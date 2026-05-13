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Effizient gemacht. Zirkulär gedacht

Knauf stellt neue Gipsplatten-Generation BluGo vor

(lifePR) (Iphofen, )
Knauf führt mit BluGo zwei neue Gipsplatten für den Innenausbau ein, die verantwortungsbewusstes Bauen gezielt unterstützen. Beide Platten lassen sich wie gewohnt verarbeiten, bieten die bekannten Leistungswerte und ermöglichen eine sichere Planung und Ausführung nach gängigen Gebäudezertifizierungen.

Neuer Meilenstein im Trockenbau: Mit BluGo präsentiert Knauf eine neue Generation Trockenbauprodukte, mit der sich verantwortungsvolles Bauen nach den gängigen Gebäudezertifizierungen sicher und konsequent planen und ausführen lässt. BluGo steht für eine neue Produktlinie hochwertiger Trockenbauplatten, an deren Beginn die beiden Bauplatten CYCL und LOWR stehen. Die neue Plattengeneration bietet eine klare Antwort auf steigende Anforderungen an Ressourceneinsatz und Dekarbonisierung.

Die Bauplatte CYCL enthält im Gipskern mindestens 50% Post-Consumer-Gipsrezyklat (EPD: NEPD-15425-19009)1. Die Bauplatte LOWR verfügt über ein mindestens 40% geringeres fossiles Treibhauspotential in der Herstellung (GWP-fossil; kg CO2e; A1-A3; EPD: NEPD-15424-19010) im Vergleich zur Knauf Bauplatte GKB2.

Bei beiden Platten handelt es sich um kartonummantelte Gipsplatten, nach DIN 18180 als GKB und nach EN 520 als Typ A klassifiziert sind. Sie sind in Handhabung und Anwendung identisch und erreichen dieselben hohen Leistungswerte bei Tragfähigkeit, Stabilität, Brand- und Schallschutz, Akustik sowie Oberflächenqualität. Zur eindeutigen Unterscheidung sind die Produktbezeichnungen auf der Kante sowie auf der Plattenrückseite aufgedruckt. Die Platten verfügen längs über eine halbrunde, abgeflachte Kante (HRAK) und stirnseitig über eine scharfe Schnittkante (SK); verfügbar sind sie im Format 1.250 × 2.000 mm. Umweltproduktdeklarationen (EPDs) liegen vor und weisen die produktspezifischen Kennzahlen transparent aus.

„Mit CYCLE und LOWR liefern wir Trockenbau-Qualität mit klar messbaren Verbesserungen beim Ressourceneinsatz und der Dekarbonisierung von Herstellungsverfahren – ohne Veränderungen im Ausbaualltag“, erläutert David Klein, Leiter Nachhaltigkeit bei Knauf. „Trockenbauer, Händler und Planer erhalten damit genau das, was sie im Hinblick auf verantwortungsvolles Bauen benötigen: klare Werte, vertraute Verarbeitung und volle Systemkompatibilität“, betont Dominik Pätzold, Leiter Produktmanagement Trockenbau bei Knauf.
  1. Bauplatte CYCL: Recyclinganteil von min. 50% Post-Consumer Rezyklat am Gipsanteil der Knauf Bauplatte GKB 12,5 mm, ausgenommen Verpackung und weitere Produktbestandteile (NEPD-15425-19009, EPD Global, gem. ISO 14025 und EN 15804+A2; Module A1-A3 (cradle-to-gate)
  2. Bauplatte LOWR: Einsparung von min. 40% des fossilen Treibhauspotentials im Herstellungsprozess (GWP-fossil; kg CO2e; Module A1-A3, cradle-to-gate) durch Umstellung des primären Energieträgers je m2 Knauf Bauplatte LOWR GKB 12,5 mm (NEPD-15424-19010, EPD Global, gem. ISO 14025 und END 15804+A2) gegenüber je m2 Knauf Bauplatte GKB 12,5 mm (EPD-BVG-20210344-IBE1-DE, IBU, gem. ISO 14025 und EN 15804+A2)
Hinweise zur Verwendung von Pressematerial mit Umweltaussagen:
  • Im Zuge der Verschärfung der EU-Regulatorik zu Nachhaltigkeits- und Umweltaussagen durch die sog. Empowering Consumers Directive – EmpCo - (EU) 2024/825, unterliegen werbliche Aussagen zu „nachhaltigen“ Produkteigenschaften zukünftig strengeren Auflagen und Nachweispflichten.
  • Entsprechend bitten wir im Kontext redaktioneller Änderungen der bereitgestellten Inhalte von sog. allgemeinen Umweltaussagen (z.B. „nachhaltige Bauplatten“, „reduzierter Fußabdruck“) abzusehen, sondern die präzisen Angaben des Pressetextes sowie zugehörige Verweise in Gänze zu verwenden.
  • Dies dient der umfassenden und angemessen Information der Leser im Sinne einer transparenten und faktenbasierten Produktkommunikation.

Anlagen

Knauf Gips KG

Die Knauf Gips KG, ein Unternehmen der Knauf Gruppe, ist spezialisiert auf Systeme für Trockenbau und Boden, Putz und Fassade. Knauf Trockenbau-Systeme sind ein Synonym für leistungsfähigen Schall-, Brand- und Wärmeschutz an Boden, Wand und Decke. Am Boden sorgen Knauf Fließ- und Nivellierestriche für den schnellen Baufortschritt. Zu den Knauf Putzen zählen Markenklassiker wie Rotband, MP 75, SM700 oder Rotkalk. An der Fassade stehen die Wärmedämm-Verbundsysteme WARM-WAND für energieeffiziente Gestaltung. Neue Maßstäbe setzt die leichte, leistungsfähige und wirtschaftliche Knauf Außenwand.
www.knauf.com/...

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