Bauen ist komplex geworden. Anforderungen verdichten sich, Prozesse werden anspruchsvoller, Ressourcen knapper. Gleichzeitig wächst der Druck, wirtschaftlich, präzise und nachhaltig zu planen. Mit den Plan-Tagen setzt Knauf genau an dieser Schnittstelle an und schafft im Januar und Februar 2027 in Düsseldorf, Stuttgart und Berlin ein Format, das Planung nicht abstrakt verhandelt, sondern aus der Praxis heraus denkt.

Die Plan-Tage stehen unter dem Leitthema „Einfacher bauen in komplexen Zeiten“ und richten den Blick auf ressourceneffiziente Planung, digitale Prozesse und systemische Lösungsansätze. Es geht um Werkzeuge und Strategien, die Entwurf, Planung und Realisierung sinnvoll zusammenführen – und um Lösungen, die sowohl konzeptionell überzeugen als auch in der Praxis umsetzbar sind.

An jedem Standort vertieft jeweils eine Architektin beziehungsweise ein Architekt das Leitthema anhand eines Berichts aus der eigenen Planungspraxis: In Stuttgart spricht Wiebke Ahues, Partnerin bei LXSY Architektur und Vizepräsidentin der Bundesarchitektenkammer, in Düsseldorf und Berlin Rainer Hofmann, CEO bogevischs buero, München.

Die Plan-Tage finden im Januar und Februar 2027 im Rahmen der Knauf Werktage an drei Standorten statt: am 28.01.2027 im Areal Böhler in Düsseldorf, am 04.02.2027 in der Messe Stuttgart sowie am 25.02.2027 in der Messe Berlin. Für die Teilnahme an der Veranstaltung werden Weiterbildungspunkte verschiedener Architektenkammern vergeben. Die Anmeldung ist ab sofort über www.knauf-werktage.de möglich

Ergänzt wird das Programm durch fachlich geführte Rundgänge auf den Ausstellungs- und Praxis-Flächen der Knauf Werktage. Als zentrales Branchenevent der fünf Knauf Partnerunternehmen Knauf Gips, Knauf Ceiling Solutions, Knauf Insulation, Knauf Integral und Knauf PFT bieten sie den Rahmen, um Produkte, Systeme und Anwendungen nicht nur kennen zu lernen, sondern im Kontext realer Planungs- und Ausführungsanforderungen zu diskutieren.

Mehr Infos. www.knauf-werktage.de/...

Knauf Gips KG

Die Knauf Gips KG, ein Unternehmen der Knauf Gruppe, ist spezialisiert auf Systeme für Trockenbau und Boden, Putz und Fassade. Knauf Trockenbau-Systeme sind ein Synonym für leistungsfähigen Schall-, Brand- und Wärmeschutz an Boden, Wand und Decke. Am Boden sorgen Knauf Fließ- und Nivellierestriche für den schnellen Baufortschritt. Zu den Knauf Putzen zählen Markenklassiker wie Rotband, MP 75, SM700 oder Rotkalk. An der Fassade stehen die Wärmedämm-Verbundsysteme WARM-WAND für energieeffiziente Gestaltung. Neue Maßstäbe setzt die leichte, leistungsfähige und wirtschaftliche Knauf Außenwand.
www.knauf.com/...

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